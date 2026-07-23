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Celeb World 23.07.2026

Η Selena Gomez έκλεισε τα 34 και ο Benny Blanco έκανε το πιο cute post

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Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της.
  • Ο σύζυγός της, Benny Blanco, δημοσίευσε ένα ρομαντικό αφιέρωμα στα social media.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές στιγμές του ζευγαριού.
  • Ο Benny Blanco εξέφρασε την αγάπη του με τη λεζάντα: «Όμορφη σύζυγέ μου. Θα σε πηγαίνω όπου κι αν θέλεις να πας, για πάντα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της και ο Benny Blanco φρόντισε να κάνει τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή. Ο σύζυγος της τραγουδίστριας μοιράστηκε ένα άκρως ρομαντικό μήνυμα στα social media, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη και τον θαυμασμό του για εκείνη. Με μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο, ο μουσικός παραγωγός δημιούργησε ένα μικρό αφιέρωμα στη γυναίκα της ζωής του. Η ανάρτησή του συγκίνησε τους fans του ζευγαριού, που αποθέωσαν τη σχέση τους.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Ο Benny Blanco δημοσίευσε στιγμιότυπα από προσωπικές στιγμές με τη Selena Gomez, δίνοντας στους followers μια πιο ιδιωτική ματιά στη ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχώρισε μια φωτογραφία της Selena με φόντο έναν εντυπωσιακό ναό στη Φλωρεντία, αλλά και πιο αυθόρμητες στιγμές του ζευγαριού. Σε ένα από τα βίντεο, ο Benny Blanco φαίνεται να την κουβαλά στην πλάτη του, ενώ ένα ακόμη στιγμιότυπο δείχνει την τραγουδίστρια να κοιμάται χαλαρή.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Benny Blanco εξέφρασε με τον δικό του τρόπο τα συναισθήματά του για τη Selena Gomez. «Όμορφη σύζυγέ μου. Θα σε πηγαίνω όπου κι αν θέλεις να πας, για πάντα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου», έγραψε χαρακτηριστικά, με το μήνυμα να γεμίζει τα σχόλια με ευχές από θαυμαστές. Η απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα αφιέρωση έγινε μία από τις πιο συζητημένες αναρτήσεις της ημέρας.

https://www.instagram.com/itsbennyblanco/
https://www.instagram.com/itsbennyblanco/

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco έχουν καταφέρει να κρατήσουν αρκετές στιγμές της σχέσης τους μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα, μοιράζοντας όμως κατά καιρούς όμορφες στιγμές με το κοινό τους.

https://www.instagram.com/itsbennyblanco/
https://www.instagram.com/itsbennyblanco/

Η νέα ανάρτηση του Benny Blanco απέδειξε πως το ζευγάρι συνεχίζει να ζει τον έρωτά του, με τους fans να λατρεύουν τις τρυφερές στιγμές που επιλέγουν να μοιράζονται.

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Benny Blanco Selena Gomez
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