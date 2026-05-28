Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 28.05.2026

«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαίρη Συνατσάκη απάντησε μέσα από YouTube βίντεο για τα μαλλιά της κόρης της Ολίβια και έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα

Μέσα από ένα νέο βίντεο στο YouTube, η Μαίρη Συνατσάκη απάντησε σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων, ανοίγοντας μια πιο προσωπική συζήτηση για την καθημερινότητά της ως μητέρα. Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε, υπήρξε και μία που αφορούσε την κόρη της, Ολίβια, και συγκεκριμένα τον λόγο που δεν έχει μακριά μαλλιά. Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την ανάγκη της να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Με ήρεμο και ειλικρινή τρόπο, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Το θέμα συζητήθηκε αρκετά στα social media.

https://www.instagram.com/mairiboo/
https://www.instagram.com/mairiboo/

Η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα με το αν έχει κόψει τα μαλλιά της κόρης της, απαντώντας σε σχόλια και υποθέσεις που κυκλοφορούν. Όπως ανέφερε, τα μαλλιά της μικρής αναπτύσσονται φυσιολογικά, χωρίς καμία παρέμβαση ή πίεση. Παράλληλα, τόνισε πως πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται με τον χρόνο και όχι κάτι που πρέπει να «διορθωθεί». Η ίδια απάντησε με χιούμορ αλλά και σαφήνεια σε όσους σχολιάζουν το θέμα.

«Ανησυχώ»: Η δυνατή τοποθέτηση της Μαίρης Συνατσάκη για τα «super skinny» πρότυπα του Hollywood

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει μικρά μαλλιά. Δεν της τα κόβω. Τα μαλλιά της Ολίβιας έχουν πάρει τον χρόνο τους για να βρεθούν σε όποιο μήκος θέλουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν τον χρόνο τους. Πρέπει να την κουρέψω; Οι μισοί μου λένε κούρεψε την για να πάρουν φόρα και άλλοι μισοί ότι αυτός είναι ένας τεράστιος μύθος. Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν. Μου το λέει και η ίδια και της απαντάω ότι κάθε μέρα που ξυπνάει έχει και πιο μακριά μαλλιά και αυτό είναι αλήθεια. Δεν της λέω κανένα ψέμα. Εγώ φταίω που δεν μακραίνουν επειδή δεν την έχω κουρέψει;».

;img_index=1

Με αυτόν τον τρόπο, η Μαίρη Συνατσάκη θέλησε να δείξει ότι αποφεύγει να δίνει σημασία σε στερεότυπα γύρω από την ανατροφή των παιδιών και προτιμά να ακολουθεί μια πιο φυσική και χαλαρή προσέγγιση. Το βίντεο της προκάλεσε συζητήσεις, με αρκετούς να συμφωνούν με τη στάση της απέναντι σε τέτοιου είδους σχόλια.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

YOUTUBE Μαίρη Συνατσάκη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Naomi Osaka: Η custom haute couture εμφάνιση που άλλαξε την έννοια του «tenniscore»

Naomi Osaka: Η custom haute couture εμφάνιση που άλλαξε την έννοια του «tenniscore»

28.05.2026
Επόμενο
Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»

Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»

28.05.2026

Δες επίσης

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
Celeb News

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

28.05.2026
Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους
Celeb News

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους

28.05.2026
«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου
Celeb News

«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου

28.05.2026
Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;
Celeb News

Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;

28.05.2026
«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα
Celeb News

«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

28.05.2026
Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;
Celeb News

Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;

28.05.2026
«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα
Celeb News

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

28.05.2026
Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Celeb News

Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις

28.05.2026
Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star
Celeb News

Αυλαία για το «Breakfast@Star»: Ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο