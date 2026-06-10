ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Πώς θα γίνεις εσύ ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και θα κερδίσεις δώρα

Τώρα η γνώμη σου μετράει! Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και διεκδίκησε μοναδικά δώρα

Πόσο καλά ξέρεις τα τραγούδια που παίζουν δυνατά; Ποια κομμάτια λατρεύεις να ακούς ξανά και ξανά και ποια πιστεύεις ότι έχουν παίξει… λίγο παραπάνω απ’ όσο πρέπει;

Τώρα έχεις τον λόγο!

Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner του διαγωνισμού και πάρε μέρος στο πιο fun music test της χρονιάς. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών, απάντησε σε γρήγορες και διασκεδαστικές ερωτήσεις για το πόσο σου αρέσουν, αν τα ξέρεις απ’ έξω ή αν ήρθε η ώρα για κάτι καινούργιο, και βοήθησε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα του MAD Radio 106,2!

Κάνε την εγγραφή σου στο test

Ψήφισε τα αγαπημένα σου hits

Πες μας τη γνώμη σου για τα τραγούδια που ακούς καθημερινά

Και μπες αυτόματα σε κλήρωση για super δώρα!

Ανάμεσα στα δώρα σε περιμένουν διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις!

Μην ακούς απλώς τη μουσική. Βοήθησε να την επιλέξουμε!

Μπες τώρα στο mad.gr, ολοκλήρωσε το music test και γίνε για λίγο ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2!

Η γνώμη σου μετράει. Η μουσική σε περιμένει. Τα δώρα σε περιμένουν ακόμα περισσότερο!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΓΙΝΕ ΕΣΥ Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ MAD RADIO 106,2»

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού MAD Radio 106,2 και του δικτυακού τόπου www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στον Δικτυακό Τόπο.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για την εκδήλωση «Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2026 στο Tae Kwon Do Arena (εφεξής η «Εκδήλωση»).

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη, ούτε μεταβιβάζονται. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, κατά την απόλυτη κρίση της. Το δώρο δεν περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον χώρο της Εκδήλωσης, ούτε οποιαδήποτε άλλη παροχή πέραν των ρητά αναφερομένων.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 10 Ιουνίου 2026 έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 16:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).

Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που: (α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και (β) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

Για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Επισκέπτονται τον Δικτυακό Τόπο www.mad.gr και κάνουν κλικ στο σχετικό banner του Διαγωνισμού ή μεταβαίνουν απευθείας στη σελίδα https://www.mad.gr/mad-radio/gine-esy-o-moysikos-dieythyntis-toy-mad-radio-106-2/.

Συμπληρώνουν το music test, αξιολογώντας τη μουσική του MAD Radio 106,2 σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα.

Καταχωρούν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο σχετικό πεδίο του test.

Κάθε ολοκληρωμένη συμπλήρωση του test με έγκυρη διεύθυνση e-mail αποτελεί μία (1) έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται μία (1) συμμετοχή ανά διεύθυνση e-mail. Πολλαπλές καταχωρήσεις με την ίδια διεύθυνση e-mail λογίζονται ως μία (1) συμμετοχή.

Μετά τη λήξη της Διάρκειας, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών, από την οποία θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί, κατά σειρά ανάδειξης.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2026, μετά τη λήξη της Διάρκειας, στα γραφεία της Διοργανώτριας, με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος τυχαίας επιλογής που διασφαλίζει το τυχαίο και αδιάβλητο της διαδικασίας.

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής (ενδεικτικά, με χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή πολλαπλών διευθύνσεων e-mail) ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Ειδικοί όροι για το Δώρο:

Κάθε διπλή πρόσκληση αφορά τον νικητή και ένα (1) άτομο της επιλογής του, ως συνοδό.

Η είσοδος στην Εκδήλωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του χώρου και τις υποδείξεις της διοργάνωσης. Ο νικητής και ο συνοδός του οφείλουν να επιδείξουν έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την προσέλευσή τους.

Σε περίπτωση που ο συνοδός είναι ανήλικος, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον νικητή, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικος.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αναβολή, μεταβολή ή ματαίωση της Εκδήλωσης για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής, μέσω του Δικτυακού Τόπου. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν υπηρεσίες δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου τηλεπικοινωνιών ή internet. Γενικότερα, η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, (α) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή, (β) δεν καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, ή (γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση μέσω του Δικτυακού Τόπου, εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απαντήσεις τους στο music test) συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς διεξαγωγής του παρόντος Διαγωνισμού και της αξιολόγησης του μουσικού προγράμματος του MAD Radio 106,2, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019.

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από τον νόμο. Οι απαντήσεις στο music test αξιοποιούνται σε ανωνυμοποιημένη και συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς της αξιολόγησης του μουσικού προγράμματος. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσής του, τα οποία μπορεί να ασκήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) στη διεύθυνση [email protected]. Έχει επίσης δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση συναίνεσης των Συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισοδυναμεί με ανάκληση της συμμετοχής.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail που είχαν καταχωρήσει κατά τη συμμετοχή τους. Εφόσον νικητής δεν ανταποκριθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την αποστολή της ειδοποίησης ή αρνηθεί το δώρο ή δεν πληροί τους όρους συμμετοχής, χάνει αυτοδικαίως και οριστικά το δικαίωμα επί του δώρου, το οποίο απονέμεται στον επόμενο κατά σειρά αναπληρωματικό.

Οι νικητές θα λάβουν, κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια, τις σχετικές οδηγίες για την παραλαβή των προσκλήσεων ή την καταχώρησή τους στη λίστα προσκεκλημένων της Εκδήλωσης. Ο κάθε Συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην τυχόν ανακοίνωση του ονόματός του στον αέρα του MAD Radio 106,2 και στον Δικτυακό Τόπο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ᾽ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.