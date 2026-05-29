Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 29.05.2026

Brad Pitt: Το νομικό «χαστούκι» από τον γιο του που αλλάζει τα πάντα

Ο 24χρονος Maddox Jolie-Pitt ακολουθεί τα βήματα των αδελφών του και ζητά νομικά την αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η οικογενειακή διαμάχη που ταλανίζει το Χόλιγουντ εδώ και σχεδόν μία δεκαετία παίρνει νέα τροπή. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, ο 24χρονος Maddox Jolie-Pitt κατέθεσε επίσημο αίτημα για να αποβάλει το επώνυμο «Pitt» από το όνομά του. Ο Maddox, το πρώτο παιδί που υιοθέτησε η Angelina Jolie το 2002, αιτήθηκε τη νομική μεταβολή του ονόματός του σε Maddox Chivan Jolie, επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους» που παραμένουν, προς το παρόν, ιδιωτικοί.

Η Angelina Jolie, ο Brad Pitt και ο γιος τους Maddox σε επίσημη εκδήλωση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κίνηση του Maddox έρχεται να επιβεβαιώσει μια αυξανόμενη τάση μέσα στην οικογένεια, καθώς τα παιδιά του πρώην ζευγαριού φαίνεται να αποστασιοποιούνται σταδιακά από τον Brad Pitt. Η Shiloh Jolie είχε προηγηθεί, ολοκληρώνοντας τη νομική αλλαγή του ονόματός της αμέσως μόλις ενηλικιώθηκε, ενώ η Zahara και η Vivienne έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν δημόσια μόνο το επώνυμο της μητέρας τους. Για τον Maddox, η απόφαση αυτή δεν αποτελεί αιφνιδιασμό, καθώς είχε ξεκινήσει να εμφανίζεται με το επώνυμο «Jolie» σε πρόσφατες επαγγελματικές του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στην ταινία «Couture».

Το υπόβαθρο αυτής της ρήξης παραμένει το επεισοδιακό περιστατικό του 2016 σε ιδιωτική πτήση, το οποίο οδήγησε στην κατάρρευση του γάμου του ζευγαριού. Παρά το γεγονός ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν προχώρησαν σε δίωξη κατά του Brad Pitt μετά τις καταγγελίες της Jolie για λεκτική και σωματική επίθεση, οι πληγές στη σχέση του ηθοποιού με τα παιδιά του δεν έχουν επουλωθεί. Ο Maddox, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης εκείνης της πτήσης, διατηρεί πλέον μια απόσταση που πολλοί αναλυτές θεωρούν οριστική.

Ο Brad Pitt με τα παιδιά του Pax, Shiloh και Maddox στην πρεμιέρα της ταινίας Unbroken.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά τους, οι κύκλοι των δύο γονέων δίνουν διαφορετικές ερμηνείες για το ρήγμα. Ενώ άνθρωποι προσκείμενοι στον ηθοποιό κάνουν λόγο για μια δυσχερή επικοινωνία που έχει φτάσει σε αδιέξοδο, η πλευρά της Angelina Jolie υπογραμμίζει πως η απομάκρυνση των παιδιών είναι το άμεσο αποτέλεσμα των πράξεων και της συμπεριφοράς του Brad Pitt στο παρελθόν. Με έξι παιδιά πλέον να διαμορφώνουν τη δική τους ταυτότητα, η υπόθεση αυτή αναδεικνύει το βαθύ συναισθηματικό και δικαστικό κόστος που άφησε πίσω του ένας από τους πιο πολυσυζητημένους χωρισμούς στη σύγχρονη ιστορία του κινηματογράφου.

ANGELINA JOLIE Brad Pitt Maddox Jolie-Pitt
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

29.05.2026

29.05.2026
Στο νεσεσέρ της Zendaya: Τα 8 προϊόντα που εμπιστεύεται ο makeup artist της

29.05.2026

29.05.2026

