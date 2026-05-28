Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»

Ο Cruz Beckham εξελίσσεται σταθερά, απομακρυνόμενος από τα φώτα της δημοσιότητας που τον περιέβαλαν από παιδί, για να χαράξει τη δική του ανεξάρτητη πορεία στη μουσική. Με την κυκλοφορία του νέου του single, «Yeah Yeah Yeah», ο νεαρός καλλιτέχνης μας συστήνει την πιο παιχνιδιάρικη και ανέμελη εκδοχή του, αποδεικνύοντας ότι το πάθος του για τη δημιουργία είναι πιο αυθεντικό από ποτέ.

Σε αυτό το κομμάτι, ο Cruz ενώνει τις δυνάμεις του με το συγκρότημά του, τους «The Breakers», προσφέροντας έναν ήχο που αναβιώνει τον garage-rock παλμό. Η παραγωγή, που φέρει την υπογραφή των Justin Raisen και Lewis Pesacov, των ανθρώπων πίσω από επιτυχίες των Charli XCX και Joji, χαρίζει στο τραγούδι μια ακατέργαστη ενέργεια που ξεχωρίζει. Το «Yeah Yeah Yeah» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια πρόσκληση για να αφήσουμε στην άκρη τη σοβαρότητα της καθημερινότητας και να αφεθούμε σε έναν ρυθμό που εκπέμπει καθαρό, νεανικό ενθουσιασμό.

Το κοινό είχε ήδη πάρει μια γεύση από αυτό το «ζωντανό» vibe κατά τη διάρκεια της headline περιοδείας του Cruz, όπου το τραγούδι είχε γίνει γρήγορα fan-favorite. Όπως ο ίδιος παραδέχεται, το κομμάτι αντικατοπτρίζει μια «mischievous» πλευρά του χαρακτήρα του που τον ακολουθεί από μικρό παιδί και η οποία πλέον βρίσκει τον χώρο να εκφραστεί μουσικά. Είναι η απόδειξη πως, παρά τις προσδοκίες που συνοδεύουν το όνομά του, ο ίδιος επιλέγει να ακολουθήσει το δικό του ένστικτο.

Η κυκλοφορία αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα δημιουργικό παζλ που ξεκίνησε με τα «Optics» και «Lick The Toad», συνεχίστηκε με το «For Your Love», το κομμάτι που έθεσε τα θεμέλια της μουσικής του ταυτότητας, και το «Waste Your Pain». Με κάθε νέο βήμα, ο Cruz Beckham καταφέρνει να αποβάλει τις ταμπέλες, παρουσιάζοντας έναν καλλιτέχνη που δεν φοβάται να πειραματιστεί. Το «Yeah Yeah Yeah» είναι η επιβεβαίωση ότι ο νεαρός μουσικός βαδίζει σε έναν δρόμο ελευθερίας, όπου ο αυθορμητισμός είναι ο απόλυτος οδηγός.