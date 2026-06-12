MAD VMA 2026: Ο «Νέγρος του Μοριά» μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Αυτή είναι η ρίμα που έγραψα στα 20 μου και με εκφράζει»

Ο Νέγρος του Μοριά μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για την υποψηφιότητά του στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και το «ευ αγωνίζεσθαι» στο hip hop

Με μια ματιά Ο "Νέγρος του Μοριά" είναι υποψήφιος στα MAD VMA 2026 για το "Καλύτερο hip hop".

Ο καλλιτέχνης τονίζει τη σημασία της αυθεντικότητας και της σύνδεσης των στίχων με τον ακροατή.

Το υποψήφιο τραγούδι του αντλεί επιρροές από τον Bob Marley, τα λαϊκά των 90s και την πολυπολιτισμική Αθήνα.

Ο "Νέγρος του Μοριά" βλέπει τον ανταγωνισμό ως "ευ αγωνίζεσθαι" και εκτιμά την ενότητα της hip hop σκηνής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νέγρος του Μοριά μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr για την υποψηφιότητά του στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ στην κατηγορία «Καλύτερο hip hop», τη συνεργασία με τον Bloody Hawk και τη δική του, αυθεντική αλήθεια που μοιράζεται ανάμεσα σε 2 εθνικότητες.

Με τη δική του ξεχωριστή ντοπιολαλιά, την αδιαπραγμάτευτη αυθεντικότητα και το μοναδικό του στυλ, ο «Νέγρος του Μοριά» έρχεται στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ για να διεκδικήσει το βραβείο στην κατηγορία «Τραγούδι της χρονιάς hip hop». Έχοντας καταφέρει να παντρέψει τις ρίζες του, τις ελληνικές αστικές γειτονιές και την παγκόσμια κουλτούρα του δρόμου, ο «Απολλώνιος Morris» κάθεται στο single chair του Mad.gr για μια συνέντευξη-κατάθεση ψυχής.

“Συνέχεια”: Ο Νέγρος του Μοριά παρουσιάζει για 1η φορά live το νέο του single

Στο απόλυτο μουσικό event της χρονιάς, εκεί όπου η Hip Hop σκηνή επιβεβαιώνει πλέον την κυριαρχία της, ο «Νέγρος του Μοριά» σχολιάζει τη γιγάντωση του ήχου, τη συμμαχία των καλλιτεχνών και τον στίχο που κουβαλάει μαζί του από τα 20 του χρόνια.

«Μου φτιάχνει το κέφι σαν να παίζω ντέφι»

Η hip hop σκηνή στην Ελλάδα δεν είναι πια το «κρυφό μυστικό» των δρόμων, αλλά η πιο δυνατή μουσική βιομηχανία της χώρας. Ο ίδιος δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για αυτή την καθολική αναγνώριση. «Νιώθω πολύ ευχάριστα που το έχετε αντιληφθεί και εσείς ότι αυτή η κατηγορία μουσικής είναι μια απ’ τις πιο δυνατές σκηνές στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Μου φτιάχνει το κέφι σαν να παίζω ντέφι».

Ο Black Morris εξηγεί τη σημασία του να παραμένει κανείς αληθινός σε μια εποχή γεμάτη δήθεν ψηφιακές περσόνες. «Είναι αρκετά σημαντικό στις μέρες μας για εμάς που κάνουμε μουσική, να μπορεί ο ακροατής να συσχετίζει παρελθοντικές αναμνήσεις ή παρόντα συναισθήματα με τους στίχους μας», αναφέρει. Και συμπληρώνει με τη δική του, ωμή ειλικρίνεια: «Συνήθως δεν ξέρουν πραγματικά τι άνθρωπος είναι ο καθένας μας, οπότε αν σαν χαρακτήρας επίσης εμπνέεις θετικά τον ακροατή, είναι δυό φορές μαγκιά».

Από τον Bob Marley και τα λαϊκά των 90s, στην «κουπλεδάρα» με τον Bloody Hawk

Το υποψήφιο κομμάτι του κρύβει μέσα του ολόκληρο το DNA της ανατροφής του. Ένα ηχητικό κολάζ που κουβαλάει την κληρονομιά μιας οικογένειας με πλούσιο μουσικό background, τις πολυπολιτισμικές γειτονιές της Αθήνας και τα ακούσματα που τον διαμόρφωσαν.

«Εκφράζω τις επιρροές μου ως άνθρωπος. Προέρχομαι από μια οικογένεια με αρκετό μουσικό background, για αυτό και όταν έγραψα τη φράση ”προτού πιάσω το τετράδιο και γράψω ένα ραπ” με επηρέασε ο Μπομπ Μάρλεϊ, ο οποίος ήταν στην καθημερινότητά μου. Ήταν ένας καλλιτέχνης που ο πατέρας μου και η παρέα του τον άκουγαν πολύ».

Παράλληλα, ο Νέγρος του Μοριά δεν διστάζει να αναφερθεί και στις ελληνικές του επιρροές: «Αν υπήρχαν ντέρτια στην πάροδο της ζωής μου από ερωτικές εμπειρίες, θα άκουγα και λαϊκή μουσική. Γιατί ειδικά τότε στα 90’s-00’s ήταν μπροστά σαν μουσική, οπότε δεν την απέφευγες».

Το track αποτελεί μια σφαιρική κοινωνική ακτινογραφία, έχοντας στο πλευρό του έναν ακόμα σπουδαίο εκπρόσωπο της σκηνής. «Μοιράζω δύο εθνικότητες, τον Bloody Hawk που επίσης αφήνει πολύ ωραίο κουπλέ στο τρακ, οπότε σφαιρικά είναι ένα κουπλέ με πολλές πλευρές που αγγίζουν διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Το hip hop έχει μια μορφή ζωής που πολύ urban τύποι την παρεξηγούν, αλλά στην τελική βλέπεις ότι εκφράζει με άμεσο τρόπο την καθημερινότητά μας, τη χαρά μας αλλά και τις λύπες μας».

«Από urban, ευτυχώς τώρα λεγόμαστε hip hop»

Όταν η κουβέντα πηγαίνει στο κομμάτι του ανταγωνισμού, ο Νέγρος του Μοριά δίνει μια απάντηση που θα έπρεπε να διδάσκεται: «Τον βλέπω ως ευ αγωνίζεσθαι. Ως ένα εγωιστικό σπορ που στα πλαίσια ενός τραγουδιού προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Τονίζει τη σημασία της ενότητας που έφερε το rap από το περιθώριο στην κορυφή. «Υπάρχει και η συμμαχία στην hip hop σκηνή, αυτός είναι κιόλας ο κύριος λόγος που υπάρχουμε σε εκδηλώσεις όπως και αυτές καλή ώρα. Αυτό έγινε διότι υπήρχε και υπάρχει μια ένωση μεταξύ μας, έστω και άτυπη. Από urban ευτυχώς τώρα λεγόμαστε hip hop στην Ελλάδα και αυτό με χαροποιεί, και εκτιμώ την αναγνώριση που μου δίνετε και εσείς με τον τρόπο σας».

Όσο για τον στίχο που τον εκφράζει απόλυτα; Αν και δηλώνει ότι έχει «ένα τσουβάλι στο αμπάρι με στίχους», επιλέγει να μοιραστεί μαζί μας μια ρίμα που έγραψε όταν ήταν μόλις 20 χρονών:

«Γράφω τετράμετρα που θίγουνε Κύριες

Και Κυρίους που κυρίως δεν έχουν κύρος στις φιλίες..»

Απολλώνιος Morris, Αϊντα.

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