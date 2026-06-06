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Fashion 06.06.2026

Πώς να απογειώσεις κάθε καλοκαιρινό outfit με ένα μόνο αξεσουάρ

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Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει και το ντύσιμο απλοποιείται, τα statement σκουλαρίκια έρχονται να δώσουν χαρακτήρα και λάμψη στα outfits
Μαρία Χατζηγιάννη

Όσο κι αν ανυπομονούμε για τις ζεστές ημέρες, η υψηλή υγρασία και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού απαιτούν πρακτικές λύσεις. Τις ημέρες που το μόνο που θέλεις είναι ένα λευκό T-shirt, ένα άνετο σορτς και τα σανδάλια σου, το κλειδί για να μην δείχνει το σύνολο «βαρετό» βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Είναι η στιγμή να βασιστείς στα αξεσουάρ και, συγκεκριμένα, στα statement σκουλαρίκια, το κόσμημα που φέτος το καλοκαίρι θα αναλάβει τον ρόλο του πρωταγωνιστή.

skoularikia_ysl
ysl.com

Ως statement ορίζουμε οποιοδήποτε ζευγάρι σκουλαρίκια τραβά το βλέμμα προς τα πάνω, είτε λόγω του εντυπωσιακού μεγέθους και του σχήματός τους, είτε λόγω του έντονου χρώματός τους. Πρόκειται για κομμάτια που «δουλεύουν» για εσένα, μεταμορφώνοντας ακόμα και το πιο απλό ντύσιμο σε μια προσεγμένη εμφάνιση με στυλ.

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Η επιστροφή των statement σκουλαρικιών στις πασαρέλες

Οι οίκοι υψηλής ραπτικής έχουν δώσει το σύνθημα για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Στην πασαρέλα του Saint Laurent, είδαμε σκουλαρίκια που έμοιαζαν με μικρούς πολυελαίους, συνδυάζοντας πολύτιμους λίθους σε διάφορα χρώματα, ενώ ο οίκος Chanel επένδυσε σε εντυπωσιακά «αστέρια» από χρωματιστά φτερά, που έδιναν μια παιχνιδιάρικη νότα σε κατά τα άλλα ουδέτερα σύνολα.

skoularikia_chanel
https://www.chanel.com/

Όγκος και λάμψη σε πρώτο πλάνο

Στις επιδείξεις του οίκου Valentino, τα βλέμματα έκλεψαν σκουλαρίκια με 6 επίπεδα από χρυσό και διαμάντια, τα οποία έφταναν μέχρι τον ώμο, ενισχύοντας τη δυναμική εμφάνιση των μοντέλων. Αντίστοιχα, ο οίκος Chloé πρότεινε πιο minimal αλλά εξίσου επιδραστικές λύσεις, με δίσκους που διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ότι το στυλ μπορεί να είναι ταυτόχρονα απλό και εντυπωσιακό.

https://www.valentino.com/
https://www.valentino.com/

Η έγκριση των It-Girls

Η τάση δεν θα μπορούσε να μην υιοθετηθεί από τα πρόσωπα που καθορίζουν τη μόδα. Η Emily Ratajkowski συνδύασε ένα leopard print παλτό με μεγάλα σκουλαρίκια σε χρώμα ταρταρούγας, δημιουργώντας ένα look που θυμίζει τη γοητεία της δεκαετίας του ’60. Παράλληλα, η Bella Hadid εμφανίστηκε στις Κάννες φορώντας λαμπερά διαμαντένια σκουλαρίκια, συνδυάζοντάς τα με ένα δροσερό γαλάζιο σύνολο, επιβεβαιώνοντας ότι τα statement σκουλαρίκια είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να αναβαθμίσεις την εμφάνισή σου, ανεξαρτήτως περίστασης.

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Fashion fashion trends σκουλαρίκια
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