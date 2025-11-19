Cinema 19.11.2025

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

Το 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest υποδέχθηκε τους λάτρεις του ντοκιμαντέρ στην επίσημη έναρξή του. - Τελετή Έναρξης
Mad.gr

Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η Χαλκίδα μετατρέπεται στην καρδιά του ελληνικού ντοκιμαντέρ, με μια πληθώρα προβολών και παράλληλων εκδηλώσεων.

Η Τελετή Έναρξης του 19ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-Docfest πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σε ένα κλίμα συγκίνησης. Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Δρακόπουλος, ο οποίος υποδέχθηκε το κοινό και έθεσε τον τόνο για μια διοργάνωση που υπόσχεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στο κινηματογραφικό κοινό.

Με την παρουσία τους τίμησαν την Τελετή Έναρξης του 19ου docfest ο βουλευτής Ευβοίας κ. Αθανάσιος Ζεμπίλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Γιώργος Κελαϊδίτης, η αντιδήμαρχος για θέματα πολιτισμού και τουρισμού Δήμου Χαλκιδέων κα. Δήμητρα Σακελλαράκη, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα κοινωνικής μέριμνας κύριος Ευάγγελος Χαϊνάς, ο τέως Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Θανάσης Μπουραντάς και ο τέως Βουλευτής Ευβοίας κ. Γιώργος Ακριώτης, και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Σπύρου.

Επίσης, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Μεταξύ άλλων ο φωτογράφος κ. Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, ο σκηνοθέτης κ. Μάνος Ευστρατιάδης, ο σύμβουλος του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη κ. Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο Διευθυντής Φωτογραφίας κ. Νίκος Καβουκίδης, ο σκηνοθέτης κ. Δημήτρης Ινδαρές, ο διευθυντής του Star Κεντρικής Ελλάδας κ. Γιώργος Σιμόπουλος, ο σκηνοθέτης και animator κ. Ιορδάνης Ανανιάδης, ο παραγωγός κ. Βασίλης Λεοντιάδης.

Η Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ άνοιξε με τα φώτα κλειστά και τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από ένα μικρό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Χαίρω Πολύ, Σαββόπουλος».

Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ κ. Σταύρος Ιωάννου παρουσίασε το πλούσιο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, τονίζοντας πως μετά από 19 χρόνια το docfest έχει γίνει από ιδέα θεσμός. Τόνισε πως για 19 χρονιές επιστρέφουν στην πόλη της Χαλκίδας και θα συνεχίζουν να το κάνουν. Μεγάλο κίνητρο είναι η ενεργή συμμετοχή της νεολαίας της Χαλκίδας τόσο στις προβολές όσο και στα κινηματογραφικά εργαστήρια. Ο κ. Ιωάννου έκλεισε το λόγου με τον εμβληματικό στίχο του Διονύση Σαββόπουλου, «Ας κρατήσουν οι χοροί».

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Γιώργος Κελαϊδίτης κήρυξε την έναρξη του 19ου Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest. Αναφέρθηκε στο docfest ως ένα δώρο, όχι μόνο για την Εύβοια, αλλά και για την Περιφερειακή Ενότητα Στερεάς Ελλάδας. Τόνισε πως θα στηρίζει πάντα τη διοργάνωση που καταφέρνει και κυλάει στους δρόμους της Χαλκίδας και τη σηκώνει. Έκλεισε αναφερόμενος πως η επιτυχία του Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest δεν είναι μόνο για τον πολιτισμό, αλλά και για τη νεολαία.

Τέλος, ο Βουλευτής Εύβοιας κ. Αθανάσιος Ζεμπίλης, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Αρχικά, αναφέρθηκε πως αισθάνεται χαρούμενος που βρίσκεται ανάμεσα στην οικογένεια του ελληνικού ντοκιμαντέρ, μιας και βρίσκεται στο πλευρό του Φεστιβάλ από την αρχή. Συνεχάρη το Φεστιβάλ για το αποτύπωμα που έχει αφήσει στις τέχνες και τα πολιτιστικά.

Το 19ο Φεστιβάλ απέτισε φόρο τιμής στον μεγάλο τραγουδοποιό, του οποίου η πρόσφατη απώλεια άφησε ένα τεράστιο κενό στον πολιτισμό. Για τον εκλιπόντα δημιουργό μίλησε ο σκηνοθέτης και Διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-docfest κ. Σταύρος Ιωάννου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου που γαλούχησε μια γενιά.

Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης κ. Μάνος Ευστρατιάδης πήρε το λόγο και μίλησε για το ντοκιμαντέρ «Χαίρω Πολύ, Σαββόπουλος» του Λάκη Παπαστάθη, όπου και εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη. Αναφέρθηκε σε άγνωστες στιγμές πίσω από τις κάμερες, καταφέρνοντας να μεταφέρει στο κοινό την προσωπικότητα του μεγάλου δημιουργού. Τόνισε ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος ανατάραξε τα μίζερα νερά της εποχής του κι επέτρεψε σε εκατοντάδες νέους να ονειρεύονται μια ελευθερία ζόρικια.

Η βραδιά έκλεισε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Χαίρω Πολύ, Σαββόπουλος» του Λάκη Παπαστάθη.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Docfest ντοκιμαντέρ Φεστιβάλ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Tyga in Athens

Tyga in Athens

19.11.2025
Επόμενο
Προβληματισμένοι, ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον οι νέοι μας

Προβληματισμένοι, ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον οι νέοι μας

19.11.2025

Δες επίσης

Στον Leonardo DiCaprio το τιμητικό βραβείο του Palm Springs Film Festival
Cinema

Στον Leonardo DiCaprio το τιμητικό βραβείο του Palm Springs Film Festival

19.11.2025
Tyga in Athens
City Guide

Tyga in Athens

19.11.2025
Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα
City Guide

Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα

19.11.2025
Η ταινία The Voice of Hind Rajab θα προβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη
Cinema

Η ταινία The Voice of Hind Rajab θα προβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη

19.11.2025
Κυκλοφόρησε το trailer του «The Chronology of Water» που σκηνοθετεί η Kristen Stewart
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του «The Chronology of Water» που σκηνοθετεί η Kristen Stewart

19.11.2025
Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν
City Guide

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

19.11.2025
Πειραματική Σκηνή: Σκίτσο 1, Οδοιπορικό στη Σατίλα – Τελευταίες παραστάσεις
City Guide

Πειραματική Σκηνή: Σκίτσο 1, Οδοιπορικό στη Σατίλα – Τελευταίες παραστάσεις

19.11.2025
Το Mad.gr στη θεατρική παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» – 75 λεπτά συνεχόμενης καθήλωσης
City Guide

Το Mad.gr στη θεατρική παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» – 75 λεπτά συνεχόμενης καθήλωσης

19.11.2025
Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2
Cinema

Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

18.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου