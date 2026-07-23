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Μουσική 23.07.2026

Backstage alert: Μπήκαμε στα γυρίσματα του νέου clip της Marseaux για το «Γρανίτα λεμόνι»

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Η Marseaux αποκαλύπτει backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του νέου music video «Γρανίτα λεμόνι», του viral summer anthem της χρονιάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Marseaux ετοιμάζει το music video για το επιτυχημένο τραγούδι «Γρανίτα λεμόνι».
  • Το τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 600.000 streams και έγινε viral στο TikTok.
  • Το νέο video clip θα έχει πολύχρωμη, φρέσκια αισθητική και καλοκαιρινή διάθεση.
  • Η Marseaux μοιράζεται backstage φωτογραφίες, δημιουργώντας προσμονή για την κυκλοφορία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marseaux ετοιμάζεται να δώσει εικόνα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, με το πολυαναμενόμενο music video του «Γρανίτα λεμόνι» να βρίσκεται προ των πυλών. Μετά την τεράστια απήχηση που γνώρισε το single από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, η νεαρή καλλιτέχνιδα μοιράζεται με το κοινό της αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του clip. Οι πρώτες εικόνες αποκαλύπτουν έναν πολύχρωμο και φρέσκο visual κόσμο, που φαίνεται πως θα μεταφέρει την ενέργεια και το summer mood του τραγουδιού.

granita lemoni_marseaux

Το «Γρανίτα λεμόνι» έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά summer anthems της χρονιάς, καταγράφοντας εντυπωσιακά νούμερα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το τραγούδι έχει ξεπεράσει τα 600.000 streams μέσα σε μόλις έναν μήνα, ενώ ο ήχος του έχει γίνει viral στο TikTok, έχοντας χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 13.000 videos. Η επιτυχία του single επιβεβαιώνει πως η Marseaux έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κομμάτι που ταιριάζει απόλυτα στη σύγχρονη pop κουλτούρα και στη νέα γενιά ακροατών.

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Το νέο music video έρχεται να συνεχίσει αυτή την επιτυχία, με τη σκηνοθετική υπογραφή της Κασσάνδρας Powell και τη χορογραφία του Bill Roxenos. Το clip αναμένεται να κινηθεί σε μια δυναμική Gen Z αισθητική, με έντονα χρώματα, καλοκαιρινή διάθεση και εικόνες που αντικατοπτρίζουν την ανεμελιά και τη θετική ενέργεια του τραγουδιού. Μέσα από τις backstage φωτογραφίες, η Marseaux δίνει μια πρώτη γεύση από το concept και το ύφος του video, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία στους fans της.

backstage1_granita lemoni

Το «Γρανίτα λεμόνι» έρχεται με εικόνα

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του music video, η Marseaux προσκαλεί το κοινό της στα παρασκήνια μιας παραγωγής που υπόσχεται να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά clips του καλοκαιριού. Οι backstage στιγμές αποτυπώνουν τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το project και αποκαλύπτουν την ατμόσφαιρα που θα συνοδεύσει το viral hit.

backstage3_granita lemoni

Με το «Γρανίτα Λεμόνι», η Marseaux συνεχίζει να χτίζει τη δική της ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή, συνδυάζοντας μουσική, εικόνα και την αισθητική που εκφράζει τη νέα γενιά.

Το νέο music video αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και όλα δείχνουν πως το «Γρανίτα Λεμόνι» θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στο soundtrack του καλοκαιριού.

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Marseaux Γρανίτα Λεμόνι
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