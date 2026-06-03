Hailey Bieber: Αυτή είναι η κρυφή σημασία πίσω από το νέο της τατουάζ

Όλα όσα συμβολίζει το νέο tattoo της Hailey Bieber και η αλλαγή στην καθημερινότητά της ως νέα μητέρα

Η Hailey Bieber εντυπωσίασε τους followers της στο Instagram με μία σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες, στις οποίες εκτός από την άψογη σιλουέτα της, πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το νέο της τατουάζ. Το μοντέλο και ιδρύτρια του brand «Rhode» αποκάλυψε το διακριτικό «22» που κοσμεί πλέον τα πλευρά της, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της.

Το νέο σχέδιο φαίνεται να αποτελεί μια βαθιά συναισθηματική κίνηση, καθώς ο αριθμός «22» συνδέεται άμεσα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή της. Ο γιος της, Jack Blues Bieber, τον οποίο απέκτησε με τον Justin Bieber, γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 2024, καθιστώντας τον αριθμό έναν συμβολικό τρόπο να τον έχει πάντα κοντά της. Παράλληλα, το «22» έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ίδια τη Hailey, καθώς γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1996.

Η κοινή αγάπη του ζευγαριού για τα τατουάζ

Η Hailey δεν είναι η μόνη στο σπίτι των Bieber που επέλεξε το συγκεκριμένο νούμερο για τατουάζ. Ο Justin Bieber έχει ήδη «χτυπήσει» το «22» στον καρπό του, δίπλα στο γράμμα «H», αποδεικνύοντας ότι το ζευγάρι μοιράζεται αυτή την τρυφερή αφιέρωση στην οικογένειά του.

Η νέα καθημερινότητα ως μητέρα

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό GQ, η 29χρονη star μοιράστηκε πώς η μητρότητα άλλαξε τις προτεραιότητές της, μετατρέποντάς την σε ένα άτομο που απολαμβάνει περισσότερο την ηρεμία του σπιτιού της. «Εξαρτάται από τη μέρα, αλλά συνήθως ξυπνάω με τον γιο μου και προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο μπορώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε πως η έλευση του παιδιού της μείωσε σημαντικά το αίσθημα του FOMO (Fear Of Missing Out), καθώς η προτεραιότητά της είναι πλέον να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τον Jack, όσο εκείνος μεγαλώνει γρήγορα. «Μου αρέσει απλώς να περνάω χρόνο με τον γιο μου. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και συνειδητοποιείς πόσο πολύ θέλεις να «απορροφήσεις» αυτές τις στιγμές», κατέληξε η Hailey Bieber.