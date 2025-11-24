Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας

Ο ηθοποιός και μουσικός εξηγεί τι συνέβη, μιλά για τις χειρουργικές επεμβάσεις που ακολούθησαν και ευχαριστεί το κοινό για τη στήριξή του

Ο Donald Glover ο οποίος είναι γνωστός και με το μουσικό όνομα Childish Gambino μίλησε δημόσια για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2024 και το οποίο τον ανάγκασε να ακυρώσει ολόκληρη την παγκόσμια περιοδεία του. Ο 42χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Louisiana και ότι οι γιατροί εντόπισαν επιπλέον ένα πρόβλημα στην καρδιά του που απαιτούσε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Donald Glover μπροστά στο κοινό του Camp Flog Gnaw ενός φεστιβάλ που διοργανώνει ο Tyler The Creator στο Los Angeles η περιπέτεια ξεκίνησε ενώ βρισκόταν σε περιοδεία. Όπως είπε «έκανα αυτή την παγκόσμια περιοδεία. Περνούσα υπέροχα και χαιρόμουν που σας έβλεπα όλους εκεί έξω». Ωστόσο προσέθεσε ότι «είχα έναν πολύ έντονο πόνο στο κεφάλι στη Louisiana και παρότι δεν έβλεπα καθαρά έκανα κανονικά τη συναυλία. Όταν φτάσαμε στο Houston πήγα στο νοσοκομείο και ο γιατρός μου είπε έπαθες εγκεφαλικό».

Διάβασε επίσης: Miss Possessive Tour: Η περιοδεία της Tate McRae «έσπασε» ρεκόρ

Ο Donald Glover σχολίασε με χιούμορ τη σοβαρή κατάσταση λέγοντας «η πρώτη σκέψη μου ήταν ότι τους απογοητεύω όλους. Ξέρω ότι δεν είναι αλήθεια. Η δεύτερη ήταν ότι να πάλι αντιγράφω τον Jamie Foxx» αναφερόμενος στο εγκεφαλικό που είχε υποστεί ο Jamie Foxx το 2023. Παράλληλα αποκάλυψε ότι το πρόβλημα υγείας δεν σταμάτησε εκεί αφού όπως ανέφερε «είχα σπάσει και το πόδι μου και επιπλέον λόγω του προβλήματος στην καρδιά, χρειάστηκε να χειρουργηθώ δύο φορές».

Ο Donald Glover μίλησε και για τη νέα του φιλοσοφία μετά τις δοκιμασίες που βίωσε λέγοντας «λένε ότι όλοι έχουμε δύο ζωές και η δεύτερη ξεκινά όταν καταλάβεις ότι έχεις μόνο μία. Έχετε μία ζωή και πρέπει να είμαι ειλικρινής η ζωή που έζησα μαζί σας ήταν πραγματική ευλογία».

Ο καλλιτέχνης που έχει τιμηθεί με 5 Grammy είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αποσύρει το όνομα Childish Gambino μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ με τίτλο «Bando Stone and the New World». Η περιοδεία που ακυρώθηκε επρόκειτο να αποτελέσει το επίσημο αποχαιρετιστήριο ταξίδι του ως Childish Gambino.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Θρίαμβος του The Weeknd με την περιοδεία After Hours ‘Til Dawn – Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια και γράφει ιστορία

Δες κι αυτό…