Μουσική 30.07.2026

«Te Olvido (La La)»: Η Selena Gomez έχει το νέο summer hit που θα ακούς παντού

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Η Selena Gomez, ο Benny Blanco και η Becky G συνεργάζονται στο νέο Latin pop τραγούδι «Te Olvido (La La)» που έρχεται σύντομα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez, ο Benny Blanco και η Becky G συνεργάζονται στο νέο τραγούδι «Te Olvido (La La)».
  • Το τραγούδι αναμένεται να γίνει το καλοκαιρινό hit του καλοκαιριού με Latin pop ρυθμούς.
  • Το «Te Olvido (La La)» θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο album του Benny Blanco, «Hermoso».
  • Η Selena Gomez και ο Benny Blanco έδωσαν μια πρώτη γεύση από το τραγούδι στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez, ο Benny Blanco και η Becky G ετοιμάζονται να χαρίσουν στους fans ένα νέο τραγούδι γεμάτο καλοκαιρινή ενέργεια και Latin vibes. Οι τρεις stars της μουσικής συνεργάζονται για το «Te Olvido (La La)», ένα κομμάτι που ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα. Η νέα συνεργασία αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα tracks του καλοκαιριού, καθώς συνδυάζει τρία πολύ δυνατά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το τραγούδι θα αποτελέσει μέρος του επερχόμενου album του Benny Blanco με τίτλο «Hermoso».

Η Selena Gomez με κοραλλί χείλη, το απόλυτο summer trend, ποζάρει κάτω από τον ήλιο.
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η Selena Gomez έδωσε στους θαυμαστές της μια πρώτη γεύση από το νέο κομμάτι μέσα από ένα video στα social media, όπου απολαμβάνει τον ρυθμό του τραγουδιού και μεταμορφώνεται από ένα χαλαρό καθημερινό look σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Η τραγουδίστρια φαίνεται πως επιστρέφει δυναμικά στη μουσική, με ένα κομμάτι που κινείται σε Latin pop ρυθμούς και έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει viral. Η χαρακτηριστική μελωδία και το catchy ρεφρέν του «Te Olvido (La La)» έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των fans.

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Την πρώτη γεύση από το τραγούδι έδωσε και ο Benny Blanco, ο οποίος μοιράστηκε ένα μικρό απόσπασμα στα social media, αποκαλύπτοντας τη συνεργασία του με τη σύζυγό του Selena Gomez και τη Becky G. Η Becky G μάλιστα σχολίασε με χιούμορ πως δεν είχε ακόμη λάβει το τραγούδι, παρά το γεγονός ότι συμμετέχει σε αυτό. Η κυκλοφορία του «Te Olvido (La La)» έρχεται λίγο πριν από το νέο album του Benny Blanco, «Hermoso», που αναμένεται τον Αύγουστο.

Το νέο project του Benny Blanco θα περιλαμβάνει συνολικά οκτώ τραγούδια και έρχεται μετά από προηγούμενες επιτυχημένες συνεργασίες του, ενώ η Becky G ετοιμάζεται επίσης για την κυκλοφορία του δικού της album «Baraja Bendita». Η τραγουδίστρια συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στη Latin μουσική σκηνή, ενώ η Selena Gomez παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες pop παρουσίες παγκοσμίως.

Με το «Te Olvido (La La)», οι Selena Gomez, Benny Blanco και Becky G φαίνεται πως δημιούργησαν ένα τραγούδι που έχει όλα τα συστατικά για να γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit και να πρωταγωνιστήσει στις playlists των επόμενων μηνών.

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Becky G Benny Blanco Selena Gomez
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