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Fashion 08.06.2026

Βαρέθηκες τα denim shorts; Δες αυτές τις 6 άκρως καλοκαιρινές εναλλακτικές

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6 φρέσκες εναλλακτικές για το καλοκαίρι του 2026, από αέρινες midi φούστες μέχρι κομψά boxer shorts, για εμφανίσεις γεμάτες άνεση και στυλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Για χρόνια, τα τζιν σορτς αποτελούσαν τον απόλυτο πρωταγωνιστή της καλοκαιρινής μας γκαρνταρόμπας, προσφέροντας μια λύση «εύκολη» και δοκιμασμένη. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2026, η μόδα στρέφεται προς μια πιο φρέσκια και δημιουργική κατεύθυνση, καθώς τα κλασικά denim cut-offs δείχνουν να χάνουν λίγο από την αίγλη τους. Η ανάγκη για ρούχα που συνδυάζουν την απόλυτη άνεση με μια πιο «ανεβασμένη» αισθητική έχει φέρει στο προσκήνιο εναλλακτικές επιλογές που υπόσχονται να αναβαθμίσουν κάθε μας σύνολο.

https://www.instagram.com/trendingwithtinsley/
https://www.instagram.com/trendingwithtinsley/

Με τάσεις που δίνουν έμφαση στα αναβαθμισμένα basics και στις σιλουέτες με αθλητικές επιρροές, οι φετινές επιλογές για το κάτω μέρος του σώματος είναι εξίσου αέρινες και κομψές. Είτε διαθέτετε ένα στυλ πιο εκλεπτυσμένο και κλασικό, επιλέγοντας υφασμάτινα σορτς, είτε προτιμάτε τον πειραματισμό με χρώματα και πιο παιχνιδιάρικα κομμάτια όπως τα boxer shorts, η φετινή σεζόν σας προσφέρει τον απόλυτο καμβά. Ας δούμε τις 6 εναλλακτικές λύσεις που θα ανανεώσουν το καλοκαιρινό σας uniform, από το σπίτι μέχρι τις βόλτες στην πόλη.

Οι 5 τάσεις που θα αντικαταστήσουν το αγαπημένο σου jean παντελόνι

1. Track shorts

Τα track shorts είναι το απόλυτο «cool-girl» bottom για φέτος. Το μεγάλο τους ατού είναι η ευελιξία τους: φόρεσέ τα με ένα πουκάμισο και μπαλαρίνες για μια προσεγμένη εμφάνιση, ή συνδυάστε τα με αθλητικά παπούτσια και ένα graphic t-shirt για πιο sporty διάθεση. Αν πάλι προτιμάς τον μινιμαλισμό, ένα λευκό t-shirt και flip-flops είναι η τέλεια επιλογή.

truck_suits
https://www.instagram.com/thaarani022/

2. Μακριά φούστα από ποπλίνα

Μια poplin midi φούστα είναι ίσως το πιο χρήσιμο κομμάτι που μπορείτε να προσθέσετε στη ντουλάπα σας. Είναι ελαφριά, αναπνέει και μεταμορφώνεται εύκολα από πρωινή σε βραδινή εμφάνιση. Επένδυσε σε κλασικά χρώματα όπως το μαύρο ή το λευκό, ή τόλμησε με έντονες αποχρώσεις, όπως το candy pink, για να κάνετε μια statement εμφάνιση.

fousta_poplina
https://www.instagram.com/francescaperks/

3. Trouser shorts

Αν αναζητάς κάτι πιο δομημένο, τα trouser shorts με το μακρύτερο τελείωμα είναι η ιδανική λύση. Μπορείς να τα συνδυάσεις με εφαρμοστά tops για να παίξετε με τις αναλογίες, ή να επιλέξεις ένα oversized πουκάμισο για ένα πιο άνετο και αέρινο αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/laura.byrnes/
https://www.instagram.com/laura.byrnes/

4. Boxer shorts

Τα αγαπημένα boxer shorts επέστρεψαν δυναμικά! Είτε σε μετάξι είτε σε βαμβακερό ύφασμα, με ρίγες ή σε έντονα χρώματα, αποτελούν την τέλεια επιλογή για χαλαρές βόλτες. Συνδύασέ τα με ένα ριμπ φανελάκι για απόλυτη άνεση, ή τολμήστε να τα φορέσετε με blazer και kitten heels για ένα φρέσκο look στο happy hour.

boxer_shorts
https://www.instagram.com/vanessa.anna/

5. Mini φούστες

Ξέχασε τις άβολες μίνι φούστες του παρελθόντος. Τα φετινά σχέδια, ειδικά τα skorts (φούστες με ενσωματωμένο σορτς), είναι εξαιρετικά κομψά και πρακτικά. Με τα κατάλληλα sneakers ή σανδάλια, οι μίνι φούστες του 2026 γίνονται ο απόλυτος σύμμαχος για κάθε καλοκαιρινή περίσταση.

6. Drawstring pants

Όταν αναζητάς την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην κάλυψη και την αναπνοή του δέρματος, τα παντελόνια με κορδόνι στη μέση είναι η απάντηση. Επιλέξτε φυσικά υφάσματα και χαλαρές γραμμές. Συνδύασέ τα με μια boho μπλούζα ή ένα απλό κλασικό t-shirt για ένα «laissez-faire» καλοκαιρινό look που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη από το σπίτι μέχρι την πόλη.

https://www.instagram.com/trendingwithtinsley/
https://www.instagram.com/trendingwithtinsley/

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Fashion fashion trends Σορτς
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