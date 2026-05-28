«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της

Μέσα από ένα νέο βίντεο στο YouTube, η Μαίρη Συνατσάκη απάντησε σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων, ανοίγοντας μια πιο προσωπική συζήτηση για την καθημερινότητά της ως μητέρα. Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε, υπήρξε και μία που αφορούσε την κόρη της, Ολίβια, και συγκεκριμένα τον λόγο που δεν έχει μακριά μαλλιά. Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την ανάγκη της να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Με ήρεμο και ειλικρινή τρόπο, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Το θέμα συζητήθηκε αρκετά στα social media.

Η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα με το αν έχει κόψει τα μαλλιά της κόρης της, απαντώντας σε σχόλια και υποθέσεις που κυκλοφορούν. Όπως ανέφερε, τα μαλλιά της μικρής αναπτύσσονται φυσιολογικά, χωρίς καμία παρέμβαση ή πίεση. Παράλληλα, τόνισε πως πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται με τον χρόνο και όχι κάτι που πρέπει να «διορθωθεί». Η ίδια απάντησε με χιούμορ αλλά και σαφήνεια σε όσους σχολιάζουν το θέμα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει μικρά μαλλιά. Δεν της τα κόβω. Τα μαλλιά της Ολίβιας έχουν πάρει τον χρόνο τους για να βρεθούν σε όποιο μήκος θέλουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν τον χρόνο τους. Πρέπει να την κουρέψω; Οι μισοί μου λένε κούρεψε την για να πάρουν φόρα και άλλοι μισοί ότι αυτός είναι ένας τεράστιος μύθος. Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν. Μου το λέει και η ίδια και της απαντάω ότι κάθε μέρα που ξυπνάει έχει και πιο μακριά μαλλιά και αυτό είναι αλήθεια. Δεν της λέω κανένα ψέμα. Εγώ φταίω που δεν μακραίνουν επειδή δεν την έχω κουρέψει;».

Με αυτόν τον τρόπο, η Μαίρη Συνατσάκη θέλησε να δείξει ότι αποφεύγει να δίνει σημασία σε στερεότυπα γύρω από την ανατροφή των παιδιών και προτιμά να ακολουθεί μια πιο φυσική και χαλαρή προσέγγιση. Το βίντεο της προκάλεσε συζητήσεις, με αρκετούς να συμφωνούν με τη στάση της απέναντι σε τέτοιου είδους σχόλια.

