H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στο ΟΚ! και στον Θέμη Γεωργαντά για τα επαγγελματικά της πλάνα και για τα καλλιτεχνικά σχέδιά της
Μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Μελίνα Ασλανίδου, έκανε μια θερμή και απολαυστική τηλεφωνική εμφάνιση στην ενότητα Themis is Calling της εκπομπής OK! με τον Θέμη Γεωργαντά, αποκαλύπτοντας σχέδια, παρασκήνια και μικρές προσωπικές της συνήθειες.

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε με ενθουσιασμό για τις εμφανίσεις της στο ιστορικό Green Park, στο Πεδίον του Άρεως, το οποίο χαρακτηρίζει «μαγικό χώρο» και «στέκι» της: «Ξεκίνησε ως το στέκι της Μελίνας και δεν έχει όριο. Πάμε μέχρι Πάσχα και βλέπουμε. Περνάμε μαγικά!».

Φέτος, το πρόγραμμα έχει καινούρια δυναμική, καθώς στο πλευρό της βρίσκονται οι φίλοι και στενοί συνεργάτες της Παναγιώτης Ραφαηλίδης και Γιώργος Παπαδόπουλος: «Είμαστε τρελή παρέα! Φέτος είναι “πάμε στη Μελίνα και στους φίλους της”».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως βρίσκεται σε δημιουργικό οργασμό, ετοιμάζοντας νέο υλικό: «Ετοιμάζω πολλά πράγματα παράλληλα. Ολοκληρώθηκε ένας δίσκος τον Ιούνιο, πολύ σημαντικός για μένα, σε συνεργασία με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Ηλία Μακρίδη

Η συνεργασία με τον κορυφαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο είναι κάτι που η ίδια θεωρεί τιμή και μεγάλο σταθμό στην πορεία της. Παράλληλα, δουλεύει ήδη πάνω σε καινούρια τραγούδια, που αναμένεται να κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα.

Στο παιχνίδι των γρήγορων απαντήσεων, η Μελίνα Ασλανίδου χάρισε μερικές από τις πιο αυθόρμητες και χαριτωμένες στιγμές της συνέντευξης, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «οργανωτική, δυναμική και ανθεκτική», ενώ αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι την θεωρούν «καλό παιδί». Το πρώτο πράγμα που κάνει το πρωί είναι να πιει καφέ, η ένοχη απόλαυσή της όταν μένει μόνη στο σπίτι είναι το «Netflix μέχρι τελικής πτώσεως», και φυσικά ο καλύτερος ύπνος για εκείνη είναι μόνο «στο κρεβάτι». Θυμήθηκε ότι ως παιδί είχε celebrity crush τη «Madonna και Michael Jackson», παραδέχτηκε πως η ίδια δεν έχει κάνει ποτέ ghosting αλλά «της έχουν κάνει», ενώ όταν ο Θέμης τη στρίμωξε στο δίλημμα Αντώνης Ρέμος ή Μιχάλης Σταβέντο, απάντησε διπλωματικά και γεμάτη αγάπη: «Απαπα, και οι δύο είναι φίλοι μου!».

