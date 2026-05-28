Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100

Η Antigoni Buxton συνεχίζει να σαρώνει μετά τη Eurovision 2026 και ζει μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Το «Jalla», το τραγούδι που ξεσήκωσε όλη την Ευρώπη, κατάφερε να μπει στο UK Official Singles Chart Top 100, ένα από τα πιο ισχυρά και ιστορικά charts παγκοσμίως. Η Antigoni έκανε είσοδο στη θέση No. 64, σημειώνοντας μια τεράστια διεθνή νίκη που ανεβάζει τόσο την ίδια όσο και την Κύπρο σε ένα νέο επίπεδο αναγνώρισης. Είναι ένα βήμα που ελάχιστοι καλλιτέχνες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου καταφέρνουν, ειδικά από τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αυτή τη διάκριση, η Antigoni Buxton γίνεται η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα από την Κύπρο που μπαίνει στο UK chart με το τραγούδι της Eurovision, ένα γεγονός που γράφει ιστορία. Το επίτευγμα αυτό δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα, αφού αναδεικνύει την κοινή μουσική ταυτότητα και τη μεσογειακή κουλτούρα που καταφέρνει να ενώνει και να συγκινεί διεθνές κοινό. Το «Jalla» εξελίχθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες σε viral φαινόμενο, γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και μια αυθεντική κυπριακή ψυχή που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Antigoni x Oualid: Το «Jalla» σε arabic εκδοχή

Η διεθνής επιτυχία του τραγουδιού οφείλεται στη σύγχρονη pop παραγωγή του, στους ethnic ρυθμούς του αλλά και στη δυνατή οπτική του ταυτότητα, που το έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο. Το κομμάτι ξεπέρασε τα σύνορα Κύπρου-Ελλάδας και συνδέθηκε με κοινό από διαφορετικές χώρες, αποδεικνύοντας ότι η μεσογειακή μουσική μπορεί να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο. Παράλληλα, η Antigoni συνεχίζει να «μεταδίδει την αύρα Jalla», καθώς κυκλοφόρησε δύο νέα remix: μια Afro-house διασκευή σε συνεργασία με την παραγωγό Gigi και μια αραβική εκδοχή με τον Oualid.

Το «Jalla» δεν δείχνει να σταματά πουθενά και η δυναμική του συνεχίζεται. Η Antigoni, μετά την επιτυχία της Eurovision και τώρα με την είσοδο στο UK chart, φαίνεται πιο έτοιμη από ποτέ να εδραιώσει τη διεθνή της παρουσία. Το ταξίδι του τραγουδιού συνεχίζεται, αποκτώντας νέες μορφές και νέα ακροατήρια, ενώ η ίδια η καλλιτέχνιδα αποδεικνύει ότι η μεσογειακή μουσική μπορεί να γίνει παγκόσμια τάση. Η νέα εποχή της Antigoni μόλις ξεκίνησε και σίγουρα θα έχει συνέχεια.

Διάβασε επίσης: