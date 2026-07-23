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Celeb World 23.07.2026

Ο Νικηφόρος μάς έδειξε το πιο δροσερό spot της Ελλάδας και είμαστε ήδη εκεί

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Ο Νικηφόρος βρέθηκε στις πηγές του Αχέροντα και μοιράστηκε βίντεο από τις καλοκαιρινές του βουτιές στο ποτάμι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Νικηφόρος επισκέφθηκε τις πηγές του Αχέροντα, απολαμβάνοντας τις βουτιές στα παγωμένα νερά.
  • Η επίσκεψη στον Αχέροντα αποτελεί προσωπική παράδοση του τραγουδιστή κάθε καλοκαίρι.
  • Ο Νικηφόρος περιέγραψε το μέρος ως ξεχωριστό και κάλεσε τους ακολούθους του να το επισκεφθούν.
  • Οι αναρτήσεις του Νικηφόρου ενέπνευσαν πολλούς να προσθέσουν τον Αχέροντα στους καλοκαιρινούς τους προορισμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νικηφόρος απέδειξε για ακόμη μία φορά πως οι πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές δεν χρειάζονται πολυτέλεια, αλλά το σωστό μέρος και την καλύτερη παρέα. Ο αγαπημένος τραγουδιστής βρέθηκε στις πηγές του Αχέροντα, όπου έκανε τις καθιερωμένες βουτιές του στα παγωμένα νερά, μοιραζόμενος στιγμές από την εξόρμησή του με τους followers του στα social media. Τα βίντεο που δημοσίευσε γέμισαν με σχόλια από fans που εντυπωσιάστηκαν από το μαγευτικό φυσικό τοπίο.

https://www.instagram.com/nikiforos_vithoulkas/
https://www.instagram.com/nikiforos_vithoulkas/

Για τον Νικηφόρο, η επίσκεψη στον Αχέροντα δεν είναι μια τυχαία στάση των καλοκαιρινών του διακοπών. Όπως αποκάλυψε μέσα από τα stories του, έχει γίνει μια προσωπική παράδοση που δεν θέλει να χάνει ποτέ. Μάλιστα, παραδέχτηκε πως αν δεν βρεθεί εκεί έστω μία φορά μέσα στο καλοκαίρι, αισθάνεται ότι… κάτι λείπει από τις διακοπές του.

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Στα βίντεο, ο τραγουδιστής φαίνεται να απολαμβάνει τη δροσιά των νερών μαζί με φίλους του, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία. Περιέγραψε τις πηγές του Αχέροντα ως ένα από τα πιο ξεχωριστά μέρη που έχει επισκεφθεί και κάλεσε όσους δεν έχουν πάει ακόμη να το βάλουν στη λίστα τους. Το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και τα κρυστάλλινα νερά πρωταγωνιστούν σε κάθε πλάνο.

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Η ανάρτησή του θύμισε σε πολλούς πως η Ελλάδα κρύβει μοναδικούς καλοκαιρινούς προορισμούς, ιδανικούς για όσους αναζητούν λίγη δροσιά και επαφή με τη φύση. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Νικηφόρος μοιράζεται την αγάπη του για τον Αχέροντα, καθώς έχει μιλήσει ξανά στο παρελθόν για τη σύνδεσή του με το συγκεκριμένο μέρος.

nikoforos
https://www.instagram.com/nikiforos_vithoulkas/

Οι followers του έσπευσαν να σχολιάσουν τα βίντεο, με αρκετούς να δηλώνουν ότι πρόσθεσαν ήδη τον Αχέροντα στη λίστα με τους επόμενους καλοκαιρινούς προορισμούς τους.

https://www.instagram.com/nikiforos_vithoulkas
https://www.instagram.com/nikiforos_vithoulkas

Όπως φαίνεται, για τον Νικηφόρο το καλοκαίρι δεν ξεκινά πραγματικά χωρίς μια βουτιά στα παγωμένα νερά του Αχέροντα, ένα μέρος που συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο καλοκαιρινό του καταφύγιο.

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Αχέροντας Νικηφόρος
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