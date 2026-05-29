Επικό battle στο Roland Garros: Η Aryna Sabalenka χόρεψε το «Thriller» και «δίκασε» τον Novak Djokovic

Η Aryna Sabalenka και ο Novak Djokovic αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο το άγχος των γηπέδων και να μετατρέψουν το Roland Garros στο απόλυτο stage για ένα dance battle που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Οι δύο super stars του τένις απέδειξαν ότι διαθέτουν απίστευτο χιούμορ, ανταλλάσσοντας επικές «πάσες» στα social media και ξεσηκώνοντας τους fans τους με τις χορευτικές τους ικανότητες.

Η ιδιότυπη αυτή μονομαχία, που στήθηκε στο περιθώριο του διάσημου γαλλικού τουρνουά, έδειξε ότι οι μεγάλοι αθλητές ξέρουν να διασκεδάζουν με την ψυχή τους και να χαρίζουν μοναδικές low-stress στιγμές. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το TikTok και το Instagram να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά από τα views και τα σχόλια.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σέρβος θρύλος αποφάσισε να κάνει την πρώτη κίνηση και να προκαλέσει τη συναδέλφό του, μπαίνοντας σε ρυθμούς pop. Ο Novak Djokovic πήρε τη θέση του και άρχισε να λικνίζεται στους ρυθμούς του θρυλικού «Thriller», προσπαθώντας μάλιστα να τραγουδήσει ο ίδιος το beat με δικό του, αυτοσχέδιο τρόπο. Η τενίστρια από τη Λευκορωσία, όμως, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει την κίνηση αυτή χωρίς μια πληρωμένη απάντηση και σήκωσε αμέσως το γάντι.

Η Aryna Sabalenka επιστράτευσε τα δικά της skills, χόρεψε το ίδιο κομμάτι με απίστευτο στυλ και έσπευσε να ανακηρύξει τον εαυτό της ως τη μεγάλη και αδιαμφισβήτητη νικήτρια αυτού του πρωτότυπου break. Μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, έστειλε ένα ξεκάθαρο, χιουμοριστικό μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη Nole αλλά κέρδισα ξανά 2-0».

Αυτό το αυθόρμητο interaction ανάμεσα στην Aryna Sabalenka και τον Novak Djokovic επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη φανταστική σχέση που έχουν οι δύο αθλητές πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το Roland Garros μπορεί να είναι ένα από τα πιο απαιτητικά και σκληρά Grand Slam της χρονιάς, όμως τέτοιες στιγμές υπενθυμίζουν σε όλους ότι το real fun κρύβεται στο να μην παίρνεις τον εαυτό σου πάντα πολύ σοβαρά.

Οι fans της pop κουλτούρας και του αθλητισμού αποθέωσαν το δίδυμο για την ενέργειά τους, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η Sabalenka έχει πλέον το «πάνω χέρι» στις μεταξύ τους διαδικτυακές κόντρες. Με το τουρνουά να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι δύο τενίστες κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση με τον πιο αναπάντεχο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι το status του είδωλου κερδίζεται τόσο μέσα όσο και έξω από τις γραμμές του γηπέδου.

