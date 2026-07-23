Luis Fonsi: Ο star του «Despacito» τα «έσπασε» στη Μύκονο

Ο Luis Fonsi βρίσκεται στη Μύκονο, έσπασε πιάτα σε ελληνικό γλέντι και μοιράστηκε το viral βίντεο με τους fans του

Με μια ματιά Ο Luis Fonsi, γνωστός από το "Despacito", κάνει διακοπές στη Μύκονο και τη Ρήνεια.

Ο τραγουδιστής συμμετείχε σε ελληνικό έθιμο, σπάζοντας πιάτα σε νυχτερινή του έξοδο.

Ο Fonsi μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα του με σκάφος και τη θάλασσα.

Η Μύκονος επιβεβαιώνει τη φήμη της ως δημοφιλής προορισμός για διεθνείς celebrities. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Luis Fonsi, ο καλλιτέχνης πίσω από το παγκόσμιο hit «Despacito», βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές με τον πιο ελληνικό τρόπο. Ο Πορτορικανός superstar επέλεξε τη Ρήνεια και τη Μύκονο για την απόδρασή του, μοιράζοντας με τους εκατομμύρια followers του στιγμές από το ταξίδι του. Ωστόσο, αυτή που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η βραδινή του έξοδος στο νησί των Ανέμων, όπου συμμετείχε σε ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά έθιμα διασκέδασης. Ο Luis Fonsi ανέβασε βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να σπάει πιάτα και να απολαμβάνει τη μοναδική ατμόσφαιρα της Μυκόνου.

Ο διάσημος τραγουδιστής φαίνεται πως μπήκε πλήρως στο ελληνικό mood, ζώντας μια αυθεντική βραδινή εμπειρία στο νησί. Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Luis Fonsi διασκεδάζει μαζί με την παρέα του, ενώ το σπάσιμο πιάτων γίνεται η στιγμή που κλέβει την παράσταση. Η ανάρτηση ενθουσίασε τους fans του, οι οποίοι είδαν μια διαφορετική πλευρά του αγαπημένου τους καλλιτέχνη μακριά από τη σκηνή. Για ακόμη μία φορά, η Μύκονος απέδειξε γιατί αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για celebrities από όλο τον κόσμο.

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Πριν από τη νυχτερινή του έξοδο, ο Luis Fonsi είχε απολαύσει τις ομορφιές της ελληνικής θάλασσας, κάνοντας βόλτα με σκάφος κοντά στη Ρήνεια μαζί με τη σύζυγό του, Águeda López. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε εικόνες από τα καταγάλανα νερά, γράφοντας πως αναζητά το γαλάζιο της Καραϊβικής σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η Ελλάδα φαίνεται πως κατάφερε για ακόμη μία φορά να τον κερδίσει με το μοναδικό τοπίο και τη φιλοξενία της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Luis Fonsi επισκέπτεται τη Μύκονο, καθώς έχει επιλέξει το νησί και στο παρελθόν για τις διακοπές του. Η αγάπη του για την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά φαίνεται να παραμένει σταθερή, με τον ίδιο να επιστρέφει ξανά και ξανά για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Η παρουσία του διάσημου τραγουδιστή στη χώρα μας έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη λίστα διεθνών stars που επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, αποδεικνύοντας πως τα ελληνικά νησιά συνεχίζουν να αποτελούν τον απόλυτο celebrity προορισμό.

Με ένα βίντεο γεμάτο χαμόγελα, μουσική και… σπασμένα πιάτα, ο Luis Fonsi έδειξε πως ξέρει να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

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