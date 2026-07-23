Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 23.07.2026

Luis Fonsi: Ο star του «Despacito» τα «έσπασε» στη Μύκονο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Luis Fonsi βρίσκεται στη Μύκονο, έσπασε πιάτα σε ελληνικό γλέντι και μοιράστηκε το viral βίντεο με τους fans του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Luis Fonsi, γνωστός από το "Despacito", κάνει διακοπές στη Μύκονο και τη Ρήνεια.
  • Ο τραγουδιστής συμμετείχε σε ελληνικό έθιμο, σπάζοντας πιάτα σε νυχτερινή του έξοδο.
  • Ο Fonsi μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα του με σκάφος και τη θάλασσα.
  • Η Μύκονος επιβεβαιώνει τη φήμη της ως δημοφιλής προορισμός για διεθνείς celebrities.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Luis Fonsi, ο καλλιτέχνης πίσω από το παγκόσμιο hit «Despacito», βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές με τον πιο ελληνικό τρόπο. Ο Πορτορικανός superstar επέλεξε τη Ρήνεια και τη Μύκονο για την απόδρασή του, μοιράζοντας με τους εκατομμύρια followers του στιγμές από το ταξίδι του. Ωστόσο, αυτή που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η βραδινή του έξοδος στο νησί των Ανέμων, όπου συμμετείχε σε ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά έθιμα διασκέδασης. Ο Luis Fonsi ανέβασε βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να σπάει πιάτα και να απολαμβάνει τη μοναδική ατμόσφαιρα της Μυκόνου.

Ο Luis Fonsi, ο διάσημος τραγουδιστής του «Despacito», απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα με ένα ποτήρι κρασί.
https://www.instagram.com/luisfonsi/

Ο διάσημος τραγουδιστής φαίνεται πως μπήκε πλήρως στο ελληνικό mood, ζώντας μια αυθεντική βραδινή εμπειρία στο νησί. Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Luis Fonsi διασκεδάζει μαζί με την παρέα του, ενώ το σπάσιμο πιάτων γίνεται η στιγμή που κλέβει την παράσταση. Η ανάρτηση ενθουσίασε τους fans του, οι οποίοι είδαν μια διαφορετική πλευρά του αγαπημένου τους καλλιτέχνη μακριά από τη σκηνή. Για ακόμη μία φορά, η Μύκονος απέδειξε γιατί αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για celebrities από όλο τον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Luis Fonsi: Ο τραγουδιστής του «Despacito» απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα

Πριν από τη νυχτερινή του έξοδο, ο Luis Fonsi είχε απολαύσει τις ομορφιές της ελληνικής θάλασσας, κάνοντας βόλτα με σκάφος κοντά στη Ρήνεια μαζί με τη σύζυγό του, Águeda López. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε εικόνες από τα καταγάλανα νερά, γράφοντας πως αναζητά το γαλάζιο της Καραϊβικής σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η Ελλάδα φαίνεται πως κατάφερε για ακόμη μία φορά να τον κερδίσει με το μοναδικό τοπίο και τη φιλοξενία της.

Ο Luis Fonsi, ο διάσημος τραγουδιστής του «Despacito», απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, χαλαρώνοντας στα καταγάλανα νερά.
https://www.instagram.com/luisfonsi/

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Luis Fonsi επισκέπτεται τη Μύκονο, καθώς έχει επιλέξει το νησί και στο παρελθόν για τις διακοπές του. Η αγάπη του για την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά φαίνεται να παραμένει σταθερή, με τον ίδιο να επιστρέφει ξανά και ξανά για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Η παρουσία του διάσημου τραγουδιστή στη χώρα μας έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη λίστα διεθνών stars που επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, αποδεικνύοντας πως τα ελληνικά νησιά συνεχίζουν να αποτελούν τον απόλυτο celebrity προορισμό.

https://www.instagram.com/luisfonsi/
https://www.instagram.com/luisfonsi/
https://www.instagram.com/luisfonsi/
https://www.instagram.com/luisfonsi/

Με ένα βίντεο γεμάτο χαμόγελα, μουσική και… σπασμένα πιάτα, ο Luis Fonsi έδειξε πως ξέρει να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Luis Fonsi διακοπές ΜΥΚΟΝΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αν αγαπάς την R&B, το νέο album της Victoria Monét πρέπει να μπει στη λίστα σου

Αν αγαπάς την R&B, το νέο album της Victoria Monét πρέπει να μπει στη λίστα σου

23.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το birthday post της Selena Gomez είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα
Celeb News

Το birthday post της Selena Gomez είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα

23.07.2026
Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ που ξεσήκωσε το NBA
Celeb News

Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ που ξεσήκωσε το NBA

22.07.2026
Ο ξέφρενος χορός του Javier Bardem μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ
Celeb News

Ο ξέφρενος χορός του Javier Bardem μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ

22.07.2026
«Από εδώ και πέρα μόνο αγάπη»: Ο Trannos «έσπασε» τη σιωπή του για τον Daima
Celeb News

«Από εδώ και πέρα μόνο αγάπη»: Ο Trannos «έσπασε» τη σιωπή του για τον Daima

22.07.2026
Η πιο δροσερή απάντηση στον καύσωνα ήρθε από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου
Celeb News

Η πιο δροσερή απάντηση στον καύσωνα ήρθε από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

22.07.2026
Ο Pedro Pascal άφησε για λίγο το Hollywood και ήρθε για διακοπές στην Ύδρα
Celeb News

Ο Pedro Pascal άφησε για λίγο το Hollywood και ήρθε για διακοπές στην Ύδρα

22.07.2026
Η Σμαράγδα Καρύδη δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του «IQ 160»
Celeb News

Η Σμαράγδα Καρύδη δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του «IQ 160»

22.07.2026
Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βάζουν τέλος στις φήμες χωρισμού
Celeb News

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βάζουν τέλος στις φήμες χωρισμού

22.07.2026
Πυρά κατά της Zendaya για τα αρχαία ιρανικά αντικείμενα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας»
Celeb News

Πυρά κατά της Zendaya για τα αρχαία ιρανικά αντικείμενα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

22.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος