O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

Ο Νικηφόρος Βυθούλκας μιλάει για το νέο του τραγούδι, τις συνεργασίες και τις καθημερινές του συνήθειες στην εκπομπή OK!

Στην αγαπημένη ενότητα της εκπομπής OK!,«Themis is Calling», βρέθηκε τηλεφωνικά καλεσμένος ο δημοφιλής τραγουδιστής Νικηφόρος Βυθούλκας, προσφέροντας στο κοινό μια ζεστή και αποκαλυπτική συζήτηση με τον Θέμη Γεωργαντά. Η εκπομπή, που ξεχωρίζει για τον άμεσο και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της, έδωσε την ευκαιρία στον Νικηφόρο να μιλήσει για την καθημερινότητά του, τη μουσική του πορεία και τις νέες του κυκλοφορίες.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο τελευταίο του τραγούδι με τίτλο «Ψέματα», λέγοντας με χιούμορ ότι ήταν και το τελευταίο ψέμα που είπε. Παράλληλα, μίλησε για τις εμφανίσεις του με την Κατερίνα Λιόλιου.

Διάβασε επίσης: H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

Η συνέντευξη περιλάμβανε και ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, όπου ο Νικηφόρος απάντησε με ειλικρίνεια και χιούμορ. Αν έπρεπε να τραγουδά μόνο ένα από τα δικά του τραγούδια για έναν χρόνο, επέλεξε το «Χαμόγελό σου». Σε ερώτηση για το πιο sexy στοιχείο του, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Η φωνή μου». Όσο για τις συνήθειες πριν τον ύπνο, παραδέχθηκε: «Βλέπω βιντεάκια στο ίντερνετ». Όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες, ο Νίνο ή ο Γιώργος Λιβάνης, απάντησε αμέσως «Νίνο», αποδεικνύοντας την ειλικρίνειά του.

Ο Νικηφόρος μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από τα social media, αποκαλύπτοντας ότι έχει δεχθεί κάποια αμήχανα μηνύματα με ακατάλληλο περιεχόμενο, ενώ με χιούμορ παραδέχθηκε πως οι φίλες του τον πιέζουν να κάνει γυμναστική.

Η κουβέντα έκλεισε με ευχές για τις γιορτές και τη διαβεβαίωση ότι το κοινό μπορεί να περιμένει ακόμα περισσότερη μουσική και εμφανίσεις από τον ταλαντούχο καλλιτέχνη.

Διάβασε επίσης: Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

Δες κι αυτό…