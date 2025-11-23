Μουσικά Νέα 23.11.2025

Miss Possessive Tour: Η περιοδεία της Tate McRae «έσπασε» ρεκόρ

Η Tate McRae σημείωσε άνοδο που αγγίζει το 500 % σε σχέση με την περσινή χρονιά και ολοκλήρωσε την περιοδεία της μπροστά σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο θεατές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Tate McRae ολοκλήρωσε τη Miss Possessive Tour στο Λος Άντζελες στις 8 Νοεμβρίου και ανέβασε θεαματικά τον πήχη της καριέρας της. Από την έναρξη της περιοδείας τον Μάρτιο έως την τελευταία εμφάνιση, η Tate  McRae συγκέντρωσε έσοδα που έφτασαν τα 110.8 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε 1 εκατομμύριο εισιτήρια σε συνολικά 77 συναυλίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard Boxscore πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποτελεί το αποκορύφωμα μιας συνεχούς πορείας ανάπτυξης. Η Tate McRae βρίσκεται αδιάλειπτα σε περιοδεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και κάθε της χρόνο καταγράφει σαφή άνοδο σε όλα τα επίπεδα. Το 2022 εμφάνιζε μέσο όρο 1.084 εισιτήρια ανά συναυλία, το 2023 ο αριθμός αυτός ανέβηκε στα 2.607, ενώ το 2024 ανήλθε στα 5.999. Το 2025 η McRae πέτυχε το επόμενο άλμα περνώντας σε κατάμεστες αρένες με έναν μέσο όρο 13.480 θεατών ανά βραδιά. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο έτος όπου διπλασίασε τις πωλήσεις εισιτηρίων ανά συναυλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα με την αύξηση του κοινού, οδήγησε σε εντυπωσιακά υψηλότερα έσοδα. Από 26.600 δολάρια ανά συναυλία το 2022 εκτινάχθηκε στα 96.800 δολάρια το 2023 και στα 349.000 το 2024. Το 2025 άγγιξε κατά μέσο όρο τα 1.4 εκατομμύρια δολάρια ανά εμφάνιση καταγράφοντας αύξηση 265% την πρώτη χρονιά, 261% τη δεύτερη και 312% την τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ίδιο διάστημα η Tate McRae διατηρεί αδιάλειπτη δισκογραφική παρουσία. Το πρώτο της άλμπουμ «I Used to Think I Could Fly» κυκλοφόρησε το 2022 και ακολούθησαν τα «Think Later» το 2023 και «So Close to What» τον Φεβρουάριο του 2025. Η σταθερή αυτή παραγωγικότητα τροφοδότησε και τη ζήτηση για ζωντανές εμφανίσεις κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό ανάπτυξής της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

