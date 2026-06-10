Zendaya: Φωτογραφήθηκε με την «Οδύσσεια» στα χέρια και «έριξε» το instagram

Με μια ματιά Η Zendaya επισκέφθηκε ένα βιβλιοπωλείο στην Καλιφόρνια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Φωτογραφήθηκε κρατώντας την «Οδύσσεια» του Ομήρου και το «Dune: Messiah» του Frank Herbert.

Οι επιλογές της συνδέονται με επερχόμενα κινηματογραφικά projects στα οποία συμμετέχει.

Η εικόνα της έγινε viral, με τους fans να σχολιάζουν την προετοιμασία της για νέους ρόλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Zendaya σε ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο στη Northern California, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η ηθοποιός, που βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλων κινηματογραφικών projects, επισκέφθηκε το Rakestraw Books στο Danville, περνώντας χρόνο ανάμεσα σε ράφια γεμάτα βιβλία, συζητώντας με το προσωπικό και επιλέγοντας νέους τίτλους.

Η επίσκεψή της έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης όταν οι πρώτες φωτογραφίες ανέβηκαν στα social media. Αυτό που όμως τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν τα δύο βιβλία που κρατούσε στα χέρια της.

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Η Zendaya, γνωστή από την ταινία «Challengers», φωτογραφήθηκε μέσα στο βιβλιοπωλείο κρατώντας την «Οδύσσεια» του Homer και το «Dune: Messiah» του Frank Herbert. Οι επιλογές της δεν θεωρήθηκαν καθόλου τυχαίες, καθώς συνδέονται άμεσα με τα επερχόμενα κινηματογραφικά projects στα οποία συμμετέχει. Η εικόνα έγινε viral, με πολλούς fans να σχολιάζουν ότι η ηθοποιός φαίνεται να βρίσκεται ήδη σε πλήρη “preparation mode” για τους επόμενους μεγάλους ρόλους της.

Το ίδιο το βιβλιοπωλείο αποκάλυψε την επίσκεψη μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Στη λεζάντα έγραψαν: «Είχαμε μια πολύ ξεχωριστή επισκέπτρια στο Rakestraw Books πρόσφατα» και συνέχισαν: «Η Zendaya μας επισκέφθηκε για να κάνει τις αγορές της και να συζητήσει μαζί μας για βιβλία! Είμαστε ενθουσιασμένοι που τη βοηθήσαμε να βρει μερικά καλά αναγνώσματα, ενώ χαρήκαμε ιδιαίτερα που μας πρότεινε και η ίδια κάποιους τίτλους!».

Το «Dune: Messiah» συνδέεται με το επόμενο κεφάλαιο του κινηματογραφικού σύμπαντος του Dune. Η Zendaya αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο της Chani στο «Dune: Part Three», την ολοκλήρωση της τριλογίας του Denis Villeneuve. Η ταινία, που βασίζεται στο βιβλίο του Frank Herbert, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο και ήδη θεωρείται ένα από τα πιο αναμενόμενα κινηματογραφικά γεγονότα.

Παράλληλα, η συμμετοχή της στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο buzz στο Hollywood. Στην ταινία, η Zendaya θα υποδυθεί τη θεά Athena, ενώ ο Tom Holland θα ενσαρκώσει τον Telemachus. Η παραγωγή θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες του Nolan και έχει συγκεντρώσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Για το ελληνικό κοινό, η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την Πέμπτη 16 Ιουλίου από την Tanweer. Μέχρι τότε, η εικόνα της Zendaya με το ομηρικό έπος στα χέρια της συνεχίζει να ενισχύει την ανυπομονησία για την ταινία που ήδη συζητιέται ως ένα από τα μεγαλύτερα upcoming blockbusters.

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