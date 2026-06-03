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Celeb World 03.06.2026

Jennifer Lopez: Η δημόσια εμφάνιση του παιδιού της με άλλο όνομα

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Στην τελετή αποφοίτησης εμφανίστηκε με νέο όνομα και διαφορετική δημόσια ταυτότητα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης
Πόπη Βασιλείου

Η τελετή αποφοίτησης του παιδιού της Jennifer Lopez εξελίχθηκε σε ένα γεγονός που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής σχολικής στιγμής, καθώς σηματοδότησε μια δημόσια αλλαγή ταυτότητας που συζητήθηκε έντονα από τα διεθνή μέσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, το 18χρονο παιδί της τραγουδίστριας εμφανίστηκε με το όνομα Oscar Jacob Muñiz, αντί για το όνομα με το οποίο ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, Emme.

Η Jennifer Lopez με εντυπωσιακή εμφάνιση που πυροδοτεί συζητήσεις για νέο ειδύλλιο.
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Η συγκεκριμένη εμφάνιση στην τελετή αποφοίτησης του Windward School στο Los Angeles προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έγινε η πρώτη δημόσια στιγμή όπου παρουσιάστηκε με αυτή τη νέα ταυτότητα. Παράλληλα, αναφορές από σχολικές καταχωρίσεις δείχνουν ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις σπουδές του στο Sarah Lawrence College, με κατεύθυνση το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του πορεία.

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Η παρουσία της Jennifer Lopez στην τελετή αποφοίτησης έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα στο γεγονός, καθώς βρέθηκε εκεί μαζί με τη μητέρα της, ενώ παρόντες ήταν και άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, όπως ο Samuel Affleck. Η στιγμή καταγράφηκε από φωτογράφους και παρευρισκόμενους, με το ενδιαφέρον των media να στρέφεται άμεσα στη νέα δημόσια εικόνα του Oscar Muñiz.

Η αλλαγή αυτή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν τη σημασία της προσωπικής ταυτότητας και της δημόσιας έκφρασης σε νεαρή ηλικία, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας.

Εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι αρραβώνων σε χέρι διάσημης celebrity.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά τη μεγάλη προβολή που έλαβε το γεγονός, το επόμενο βήμα του Oscar Muñiz φαίνεται να είναι επικεντρωμένο στις σπουδές και στην καλλιτεχνική του πορεία. Η επιλογή του να ασχοληθεί με το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες δείχνει μια σταδιακή μετάβαση προς μια πιο προσωπική και δημιουργική κατεύθυνση, μακριά από τη σκιά της τεράστιας φήμης της οικογένειάς του.

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Jennifer Lopez ΠΑΙΔΙ
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