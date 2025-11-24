Celeb News 24.11.2025

Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας

Ο ηθοποιός και μουσικός εξηγεί τι συνέβη, μιλά για τις χειρουργικές επεμβάσεις που ακολούθησαν και ευχαριστεί το κοινό για τη στήριξή του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Donald Glover ο οποίος είναι γνωστός και με το μουσικό όνομα Childish Gambino μίλησε δημόσια για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2024 και το οποίο τον ανάγκασε να ακυρώσει ολόκληρη την παγκόσμια περιοδεία του. Ο 42χρονος καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Louisiana και ότι οι γιατροί εντόπισαν επιπλέον ένα πρόβλημα στην καρδιά του που απαιτούσε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Donald Glover μπροστά στο κοινό του Camp Flog Gnaw ενός φεστιβάλ που διοργανώνει ο Tyler The Creator στο Los Angeles η περιπέτεια ξεκίνησε ενώ βρισκόταν σε περιοδεία. Όπως είπε «έκανα αυτή την παγκόσμια περιοδεία. Περνούσα υπέροχα και χαιρόμουν που σας έβλεπα όλους εκεί έξω». Ωστόσο προσέθεσε ότι «είχα έναν πολύ έντονο πόνο στο κεφάλι στη Louisiana και παρότι δεν έβλεπα καθαρά έκανα κανονικά τη συναυλία. Όταν φτάσαμε στο Houston πήγα στο νοσοκομείο και ο γιατρός μου είπε έπαθες εγκεφαλικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Miss Possessive Tour: Η περιοδεία της Tate McRae «έσπασε» ρεκόρ

Ο Donald Glover σχολίασε με χιούμορ τη σοβαρή κατάσταση λέγοντας «η πρώτη σκέψη μου ήταν ότι τους απογοητεύω όλους. Ξέρω ότι δεν είναι αλήθεια. Η δεύτερη ήταν ότι να πάλι αντιγράφω τον Jamie Foxx» αναφερόμενος στο εγκεφαλικό που είχε υποστεί ο Jamie Foxx το 2023. Παράλληλα αποκάλυψε ότι το πρόβλημα υγείας δεν σταμάτησε εκεί αφού όπως ανέφερε «είχα σπάσει και το πόδι μου και επιπλέον λόγω του προβλήματος στην καρδιά, χρειάστηκε να χειρουργηθώ δύο φορές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Donald Glover μίλησε και για τη νέα του φιλοσοφία μετά τις δοκιμασίες που βίωσε λέγοντας «λένε ότι όλοι έχουμε δύο ζωές και η δεύτερη ξεκινά όταν καταλάβεις ότι έχεις μόνο μία. Έχετε μία ζωή και πρέπει να είμαι ειλικρινής η ζωή που έζησα μαζί σας ήταν πραγματική ευλογία».

Ο καλλιτέχνης που έχει τιμηθεί με 5 Grammy είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αποσύρει το όνομα Childish Gambino μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ με τίτλο «Bando Stone and the New World». Η περιοδεία που ακυρώθηκε επρόκειτο να αποτελέσει το επίσημο αποχαιρετιστήριο ταξίδι του ως Childish Gambino.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Θρίαμβος του The Weeknd με την περιοδεία After Hours ‘Til Dawn – Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια και γράφει ιστορία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Childish Gambino Donald Glover εγκεφαλικό περιοδεία ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Επόμενο
Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου

Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου

24.11.2025

Δες επίσης

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

24.11.2025
Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral
Celeb News

Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral

24.11.2025
Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν
Celeb News

Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

24.11.2025
Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral
Celeb News

Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

24.11.2025
Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton
Celeb News

Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton

23.11.2025
Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση
Celeb News

Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση

22.11.2025
Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά
Celeb News

Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά

22.11.2025
Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου
Celeb News

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου

22.11.2025
Ο Ethan Hawke σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Uma Thurman 20 χρόνια μετά
Celeb News

Ο Ethan Hawke σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Uma Thurman 20 χρόνια μετά

22.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας