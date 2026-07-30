Μουσικά Νέα 30.07.2026

Το «Me Acostumbré» του Bad Bunny έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube

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Το «Me Acostumbré» σε συνεργασία με τον Arcángel γίνεται το 20ό βίντεο του Πορτορικανού σταρ που μπαίνει στο διάσημο Billion Views Club
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Me Acostumbré» του Bad Bunny και του Arcángel ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.
  • Αυτό είναι το 20ο μουσικό βίντεο του Bad Bunny που μπαίνει στο «Billion Views Club».
  • Για τον Arcángel, είναι ο έβδομος τίτλος του που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο προβολές.
  • Το βίντεο γυρίστηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία και αποτελεί ύμνο στην επιτυχία και την αντιμετώπιση των haters.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bad Bunny συνεχίζει να γράφει ιστορία στη μουσική βιομηχανία, προσθέτοντας ακόμη ένα τεράστιο ορόσημο στο εντυπωσιακό βιογραφικό του. Το επιτυχημένο κομμάτι «Me Acostumbré», η δυνατή συνεργασία του με τον Arcángel που κυκλοφόρησε το 2017, κατάφερε επίσημα να ξεπεράσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στην πλατφόρμα του YouTube.

bad_bunny_paris_schiaparelli (2)
https://www.instagram.com/vogueitalia/

Με αυτή την επιτυχία, ο Πορτορικανός σούπερ σταρ φτάνει τα 20 συνολικά μουσικά βίντεο στην καριέρα του, ως βασικός ερμηνευτής, featured καλλιτέχνης ή συνεργάτης, που έχουν μπει στο prestigious «Billion Views Club». Παράλληλα, για τον Arcángel, αυτός είναι ο έβδομος τίτλος του που καταφέρνει να αγγίξει το ίδιο εντυπωσιακό ρεκόρ προβολών.

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Ένα ιστορικό trap banger που έγραψε ιστορία

Το music video, το οποίο γυρίστηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Rodrigo Films, αποτυπώνει την αυθεντική ενέργεια των δύο καλλιτεχνών στους δρόμους της νυχτερινής ζωής. Σε παραγωγή των DJ Luian και Mambo Kingz, το κομμάτι αποτελεί έναν ύμνο στην επιτυχία, τη φήμη και την αντιμετώπιση των haters, αναδεικνύοντας τις πρώιμες trap ρίζες που καθιέρωσαν τον Bad Bunny στη μουσική βιομηχανία. Οι δυο τους μοιράζονται ήδη άλλα δύο κοινά hits στο κλειστό αυτό κλαμπ του YouTube, τα θρυλικά «Tu No Vives Así» και «Diles».

bad_bunny
https://www.instagram.com/zara/

Τα επόμενα ορόσημα και τα hits που πλησιάζουν

Το «Me Acostumbré» είχε αφήσει από νωρίς το στίγμα του στα charts, καταγράφοντας υψηλές θέσεις στο Billboard Hot Latin Songs το 2017. Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στο πρόσφατο ορόσημο του «Tití Me Preguntó» που έσπασε επίσης το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών.

Ο Bad Bunny σηκώνεται από το πλήθος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Super Bowl, υπερασπιζόμενος τις αντιδράσεις.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αυτοκρατορία του Bad Bunny στο YouTube φαίνεται πως δεν έχει ταβάνι, καθώς τα επόμενα τραγούδια του που βρίσκονται μια ανάσα πριν από το ίδιο ρεκόρ (ξεπερνώντας ήδη τα 800 εκατομμύρια views) περιλαμβάνουν τεράστιες επιτυχίες όπως τα:

  • «La Canción» (με τον J Balvin)
  • «Sensualidad» (με τους Prince Royce και J Balvin)
  • «Moscow Mule» (από το άλμπουμ Un Verano Sin Ti)
  • «Vuelve»
  • «Krippy Kush» (με τους Farruko και Rvssian)

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Bad Bunny Me Acostumbré YOUTUBE
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