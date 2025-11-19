Προβληματισμένοι, ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον οι νέοι μας

Οι μισοί ψάχνουν ευκαιρία για να φύγουν στο εξωτερικό και κανένας δεν σκέφτεται τον γάμο...

Προβληματισμένοι, ανασφαλείς, απαισιόδοξοι και έτοιμοι να την… κάνουν στο εξωτερικό, μόλις βρουν την ευκαιρία, είναι οι νέοι μας από 23 έως 29 ετών, σύμφωνα με στοιχεία μεγάλης πανελλαδικής έρευνας.

Παράλληλα, δηλώνουν πιεσμένοι από το εργασιακό τους περιβάλλον, ενώ οι μισοί περίπου δηλώνουν ότι αν έβρισκαν κάτι που θα τους άρεσε περισσότερο, που θα ταυτιζόταν περισσότερο με τα «θέλω» και τις φιλοδοξίες τους, θα το ακολουθούσαν, έστω και αν είχαν λιγότερες απολαβές.

Και, βέβαια, με το χάλι αυτό που διαπιστώνουν στην αγορά εργασίας, που το ζουν στο πετσί τους, ούτε που σκέφτονται τον γάμο. Άρα το Δημογραφικό ήρθε για να μείνει…

Η έρευνα είναι πρόσφατη, καθώς διενεργήθηκε τον περασμένο μήνα, ενώ το δείγμα αντιπροσωπευτικό, αφού κατεγράφησαν οι απόψεις 1.500 νέων ανθρώπων.

