Παγιδευμένα στο κινητό τρία στα τέσσερα παιδιά

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας για τη σχέση των ανηλίκων με την τεχνολογία, καθώς αποκαλύπτεται ότι τρία στα τέσσερα παιδιά είναι ουσιαστικά «παγιδευμένα» μπροστά από μια οθόνη κινητού.