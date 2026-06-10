Παγιδευμένα στο κινητό τρία στα τέσσερα παιδιά

Με μια ματιά
- Τρία στα τέσσερα παιδιά είναι παγιδευμένα στο κινητό, με την ψηφιακή εξάρτηση να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.
- Η υπερβολική χρήση έξυπνων συσκευών από μικρή ηλικία επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα και ψυχολογία των παιδιών.
- Οι ειδικοί συνδέουν την πολύωρη χρήση κινητού με προβλήματα συγκέντρωσης, ύπνου, απομόνωσης και άγχους.
- Απαιτείται άμεση θέσπιση ορίων από γονείς και ενημέρωση παιδιών για τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού.
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Το φαινόμενο της ψηφιακής εξάρτησης λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας.
Η υπερβολική χρήση των έξυπνων συσκευών από πολύ μικρή ηλικία αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα και την ψυχολογία των παιδιών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η πλειονότητα των ανηλίκων αφιερώνει ατελείωτες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διαδικτυακά παιχνίδια, περιορίζοντας δραματικά τον χρόνο για διάβασμα, παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και ουσιαστική κοινωνική αλληλεπίδραση.
Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, συνδέοντας την πολύωρη ενασχόληση με το κινητό με προβλήματα συγκέντρωσης, διαταραχές στον ύπνο, αλλά και συμπτώματα απομόνωσης ή άγχους. Η ανάγκη για άμεση θέσπιση ορίων από την πλευρά των γονέων, καθώς και η ενημέρωση των παιδιών για τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού, κρίνεται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.
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