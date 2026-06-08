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Μουσική 08.06.2026

«Έτσι θα είμαι και εγώ όταν θα πάω»: Η αποκάλυψη της Lila για την Eurovision

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Η Lila αποκαλύπτει ότι έχει γράψει τραγούδι για την Άννα Βίσση και μιλά για τις μεγάλες συνεργασίες της, καθώς και τα μελλοντικά της πλάνα
Ειρήνη Στόφυλα

Σε μια συνέντευξη που ήδη συζητιέται, η Lila μίλησε για τη δημιουργική της πορεία, τα τραγούδια που γράφει για άλλους καλλιτέχνες αλλά και μια ιδιαίτερη αποκάλυψη που αφορά την Άννα Βίσση. Η νεαρή τραγουδίστρια άνοιξε τα χαρτιά της στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, παρουσιάζοντας μια πιο προσωπική πλευρά της δουλειάς της.

https://www.instagram.com/lilatrianti
https://www.instagram.com/lilatrianti

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως έχει ήδη έτοιμο τραγούδι για την Άννα Βίσση, το οποίο θα ήθελε να της δώσει υπό συγκεκριμένες… προϋποθέσεις. Η Lila δεν έκρυψε ότι γράφει μουσική και για άλλους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Γράφω τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες, όπως έχω γράψει για την Ελένη Φουρέιρα και την Έλενα Παπαρίζου. Θα ήθελα ακόμα να δώσω τραγούδι στην Πάολα, στον Χρήστο Μάστορα, στην Άννα Βίσση».

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Στη συνέχεια προχώρησε σε μια πιο προσωπική αποκάλυψη για τη σχέση της με τη δημιουργία ενός τραγουδιού αφιερωμένου στη μεγάλη σταρ: «Έχω γράψει τραγούδι για την Άννα Βίσση, απλά δεν το έχει ακούσει! Εννοώ πως το ‘χω για εκείνη… μόνη μου, στο μυαλό μου. Δηλαδή το έγραψα και είπα «αυτό είναι για την Άννα Βίσση». Έχει τίτλο «Το ένα». Θα της το δώσω αν μας αφήσει ο κ. Νίκος Καρβέλας».


Η ατάκα της προκάλεσε αίσθηση, με τη Lila να δείχνει παράλληλα τον ενθουσιασμό της για τη δυνατότητα να συνεργαστεί κάποια στιγμή με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η γνωριμία με την Dara και η Eurovision

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη γνωριμία της με τη Dara, την οποία συνάντησε σε χώρο όπου εμφανιζόταν τον χειμώνα μαζί με τον Νίκο Βέρτη.

Όπως είπε: «Γνώρισα την Dara στο μαγαζί που εμφανιζόμουν τον χειμώνα με τον Νίκο Βέρτη. Με είδε και είχαμε συζητήσει λίγο για το πόσο πολύ ήταν αφοσιωμένη σ’ αυτό που ήταν να κάνει στην Eurovision. Εκεί δηλαδή κατάλαβα και με είδα σ’ αυτήν, «έτσι θα είμαι και γω όταν θα πάω» σκέφτηκα».

Με αυτό τον τρόπο, η Lila αποκάλυψε και τη δική της φιλοδοξία για μια πιθανή συμμετοχή στη Eurovision στο μέλλον, δείχνοντας πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη διεθνή μουσική σκηνή.

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Eurovision Lila ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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