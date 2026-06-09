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Μουσική 09.06.2026

Τι απαντά ο Νικηφόρος στα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Μαρία Χολίδου

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Ο Νικηφόρος Βυθούλκας απαντά στις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την Μαρία Χολίδου, βάζοντας τέλος στις εικασίες
Ειρήνη Στόφυλα

Τις τελευταίες εβδομάδες το όνομα του Νικηφόρου Βυθούλκα απασχόλησε αρκετά τα lifestyle μέσα, καθώς δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media τον συνέδεσαν με τη γνωστή influencer και TikToker Μαρία Χολίδου. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη συνεργασία τους, η οποία προκάλεσε ποικίλα σχόλια από τους διαδικτυακούς τους φίλους. Η χημεία που έδειχναν μπροστά στον φακό και οι κοινές τους εμφανίσεις έδωσαν τροφή για συζητήσεις, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν η σχέση τους ξεπερνά τα όρια της φιλίας. Ωστόσο, ο δημοφιλής τραγουδιστής αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να βάλει τέλος στα σχετικά σενάρια.

https://www.instagram.com/nikiforos_vithoulkas/
https://www.instagram.com/nikiforos_vithoulkas/

Ο Νικηφόρος βρέθηκε στην εκδήλωση για την απονομή του πλατινένιου δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου, όπου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και απάντησε ευθέως στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για την προσωπική του ζωή.

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Η συνεργασία του τραγουδιστή με τη Μαρία Χολίδου φαίνεται πως στάθηκε αρκετή για να πυροδοτήσει σενάρια περί ειδυλλίου. Οι followers των δύο νέων προσώπων της showbiz παρατήρησαν την άνεση και τη θετική ενέργεια που υπήρχε μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι πρώτες εικασίες.


Παρά το γεγονός ότι οι φήμες πήραν γρήγορα διαστάσεις, ο Νικηφόρος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία ερωτική σχέση ανάμεσά τους. Αντίθετα, όπως εξήγησε, τους συνδέει μια φιλική σχέση και μια κοινή παρέα.

Η ξεκάθαρη απάντηση του τραγουδιστή

Ο τραγουδιστής θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, τονίζοντας ότι τα δημοσιεύματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Είμαι συνηθισμένος στα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή μου. Δεν είμαι σε σχέση με την Μαρία Χολίδου που έπαιξε στο video clip. Συμβαίνει η κοπέλα να έχει σχέση, οπότε ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να φέρνουν κάποιους ανθρώπους σε δύσκολη θέση, όταν το αγόρι της για παράδειγμα… όταν είσαι απ’ έξω απ’ το χώρο και βλέπεις κάτι να διαδίδεται, σου μπαίνει στο μυαλό και κάτι διαφορετικό, οπότε πρέπει λίγο να προσέχουμε. Φυσικά και δεν ισχύει. Είμαστε φίλοι, είμαστε κοινή παρέα και αυτό είναι όλο».

Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του στο γεγονός ότι η Μαρία Χολίδου βρίσκεται ήδη σε σχέση, κάτι που, όπως εξήγησε, μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις και άβολες καταστάσεις όταν διαδίδονται ανυπόστατες πληροφορίες.

Μέσα από την τοποθέτησή του, ο Νικηφόρος έδειξε πως δεν τον ενοχλεί ιδιαίτερα να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού, αφού, όπως είπε, έχει συνηθίσει τα δημοσιεύματα γύρω από την προσωπική του ζωή. Ωστόσο, στάθηκε στο γεγονός ότι τέτοιες φήμες μπορούν να επηρεάσουν και άλλα πρόσωπα που δεν ανήκουν απαραίτητα στον χώρο της δημοσιότητας.

Με την ξεκάθαρη δήλωσή του, ο τραγουδιστής έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν ζευγάρι με τη γνωστή TikToker, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση τους είναι καθαρά φιλική. Έτσι, η συζήτηση γύρω από το υποτιθέμενο ειδύλλιο φαίνεται να κλείνει οριστικά, με τον ίδιο να επιλέγει για ακόμη μία φορά να μιλήσει ανοιχτά και χωρίς περιστροφές.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Νικηφόρος παραμένει ένα από τα πρόσωπα που απασχολούν συχνά τη δημοσιότητα, είτε για τα επαγγελματικά του βήματα είτε για την προσωπική του ζωή. Αυτή τη φορά, όμως, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ο ίδιος την αλήθεια, βάζοντας τέλος στις φήμες και προστατεύοντας τα πρόσωπα που βρέθηκαν άθελά τους στο επίκεντρο.

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Μαρία Χολίδου Νικηφόρος
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