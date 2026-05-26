Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 26.05.2026

Ο Νικηφόρος έγινε μουσικός του δρόμου στη Ρουμανία και έκανε viral το «Υποσχέσου»

Viral η εμφάνιση του Νικηφόρου στην Ρουμανία, όπου ερμήνευσε το τραγούδι «Υποσχέσου» στον δρόμο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές
Ειρήνη Στόφυλα

Μια απροσδόκητη στιγμή που έκανε τους followers να παραμιλούν, μοιράστηκε ο Νικηφόρος Βυθούλκας μέσα από το προφίλ του στο Instagram. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις λαμπερές πίστες της Αθήνας, αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα μεγάλα stages και να ζήσει κάτι τελείως διαφορετικό κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Ρουμανία.

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, το βίντεο που δημοσίευσε συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές, έντονα σχόλια και ενθουσιασμό στα social media, αποδεικνύοντας πως μια αυθόρμητη κίνηση μπορεί να γίνει viral πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε. Το κοινό φαίνεται να λάτρεψε το γεγονός ότι είδε τον τραγουδιστή έξω από τα καθιερωμένα, σε μια στιγμή απόλυτης ελευθερίας και επαφής με τον κόσμο.

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

Κατά τη διάρκεια της βόλτας του στο κέντρο του Βουκουρέστι, ο Νικηφόρος στάθηκε δίπλα σε έναν μουσικό του δρόμου και, χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρε την κιθάρα του. Σε λίγα δευτερόλεπτα, οι περαστικοί είδαν μπροστά τους να στήνεται μια μικρή… street συναυλία, με τον γνωστό τραγουδιστή να ερμηνεύει ζωντανά το «Υποσχέσου».

Το κοινό που περνούσε από το σημείο δεν άργησε να σταματήσει, να ακούσει, να χειροκροτήσει και φυσικά να τραβήξει βίντεο με τα κινητά του. Το σκηνικό έμοιαζε με αυθόρμητο music moment από ταινία και ίσως γι’ αυτό ενθουσίασε τόσο πολύ όσους το είδαν online.

Στην ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης συνόδευσε το βίντεο με ένα προσωπικό, αληθινό μήνυμα που αποκάλυπτε πόσο πολύ τον άγγιξε αυτή η εμπειρία: «Πήρα για λίγο την κιθάρα ενός μουσικού του δρόμου στο Βουκουρέστι και είπα το «Υποσχέσου». Μερικές φορές η μουσική βρίσκει τον πιο αληθινό χώρο της… στη μέση ενός δρόμου, με μια κιθάρα και αγνώστους που σταματούν να ακούσουν».

Η ανάρτηση γέμισε μέσα σε λίγες ώρες με θετικά σχόλια, συγκίνηση αλλά και αστεία πειράγματα, καθώς πολλοί followers τον ρώτησαν χαριτολογώντας αν κατάφερε να βγάλει… μεροκάματο ως μουσικός του δρόμου.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει είναι πως μια απλή στιγμή αυθορμητισμού μετατράπηκε σε viral στιγμή που έφερε τον καλλιτέχνη πιο κοντά στο κοινό του, με τον πιο απλό και αληθινό τρόπο. Και φυσικά, οι fans του ήδη ζητούν… encore για παρόμοιες εκπλήξεις στο μέλλον.

Διάβασε επίσης:

KATSEYE: Η ιστορική νίκη στα AMAs και το συγκινητικό μήνυμα προς τους BTS

Emily Ratajkowski & Romain Gavras: Νυχτερινή έξοδος σε disco της Αθήνας

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

