Ο Νικηφόρος έγινε μουσικός του δρόμου στη Ρουμανία και έκανε viral το «Υποσχέσου»

Μια απροσδόκητη στιγμή που έκανε τους followers να παραμιλούν, μοιράστηκε ο Νικηφόρος Βυθούλκας μέσα από το προφίλ του στο Instagram. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις λαμπερές πίστες της Αθήνας, αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα μεγάλα stages και να ζήσει κάτι τελείως διαφορετικό κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Ρουμανία.

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, το βίντεο που δημοσίευσε συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές, έντονα σχόλια και ενθουσιασμό στα social media, αποδεικνύοντας πως μια αυθόρμητη κίνηση μπορεί να γίνει viral πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε. Το κοινό φαίνεται να λάτρεψε το γεγονός ότι είδε τον τραγουδιστή έξω από τα καθιερωμένα, σε μια στιγμή απόλυτης ελευθερίας και επαφής με τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας του στο κέντρο του Βουκουρέστι, ο Νικηφόρος στάθηκε δίπλα σε έναν μουσικό του δρόμου και, χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρε την κιθάρα του. Σε λίγα δευτερόλεπτα, οι περαστικοί είδαν μπροστά τους να στήνεται μια μικρή… street συναυλία, με τον γνωστό τραγουδιστή να ερμηνεύει ζωντανά το «Υποσχέσου».

Το κοινό που περνούσε από το σημείο δεν άργησε να σταματήσει, να ακούσει, να χειροκροτήσει και φυσικά να τραβήξει βίντεο με τα κινητά του. Το σκηνικό έμοιαζε με αυθόρμητο music moment από ταινία και ίσως γι’ αυτό ενθουσίασε τόσο πολύ όσους το είδαν online.

Στην ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης συνόδευσε το βίντεο με ένα προσωπικό, αληθινό μήνυμα που αποκάλυπτε πόσο πολύ τον άγγιξε αυτή η εμπειρία: «Πήρα για λίγο την κιθάρα ενός μουσικού του δρόμου στο Βουκουρέστι και είπα το «Υποσχέσου». Μερικές φορές η μουσική βρίσκει τον πιο αληθινό χώρο της… στη μέση ενός δρόμου, με μια κιθάρα και αγνώστους που σταματούν να ακούσουν».

Η ανάρτηση γέμισε μέσα σε λίγες ώρες με θετικά σχόλια, συγκίνηση αλλά και αστεία πειράγματα, καθώς πολλοί followers τον ρώτησαν χαριτολογώντας αν κατάφερε να βγάλει… μεροκάματο ως μουσικός του δρόμου.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει είναι πως μια απλή στιγμή αυθορμητισμού μετατράπηκε σε viral στιγμή που έφερε τον καλλιτέχνη πιο κοντά στο κοινό του, με τον πιο απλό και αληθινό τρόπο. Και φυσικά, οι fans του ήδη ζητούν… encore για παρόμοιες εκπλήξεις στο μέλλον.

