Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Jalla» από τις Antigoni και Gigi κυκλοφόρησε και φέρνει έντονα καλοκαιρινά vibes, με ethnic στοιχεία και dance παραγωγή
Ειρήνη Στόφυλα

Το καλοκαίρι φαίνεται πως ξεκινά μουσικά… από την Κύπρο, καθώς η Antigoni και η Gigi επέστρεψαν με ένα ολοκαίνουργιο remix που ήδη συζητιέται. Το «Jalla» κυκλοφόρησε σήμερα στις ψηφιακές πλατφόρμες και από την πρώτη κιόλας στιγμή άρχισε να τραβάει τα βλέμματα στα social media. Με καλοκαιρινή διάθεση, ethnic στοιχεία και έντονη ηλεκτρονική ενέργεια, το νέο rework δημιουργεί έναν ήχο που ξεχωρίζει.

https://www.instagram.com/antigoni/?hl=el
https://www.instagram.com/antigoni

Οι δύο δημιουργοί φαίνεται πως πειραματίστηκαν περισσότερο από ποτέ, συνδυάζοντας afro-house ρυθμούς με μοντέρνα dance παραγωγή που θυμίζει μεγάλα festival tracks του εξωτερικού. Πρόκειται για μια εκδοχή του «Jalla» που μεταφέρει τον ακροατή σε ένα πιο ατμοσφαιρικό, δυναμικό και σύγχρονο μουσικό vibe, ιδανικό για playlists, clubs και φυσικά για τα φετινά καλοκαιρινά parties.

Η διερμηνέας του BBC που «έκλεψε την παράσταση» στην Eurovision χορεύοντας το «Jalla»

Το κομμάτι έχει ήδη αποκτήσει buzz χάρη στα teasers που ανέβηκαν στο Instagram και στο TikTok τις προηγούμενες ημέρες, με τους fans να το αποθεώνουν ως «μια από τις πιο ιδιαίτερες dance κυκλοφορίες της εποχής».

Το remix «Jalla» αποτελεί απόδειξη ότι η τοπική σκηνή της Κύπρου μπορεί να προσφέρει ήχους που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από διεθνείς παραγωγές. Η Antigoni και η Gigi δείχνουν να έχουν βρει τη δική τους μουσική ταυτότητα, αναμειγνύοντας ethnic ρίζες με ηλεκτρονικές τάσεις, δημιουργώντας έναν signature ήχο που ήδη ξεχωρίζει.

https://www.instagram.com/p/DYVYBJ7tMQl/?hl=el
https://www.instagram.com

Με το καλοκαίρι προ των πυλών, το συγκεκριμένο track αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα τραγούδια που θα ακουστούν δυνατά φέτος. Από beach bars μέχρι βραδινά events, το «Jalla» έχει όλα τα χαρακτηριστικά του επόμενου viral dance hit. Αν κρίνουμε μάλιστα από την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού στα κοινωνικά δίκτυα, το ταξίδι του κομματιού μόλις ξεκινά.

Το νέο remix των Antigoni και Gigi δεν φέρνει απλά μια φρέσκια μουσική πρόταση· σηματοδοτεί τη διάθεση για δημιουργικό πειραματισμό και εξωστρέφεια στη σύγχρονη κυπριακή σκηνή. Με afro-house χρώματα, dance χτίσιμο και έντονη προσωπικότητα, το «Jalla» έχει ήδη momentum και αναμένεται να παίξει παντού. Αν το καλοκαίρι είχε soundtrack, σίγουρα αυτό το κομμάτι θα βρισκόταν ανάμεσα στα κορυφαία. Και κάπως έτσι, το 2024 αποκτά ένα ακόμα δυνατό βήμα προς τις πιο upbeat και global μουσικές τάσεις.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Antigoni Buxton gigi Jalla
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς

ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς

22.05.2026
Επόμενο
O Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων & Ενημέρωσης του Ομίλου Antenna

O Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων & Ενημέρωσης του Ομίλου Antenna

22.05.2026

Δες επίσης

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς
Mad Events

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς

22.05.2026
Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit

22.05.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»
Mad Events

Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

22.05.2026
Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς

22.05.2026
ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς
Μουσικά Νέα

ICEMAN, Habibti και Maid of Honour: Η τριπλή κυκλοφορία από τον Drake που δεν περίμενε κανείς

22.05.2026
«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!
Μουσικά Νέα

«Press Start»: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!

22.05.2026
Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι

22.05.2026
Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό
EUROVISION

Eurovision: Η Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό

22.05.2026
Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία
Μουσικά Νέα

Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία

22.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη