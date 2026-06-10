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Celeb World 10.06.2026

Στα βήματα του Μπρους Λι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Χονγκ Κονγκ

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Χονγκ Κονγκ και η νέα του ανάρτηση με αύρα Μπρους Λι έχει γίνει viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισκέφθηκε το Χονγκ Κονγκ μετά το Μονακό.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με τα αδέλφια του μπροστά στο άγαλμα του Μπρους Λι.
  • Η φωτογραφία έδειχνε τα αδέλφια να αναπαριστούν χαρακτηριστική κίνηση του Μπρους Λι.
  • Η ανάρτηση έγινε viral, δείχνοντας τη στενή σχέση του Γιάννη με την οικογένειά του.

Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι του μακριά από τα παρκέ, ταξιδεύοντας σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου και μοιραζόμενος μοναδικές στιγμές με τους θαυμαστές του. Μετά την παρουσία του στο λαμπερό Grand Prix του Μονακό, ο Έλληνας σούπερ σταρ βρέθηκε στο Χονγκ Κονγκ, όπου δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης.

https://www.instagram.com/giannis_an34/
https://www.instagram.com/giannis_an34/

Ο Greek Freak κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα στα social media, αυτή τη φορά με μια ανάρτηση που συνδύαζε χιούμορ, οικογενειακές στιγμές και… άρωμα Μπρους Λι. Η φωτογραφία που δημοσίευσε έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και αμέτρητα σχόλια από φίλους και θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η απρόβλεπτη εμφάνιση του «Greek Freak» σε John Travolta

Στην επική ανάρτηση που μοιράστηκε μέσω Instagram, ο Γιάννης ποζάρει μαζί με τα αδέλφια του, Κώστα, Άλεξ και Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μπροστά από το διάσημο άγαλμα του Μπρους Λι στο Χονγκ Κονγκ. Αυτό που έκανε τη φωτογραφία να ξεχωρίσει ήταν η ιδιαίτερη πόζα των τεσσάρων αδελφών, καθώς αναπαριστούσαν την χαρακτηριστική κίνηση-σήμα κατατεθέν του θρυλικού δασκάλου των πολεμικών τεχνών.

Με χαλαρή διάθεση και το γνωστό του χιούμορ, ο σταρ των Milwaukee Bucks έδειξε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που διατηρεί με την οικογένειά του, ενώ παράλληλα απέτισε τον δικό του φόρο τιμής σε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Παρά το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα που τον περιμένει κάθε χρόνο στο NBA, ο Γιάννης φαίνεται να αξιοποιεί στο έπακρο τον ελεύθερο χρόνο του, συνδυάζοντας ταξίδια, οικογενειακές στιγμές και νέες εμπειρίες. Και όπως αποδεικνύεται, ακόμη και μια απλή φωτογραφία από τις διακοπές του αρκεί για να γίνει θέμα συζήτησης στα social media.

https://www.instagram.com/giannis_an34/
https://www.instagram.com/giannis_an34/

Με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο και την αυθεντικότητα που τον διακρίνει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Αυτή τη φορά, το έκανε με μια πόζα εμπνευσμένη από τον Μπρους Λι, χαρίζοντας στους θαυμαστές του ένα ακόμα αξέχαστο στιγμιότυπο από τις περιπέτειές του στην Ασία.

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Γιάννης Αντετοκούνμπο
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