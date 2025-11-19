Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η Χαλκίδα μετατρέπεται στην καρδιά του ελληνικού ντοκιμαντέρ, με μια πληθώρα προβολών και παράλληλων εκδηλώσεων.

Η Τελετή Έναρξης του 19ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-Docfest πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σε ένα κλίμα συγκίνησης. Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Δρακόπουλος, ο οποίος υποδέχθηκε το κοινό και έθεσε τον τόνο για μια διοργάνωση που υπόσχεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στο κινηματογραφικό κοινό.

Με την παρουσία τους τίμησαν την Τελετή Έναρξης του 19ου docfest ο βουλευτής Ευβοίας κ. Αθανάσιος Ζεμπίλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Γιώργος Κελαϊδίτης, η αντιδήμαρχος για θέματα πολιτισμού και τουρισμού Δήμου Χαλκιδέων κα. Δήμητρα Σακελλαράκη, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα κοινωνικής μέριμνας κύριος Ευάγγελος Χαϊνάς, ο τέως Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Θανάσης Μπουραντάς και ο τέως Βουλευτής Ευβοίας κ. Γιώργος Ακριώτης, και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Σπύρου.

Επίσης, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Μεταξύ άλλων ο φωτογράφος κ. Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, ο σκηνοθέτης κ. Μάνος Ευστρατιάδης, ο σύμβουλος του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη κ. Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο Διευθυντής Φωτογραφίας κ. Νίκος Καβουκίδης, ο σκηνοθέτης κ. Δημήτρης Ινδαρές, ο διευθυντής του Star Κεντρικής Ελλάδας κ. Γιώργος Σιμόπουλος, ο σκηνοθέτης και animator κ. Ιορδάνης Ανανιάδης, ο παραγωγός κ. Βασίλης Λεοντιάδης.

Η Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ άνοιξε με τα φώτα κλειστά και τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από ένα μικρό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Χαίρω Πολύ, Σαββόπουλος».

Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ κ. Σταύρος Ιωάννου παρουσίασε το πλούσιο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, τονίζοντας πως μετά από 19 χρόνια το docfest έχει γίνει από ιδέα θεσμός. Τόνισε πως για 19 χρονιές επιστρέφουν στην πόλη της Χαλκίδας και θα συνεχίζουν να το κάνουν. Μεγάλο κίνητρο είναι η ενεργή συμμετοχή της νεολαίας της Χαλκίδας τόσο στις προβολές όσο και στα κινηματογραφικά εργαστήρια. Ο κ. Ιωάννου έκλεισε το λόγου με τον εμβληματικό στίχο του Διονύση Σαββόπουλου, «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Γιώργος Κελαϊδίτης κήρυξε την έναρξη του 19ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest. Αναφέρθηκε στο docfest ως ένα δώρο, όχι μόνο για την Εύβοια, αλλά και για την Περιφερειακή Ενότητα Στερεάς Ελλάδας. Τόνισε πως θα στηρίζει πάντα τη διοργάνωση που καταφέρνει και κυλάει στους δρόμους της Χαλκίδας και τη σηκώνει. Έκλεισε αναφερόμενος πως η επιτυχία του Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest δεν είναι μόνο για τον πολιτισμό, αλλά και για τη νεολαία.

Τέλος, ο Βουλευτής Εύβοιας κ. Αθανάσιος Ζεμπίλης, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Αρχικά, αναφέρθηκε πως αισθάνεται χαρούμενος που βρίσκεται ανάμεσα στην οικογένεια του ελληνικού ντοκιμαντέρ, μιας και βρίσκεται στο πλευρό του Φεστιβάλ από την αρχή. Συνεχάρη το Φεστιβάλ για το αποτύπωμα που έχει αφήσει στις τέχνες και τα πολιτιστικά.

Το 19ο Φεστιβάλ απέτισε φόρο τιμής στον μεγάλο τραγουδοποιό, του οποίου η πρόσφατη απώλεια άφησε ένα τεράστιο κενό στον πολιτισμό. Για τον εκλιπόντα δημιουργό μίλησε ο σκηνοθέτης και Διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest κ. Σταύρος Ιωάννου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου που γαλούχησε μια γενιά.

Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης κ. Μάνος Ευστρατιάδης πήρε το λόγο και μίλησε για το ντοκιμαντέρ «Χαίρω Πολύ, Σαββόπουλος» του Λάκη Παπαστάθη, όπου και εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη. Αναφέρθηκε σε άγνωστες στιγμές πίσω από τις κάμερες, καταφέρνοντας να μεταφέρει στο κοινό την προσωπικότητα του μεγάλου δημιουργού. Τόνισε ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος ανατάραξε τα μίζερα νερά της εποχής του κι επέτρεψε σε εκατοντάδες νέους να ονειρεύονται μια ελευθερία ζόρικια.

Η βραδιά έκλεισε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Χαίρω Πολύ, Σαββόπουλος» του Λάκη Παπαστάθη.