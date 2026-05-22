Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

Antigoni x Oualid: Το «Jalla» σε arabic εκδοχή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Antigoni παρουσιάζει εκ νέου το «Jalla» σε μια ολοκαίνουργια αραβική version σε συνεργασία με τον Oualid
Mad.gr

Η Antigoni επανασυστήνει το «Jalla» μέσα από μία ολοκαίνουργια arabic εκδοχή, αυτή τη φορά μαζί με τον Oualid, δίνοντας στο ήδη viral τραγούδι έναν αραβικό και διεθνή χαρακτήρα.Ο Oualid αποτελεί μία από τις πιο ανερχόμενες παρουσίες της urban και ethnic music σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο συνδυάζει αραβικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονους διεθνείς ήχους. Με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του signature sound, κερδίζοντας συνεχώς νέο κοινό μέσα από viral κυκλοφορίες .

Antigoni x Oualid - JALLA (Arabic remix)

Το «Jalla», που έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της φετινής Eurovision, αποκτά τώρα νέα πνοή μέσα από ethnic παραγωγή και αραβικά στοιχεία που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη μοναδική του ταυτότητα.

Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή

Η συνεργασία της Antigoni με τον Oualid δημιουργεί ένα remix γεμάτο ένταση, συναίσθημα και ρυθμό, ενώ παράλληλα ενισχύει τον multicultural χαρακτήρα του τραγουδιού, φέρνοντας κοντά διαφορετικές μουσικές κουλτούρες σε ένα αποτέλεσμα με παγκόσμια αποδοχή.

@antigonisings

The Cypriot x Arabic crossover you didn’t know you needed 🍊 YALLA JALLA #JALLA #YALLA #Antigoni #Oualid #Eurovision2026

♬ original sound – Antigoni

Με το original «Jalla» να έχει ήδη κατακτήσει εκατομμύρια προβολές και streams παγκοσμίως, η νέα αυτή εκδοχή έρχεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο το διεθνές αποτύπωμα του τραγουδιού!

Το Arabic remix του «Jalla» συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video, το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα, γεμάτο oriental στοιχεία και δυναμική ενέργεια, ενώ η εκρηκτική παρουσία της Antigoni και η μοναδική αισθητική του Oualid δημιουργούν ένα καθηλωτικό αποτέλεσμα με international vibe, μεταφέροντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του «Jalla»..

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Antigoni Buxton Jalla Oualid
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Everything Tatted»: Νέο single από τους Wiz Khalifa και mgk πριν το «Blog Era Boyz»

«Everything Tatted»: Νέο single από τους Wiz Khalifa και mgk πριν το «Blog Era Boyz»

22.05.2026
Επόμενο
«Το Σόι σου»: Η μυστηριώδης ξαδέρφη του Βαγγέλη φέρνει αναστάτωση στο «Χαμπέικο»

«Το Σόι σου»: Η μυστηριώδης ξαδέρφη του Βαγγέλη φέρνει αναστάτωση στο «Χαμπέικο»

22.05.2026

Δες επίσης

«Everything Tatted»: Νέο single από τους Wiz Khalifa και mgk πριν το «Blog Era Boyz»
Μουσικά Νέα

«Everything Tatted»: Νέο single από τους Wiz Khalifa και mgk πριν το «Blog Era Boyz»

22.05.2026
O Claydee επιστρέφει με το νέο single «Δική μου»
Μουσικά Νέα

O Claydee επιστρέφει με το νέο single «Δική μου»

22.05.2026
Γιώργος Καραδήμος feat. Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Να Κλαις»: Μια συγκλονιστική μπαλάντα για όσα δε λέγονται
Μουσική

Γιώργος Καραδήμος feat. Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Να Κλαις»: Μια συγκλονιστική μπαλάντα για όσα δε λέγονται

22.05.2026
Tate McRae: Ετοιμάζει ήδη το νέο της άλμπουμ που υπόσχεται να την απογειώσει
Μουσικά Νέα

Tate McRae: Ετοιμάζει ήδη το νέο της άλμπουμ που υπόσχεται να την απογειώσει

22.05.2026
Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς
Mad Events

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς

22.05.2026
Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit

22.05.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»
Mad Events

Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

22.05.2026
Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς

22.05.2026
Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή
Μουσικά Νέα

Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή

22.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη