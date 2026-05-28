Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 28.05.2026

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

Η Μαρία της Γειτονιάς ξαναμπαίνει στο προσκήνιο χάρη στη Σοράγια, με βίντεο της Itatí Cantoral που έγινε viral παγκοσμίως
Ειρήνη Στόφυλα

Η επιστροφή ενός από τους πιο εμβληματικούς τηλεοπτικούς χαρακτήρες των ’90s προκάλεσε πραγματικό χαμό στα social media, με τη «Μαρία της Γειτονιάς» να επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από ένα viral βίντεο. Η αγαπημένη «κακιά» της σειράς, Σοράγια Μοντενέγρο, έγινε ξανά θέμα συζήτησης όταν η ηθοποιός Itatí Cantoral αποφάσισε να αναβιώσει τον θρυλικό της ρόλο.

Το βίντεο προκάλεσε ενθουσιασμό στους Έλληνες χρήστες, που μεγάλωσαν με τη σειρά και αντέδρασαν μαζικά. Η νοσταλγία χτύπησε κόκκινο και τα σχόλια πήραν φωτιά. Η τηλεοπτική «κακία» επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ.

Στο βίντεο, η Itatí Cantoral εμφανίζεται ντυμένη στα κόκκινα, υιοθετώντας πλήρως το στιλ της Σοράγια Μοντενέγρο, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς τηλεοπτικούς ρόλους της μεξικανικής τηλεόρασης. Με απόλυτη πιστότητα στον χαρακτήρα, απευθύνεται στο κοινό με ατάκες που έχουν μείνει στην pop κουλτούρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Γεια σας, περιθωριακοί. Η Σοράγια επέστρεψε. Παρεμπιπτόντως, πού είναι η καταραμένη;». Η φράση αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και viral διάδοση του βίντεο σε πολλές χώρες.

Η ανταπόκριση από την Ελλάδα ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη, καθώς η σειρά υπήρξε τεράστια τηλεοπτική επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Οι Έλληνες χρήστες θυμήθηκαν τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές και ατάκες, αποθεώνοντας την επιστροφή της Σοράγια. Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση πλημμύρισαν από νοσταλγία και ατάκες της σειράς, αποδεικνύοντας πως η δημοφιλία της παραμένει αναλλοίωτη. Η μορφή της Σοράγια εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά cult icons της τηλεόρασης. Το viral αυτό comeback έφερε ξανά στο προσκήνιο μια ολόκληρη εποχή.

