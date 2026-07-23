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Μουσική 23.07.2026

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη – Πώς ο Travis Scott βρέθηκε στην «Odyssey»

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Ο Travis Scott αποκάλυψε την απρόσμενη στιγμή που ο Christopher Nolan τον κάλεσε προσωπικά για το «The Odyssey»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Travis Scott έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «The Odyssey» του Christopher Nolan.
  • Η πρόταση για τον ρόλο ήρθε απρόσμενα μέσω τηλεφώνου από τον σκηνοθέτη.
  • Ο Scott αρχικά πίστευε ότι ο Nolan ήθελε να συζητήσουν μουσικά θέματα.
  • Αισθάνθηκε πίεση και άγχος λόγω της νέας εμπειρίας και των συμπρωταγωνιστών του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Scott έχει συνηθίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, είτε πάνω στη σκηνή μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές είτε μέσα από τις μεγάλες μουσικές συνεργασίες του. Αυτή τη φορά όμως βρέθηκε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο: εκείνον του κινηματογράφου. Και όπως αποκάλυψε ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν από ένα απρόσμενο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον Christopher Nolan.

Ο Travis Scott με λευκό φανελάκι και γυαλιά ηλίου, παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «When i’m home».
https://www.instagram.com/travisscott/

Ο διάσημος ράπερ έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη νέα επική ταινία του σκηνοθέτη, «The Odyssey», όμως η αρχή αυτής της συνεργασίας ήταν κάτι που ούτε ο ίδιος περίμενε. Σε εμφάνισή του στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ο Travis Scott μοιράστηκε την ιστορία πίσω από την πρόταση του Nolan και αποκάλυψε πως στην αρχή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σκηνοθέτης τον ήθελε πραγματικά για έναν ρόλο στην ταινία.

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Ο Travis Scott αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν όταν είδε το όνομα «Chris» να εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού του. Αρχικά πίστεψε ότι ίσως ο Christopher Nolan ήθελε να συζητήσουν κάτι σχετικό με μια συναυλία ή μια μουσική συνεργασία. Όταν όμως απάντησε, η συζήτηση πήρε εντελώς διαφορετική τροπή. Ο Nolan τον ρώτησε αν θα ενδιαφερόταν να παίξει σε μια ταινία.

Η αντίδραση του Travis Scott ήταν γεμάτη έκπληξη, αφού όπως είπε ο ίδιος, δεν περίμενε ότι η πρόταση θα ερχόταν από τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη. «Περίμενε λίγο. Ξέρεις ότι κάνω μουσική;» ήταν ουσιαστικά η πρώτη του σκέψη, καθώς δεν θεωρούσε τον εαυτό του ηθοποιό και δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο. Ο Christopher Nolan, όμως, είχε διαφορετική άποψη και του εξήγησε γιατί πίστευε ότι μπορούσε να ταιριάξει στην ταινία.

https://www.instagram.com/christophernolann/
https://www.instagram.com/christophernolann/

Για τον Travis Scott, η μετάβαση από τη μουσική στην υποκριτική ήταν μια εντελώς νέα εμπειρία. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ένιωσε μεγάλη πίεση όταν βρέθηκε στα γυρίσματα του «The Odyssey», ειδικά όταν συνειδητοποίησε το μέγεθος της παραγωγής και τους ηθοποιούς με τους οποίους θα συνεργαζόταν.

Όπως αποκάλυψε, αρχικά πίστευε ότι ίσως είχε μια μικρή εμφάνιση σε μία σκηνή, δίπλα σε λίγους ανθρώπους. Όταν όμως κατάλαβε ότι θα μοιραζόταν σκηνές με ονόματα όπως η Anne Hathaway, ο Tom Holland και ο Robert Pattinson, το άγχος του έγινε ακόμη μεγαλύτερο. «Δεν ήξερα τι έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας όμως ότι το καστ και ο Christopher Nolan τον έκαναν να αισθανθεί άνετα.

Ο Travis Scott στην ταινία του Christopher Nolan για την Τροία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τον Travis Scott, η εμπειρία δεν ήταν μόνο μια επαγγελματική πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά τον τρόπο δουλειάς ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου.

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Christopher Nolan Odyssey Traviss Scott
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