Fashion 28.05.2026

Naomi Osaka: Η custom haute couture εμφάνιση που άλλαξε την έννοια του «tenniscore»

Η Γιαπωνέζα τενίστρια ξεπερνά τα όρια του αθλητικού στυλ, επιλέγοντας custom haute couture δημιουργίες για το γήπεδο
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν αθλήτριες που αφήνουν το στίγμα τους αποκλειστικά μέσα από το σκορ, και υπάρχουν εκείνες που μετατρέπουν κάθε τους εμφάνιση σε ένα πολιτισμικό γεγονός, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια του αθλητικού στυλ. Η Naomi Osaka ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία, και η πρόσφατη παρουσία της στο Roland Garros επιβεβαίωσε πως η ίδια δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις του «tenniscore», αλλά τις καθορίζει με τους δικούς της, ιδιαίτερους όρους.

Κατά την είσοδό της στο γήπεδο, η Γιαπωνέζα τενίστρια άφησε πίσω της την παραδοσιακή αθλητική αμφίεση, επιλέγοντας ένα custom δημιούργημα που έμοιαζε περισσότερο με haute couture κομμάτι παρά με ρούχο προορισμένο για αγωνιστική δράση. Σε συνεργασία με τη Nike και τον σχεδιαστή Kevin Germanier, η Osaka παρουσίασε ένα εντυπωσιακό, ολομέταξο μαύρο σύνολο που έκλεψε την παράσταση. Το look διέθετε μια θεατρική δομή με peplum top στολισμένο με περίτεχνες παγιέτες, ενώ η τούλινη φούστα πρόσθετε μια δόση «σκοτεινής» ρομαντικής κομψότητας, θυμίζοντας έντονα πασαρέλες υψηλής ραπτικής.

Η στιγμή όμως που κατέστησε το event αξιομνημόνευτο δεν ήταν μόνο το ίδιο το ρούχο, αλλά η τελετουργική μετάβαση της αθλήτριας. Λίγο πριν πιάσει τη ρακέτα της, η Osaka αφαίρεσε το εντυπωσιακό layer, αποκαλύπτοντας το λειτουργικό αθλητικό outfit που κρυβόταν από κάτω.

Αυτή η γρήγορη εναλλαγή, από το dramatic fashion statement στην απόλυτη αγωνιστική συγκέντρωση, ήταν μια υπενθύμιση ότι η μόδα και ο πρωταθλητισμός μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η Osaka χρησιμοποιεί το στυλ ως ένα ισχυρό μέσο έκφρασης. Με κάθε της εμφάνιση, αποδεικνύει ότι η προσωπική της αισθητική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυτοπεποίθηση που εκπέμπει στο γήπεδο. Για μία ακόμη φορά, ένα παιχνίδι τένις στο Παρίσι ξεπέρασε τα αθλητικά δεδομένα, καταλήγοντας να γίνει η πιο απρόσμενη, πλην εντυπωσιακή, επίδειξη μόδας της εβδομάδας.

 

Fashion Naomi Osaka
