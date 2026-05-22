Νεφέλη Φασούλη: Το νέο τραγούδι «Πυρ, Γυνή και Θάλασσα» κυκλοφορεί

Η μουσική επιστρέφει δυναμικά για τη Νεφέλη Φασούλη, η οποία μας χαρίζει ένα ολοκαίνουργιο κομμάτι που μοιάζει να βγήκε κατευθείαν από τις πιο βαθιές καλλιτεχνικές της αναζητήσεις. Το νέο τραγούδι «Πυρ, Γυνή και Θάλασσα» είναι εδώ για να μας παρασύρει σε έναν κόσμο γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και έντονη ατμόσφαιρα. Από την πρώτη κιόλας ακρόαση γίνεται ξεκάθαρο πως η δημιουργός επιστρέφει πιο ώριμη, πιο τολμηρή και με ήχο που της ανήκει ολοκληρωτικά.

Το κομμάτι δεν είναι απλώς μια κυκλοφορία· είναι μια βαθιά προσωπική κατάθεση, μια μουσική διαδρομή που συνδυάζει ευαισθησία, πάθος και εσωτερική ένταση. Και το καλύτερο; Από σήμερα, 22/5, το τραγούδι είναι επίσημα διαθέσιμο στο Spotify, ώστε να το ακούσει κάθε ακροατής που θέλει να βυθιστεί σε αυτή τη νέα μουσική ιστορία.

Η Νεφέλη Φασούλη υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους του «Πυρ, Γυνή και Θάλασσα», δημιουργώντας ένα έργο εξ ολοκλήρου δικό της, ένα κομμάτι που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία. Ο τίτλος, σχεδόν ποιητικός, φέρνει στο προσκήνιο τρεις έννοιες-σύμβολα: το πάθος, τη θηλυκότητα και τη διαρκή ανάγκη για ελευθερία. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που συνδυάζει σύγχρονη αισθητική με διαχρονικές επιρροές, όπως ακριβώς μας έχει συνηθίσει η τραγουδοποιός.

Την παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβε η ίδια η Νεφέλη Φασούλη, δίνοντας στο κομμάτι ακόμη πιο έντονη προσωπική σφραγίδα. Σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία τη συνόδευσαν έμπειροι συνεργάτες: ο Βασίλης Αλεξόπουλος, που είχε τον ρόλο του παραγωγού στούντιο και του sound mixer και ο Νίκος Λαβδάς, που υπογράφει το mastering, εξασφαλίζοντας τη θερμή αλλά καθαρή ηχητική ταυτότητα.

Το «Πυρ, Γυνή και Θάλασσα» δεν είναι απλώς ένα ακόμη single, είναι μια μουσική εξομολόγηση που δείχνει πως η Νεφέλη Φασούλη συνεχίζει να εξελίσσεται, να πειραματίζεται και να διευρύνει τα καλλιτεχνικά της όρια. Μέσα από αυτό το τραγούδι αποδεικνύει για άλλη μία φορά τη μοναδική της ικανότητα να μετατρέπει εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα σε ήχους που μένουν στον ακροατή πολύ μετά το τέλος της ακρόασης.

Αν κάτι είναι ξεκάθαρο, είναι ότι αυτή η κυκλοφορία ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην πορεία της καλλιτέχνιδας και εμείς είμαστε έτοιμοι να το ακολουθήσουμε.