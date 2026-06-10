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Μουσική 10.06.2026

Jennifer Lopez: Η αποκάλυψη για το θρυλικό MTV VMAs με Madonna και Britney Spears που δεν έγινε ποτέ

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Η Jennifer Lopez μιλά για πρώτη φορά για την ακυρωμένη της συμμετοχή στο ιστορικό MTV VMAs 2003 και αποκαλύπτει πρόβες, συναντήσεις και λεπτομέρειες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lopez αποκάλυψε ότι είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στα MTV VMAs 2003 με Madonna και Britney Spears.
  • Είχαν γίνει πρόβες και συναντήσεις για την προετοιμασία της εμφάνισης, με αρχικό concept γάμου.
  • Η Lopez αποσύρθηκε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, συγκεκριμένα γυρισμάτων για την ταινία «Shall We Dance».
  • Η αρχική ιδέα περιλάμβανε θεατρικό performance με τη Madonna σε κεντρικό ρόλο και τις άλλες δύο στην έναρξη.

Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez αποκάλυψε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες «τι θα γινόταν αν» στιγμές της σύγχρονης pop ιστορίας, μιλώντας για τη συμμετοχή που δεν πραγματοποίησε ποτέ στο θρυλικό MTV VMAs 2003, όπου η Madonna, η Britney Spears και η Christina Aguilera χάρισαν μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις όλων των εποχών.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/

Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και αποσπασματικά την ιστορία των VMAs, γνωρίζεις ότι η συγκεκριμένη βραδιά έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη της pop κουλτούρας, κυρίως λόγω του εμβληματικού opening act με το πολυσυζητημένο φιλί στη σκηνή. Όπως όμως αποκάλυψε η Jennifer Lopez, το συγκεκριμένο performance θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετικό, αν εκείνη δεν είχε αναγκαστεί να αποσυρθεί την τελευταία στιγμή.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Watch What Happens Live» με τον Andy Cohen, η Jennifer Lopez επιβεβαίωσε ότι είχε αρχικά προσκληθεί να συμμετάσχει στο εντυπωσιακό stage project μαζί με τη Madonna και την Britney Spears. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν ήδη ξεκινήσει πρόβες και είχαν συναντηθεί αρκετές φορές για την προετοιμασία της εμφάνισης. Η ίδια θυμήθηκε ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι της Madonna, όπου οι τρεις τους είχαν περάσει χρόνο μαζί, συζητώντας και δοκιμάζοντας ιδέες για το concept της σκηνής. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το αρχικό σχέδιο περιλάμβανε ένα θεατρικό performance με wedding θεματική, όπου η Jennifer Lopez θα είχε ενεργό ρόλο στην έναρξη της εμφάνισης.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις εκείνη την περίοδο στάθηκαν εμπόδιο. Η ίδια βρισκόταν παράλληλα σε γυρίσματα για την ταινία «Shall We Dance» και δεν της επετράπη να αποδεσμευτεί από το πρόγραμμα των γυρισμάτων για να συμμετάσχει στα VMAs. Έτσι, η συμμετοχή της ακυρώθηκε, παρότι όπως είπε είχαν ήδη φτάσει σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας.

Η Jennifer Lopez ανέφερε ότι το concept της εμφάνισης ήταν ιδιαίτερα θεατρικό και σχεδιασμένο γύρω από το τραγούδι «Like a Virgin» της Madonna. Η ιδέα, όπως την περιέγραψε, περιλάμβανε ένα σκηνικό γάμου με τη Madonna να έχει τον κεντρικό ρόλο, ενώ εκείνη και η Britney Spears θα συμμετείχαν στο μουσικό μέρος της έναρξης.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Τελικά, η ιστορία του MTV VMAs 2003 γράφτηκε διαφορετικά. Η Madonna, η Britney Spears και η Christina Aguilera ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν ένα performance που έμεινε στην pop ιστορία, προκαλώντας τεράστιο σχολιασμό και συζητήσεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

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Britney Spears Christina Aguilera Jennifer Lopez Madonna
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