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Celeb News 04.06.2026

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η απρόβλεπτη εμφάνιση του «Greek Freak» σε John Travolta

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O Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει τα παρκέ και γίνεται για λίγο ο Danny Zuko, που ενσάρκωσε ο John Travolta, από το «Grease»
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως πέρα από κορυφαίος αθλητής, διαθέτει αστείρευτο χιούμορ και υποκριτικό ταλέντο. Ο «Greek Freak» άφησε για λίγο πίσω του το μπάσκετ και τα καρφώματα, για να πρωταγωνιστήσει σε μια διαφήμιση που κανείς δεν περίμενε, μεταμορφώνοντας τον εαυτό του στον απόλυτο σταρ του μιούζικαλ.

https://www.instagram.com/giannis_an34/
https://www.instagram.com/giannis_an34/

Στο νέο διαφημιστικό σποτ της Kalshi, εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην οποία ο ίδιος επενδύει, ο Γιάννης «ντύθηκε» John Travolta, αναβιώνοντας το εμβληματικό look του Danny Zuko από την ταινία «Grease». Σε ένα βίντεο διάρκειας 60 δευτερολέπτων, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA, είδαμε τον σταρ των Bucks να επιδίδεται σε χορευτικές φιγούρες, να μοιράζει «σταρ» φιλιά και να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο μπροστά στον φακό.

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Οικογενειακή υπόθεση

Η διαφήμιση απέκτησε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ο Γιάννης δεν ήταν μόνος. Στο πλευρό του βρέθηκαν τα αδέλφια του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στο σποτ. Η παρουσία τους έδωσε ένα θερμό, οικογενειακό χρώμα στην παραγωγή, αποδεικνύοντας τη στενή σχέση των αδελφών Αντετοκούνμπο, ακόμα και στα πιο αναπάντεχα projects.

Μια δημιουργική συνεργασία «αστραπή»

Η υλοποίηση αυτού του ευφάνταστου project έγινε με εντυπωσιακή ταχύτητα. Όπως ανέφερε ο Keaton English, επικεφαλής μάρκετινγκ της Kalshi, η ιδέα ήταν τόσο δυνατή που η ομάδα κινήθηκε με γοργούς ρυθμούς, ολοκληρώνοντας την παραγωγή σε λιγότερο από έναν μήνα.

https://www.instagram.com/giannis_an34/
https://www.instagram.com/giannis_an34/

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο που ο κόσμος θα απολαύσει πραγματικά», δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας πως η ένωση της προσωπικότητας του Γιάννη με την κλασική αισθητική του «Grease» αποτέλεσε το κλειδί για το επιτυχημένο αποτέλεσμα.

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John Travolta Γιάννης Αντετοκούμπο
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