Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 13.06.2026

Anastasia: Τα «έσπασε» όλα στις πρόβες για τα MAD VMA 2026

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Η Anastasia ολοκλήρωσε τις πρόβες της για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό act με το νέο της single
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Anastasia ολοκλήρωσε τις πρόβες για τα Mad VMA 2026 με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
  • Η ερμηνεία του νέου της τραγουδιού «Σπάστε Τα» ήταν δυναμική και αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό.
  • Η Anastasia είναι υποψήφια για τρία βραβεία στα Mad VMA 2026: «Βίντεο της Χρονιάς», «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern» και «Καλύτερο Album».
  • Η καλλιτέχνιδα ετοιμάζει καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο, και νέα μεγάλη περιοδεία στην Αυστραλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι προετοιμασίες για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους και η σκηνή του Tae Kwon Do είναι ήδη έτοιμη να υποδεχτεί μια από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης. Η Anastasia ολοκλήρωσε τις πρόβες της και το αποτέλεσμα είναι απολύτως άρτιο, με την καλλιτέχνιδα να κυριαρχεί στον χώρο με μια σκηνική παρουσία που υπόσχεται να καθηλώσει. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ένταση που έβγαλε κατά τη διάρκεια της δοκιμής προμηνύουν ένα υπέροχο act που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

anastasia

Το act της Anastasia είναι μια ωδή στην αυθεντική ελληνική διασκέδαση, φέρνοντας έναν αέρα ανεξέλεγκτου κεφιού στη σκηνή ήδη από τις πρόβες. Η ερμηνεία του ολοκαίνουργιου τραγουδιού της με τίτλο «Σπάστε Τα» ήταν καταιγιστική, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα απόλυτα δυναμικό κομμάτι που θα ξεσηκώσει το κοινό. Η αισθητική της πρόταση και η εκρηκτική της ενέργεια καθιστούν την εμφάνιση αυτή μία από τις πιο πολυαναμενόμενες της μεγάλης γιορτής της μουσικής, θέτοντας τον πήχη πολύ ψηλά για όλα όσα θα δούμε.

Η Anastasia επιστρέφει στην Αυστραλία: Το φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται να ταρακουνήσει την ομογένεια

Η Anastasia διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας της, έχοντας κατακτήσει επάξια τρεις σημαντικές υποψηφιότητες στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η καλλιτέχνιδα διεκδικεί το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» με το hit «BAM», αναδεικνύεται ως μία από τις κορυφαίες προτάσεις στην κατηγορία «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», ενώ το album της «San Oneiro» είναι υποψήφιο για το βραβείο του «Καλύτερου Album». Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν την επιβράβευση της ασταμάτητης δουλειάς της και της ικανότητάς της να συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με την ελληνική παράδοση.

https://www.instagram.com/imanastasia_official/
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Σήμερα, η Anastasia βρίσκεται σε έναν δημιουργικό οίστρο, ισορροπώντας ιδανικά ανάμεσα στις ζωντανές εμφανίσεις και τις διεθνείς προκλήσεις. Ενώ προετοιμάζεται για το καλοκαιρινό της tour σε Ελλάδα και Κύπρο, ετοιμάζει ήδη τις αποσκευές της για μια νέα μεγάλη περιοδεία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μετά την αποθεωτική υποδοχή που συνάντησε στην Αυστραλία, η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στους ομογενείς μας, προσθέτοντας μάλιστα νέους σταθμούς όπως το Darwin και το Brisbane, αποδεικνύοντας ότι η μουσική της δεν γνωρίζει σύνορα.

 

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