Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad TV News 28.05.2026

H Χριστίνα Μπόμπα στο Talk 2 Mad: «Το BeWell Festival είναι πλέον σκοπός ζωής για εμάς»

Με αφορμή το τρίτο BeWell Festival στο ΟΑΚΑ, η Χριστίνα Μπόμπα ανοίγει τα χαρτιά της στο Talk 2 Mad για την ολιστική φιλοσοφία ζωής
Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε στον καναπέ του Talk 2 Mad και την Αθηνά Κλήμη, αποκαλύπτοντας την πορεία του «BeWell Festival» από μια απλή ιδέα σε έναν οργανισμό που πλέον κατέχει την πρωτιά στην Ευρώπη σε όρους προσέλευσης. Με ενθουσιασμό, περιέγραψε το βάρος, αλλά και την τεράστια ικανοποίηση που συνοδεύει αυτόν τον τίτλο, τονίζοντας πως η ολιστική προσέγγιση του φεστιβάλ είναι αυτό που το καθιστά μοναδικό στον κόσμο. «Αυτό που κάνουμε στο φεστιβάλ θεωρώ ότι δεν υπάρχει στον κόσμο και δεν το λέω υπερβολικά. Το λέω με την έννοια όλου αυτού της ολιστικής προσέγγισης γύρω από το wellness. Είτε είσαι γυμνασμένος, είτε τώρα ξεκινάς, είτε έρχεσαι με την οικογένειά σου, θα βρεις κάτι που να σε αφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την ίδια, το BeWell δεν είναι πια μόνο ένα επιχειρηματικό project, αλλά έχει εξελιχθεί σε έναν σκοπό ζωής που εμπνέει χιλιάδες ανθρώπους να αλλάξουν τις συνήθειές τους, από το να δοκιμάσουν ένα ice bath μέχρι να υιοθετήσουν μια πιο ισορροπημένη στάση ζωής, γεγονός που την κάνει να νιώθει βαθιά περήφανη για την κοινότητα που έχει δημιουργηθεί.

Η ισορροπία στην επιχειρηματικότητα και την προσωπική ζωή

Σε μια συζήτηση για το πώς καταφέρνει να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στις απαιτητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και την ανατροφή των παιδιών της, η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχτηκε ότι ο «μαγικός χρόνος» για τον εαυτό της και τον Σάκη Τανιμανίδη απαιτεί τεράστιο effort. «Δεν βρίσκουμε πάντα χρόνο. Φαίνεται ίσως πιο ουτοπικό από ό,τι είναι», εξομολογήθηκε, επισημαίνοντας ότι η προτεραιότητα στην οικογένεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Ωστόσο, η επιτυχία τους έγκειται και στον σωστό διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων στο επιχειρείν. «Διαχωρίζουμε το ποιος παίρνει αποφάσεις σε ποιο project. Άρα στο BeWell ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα project στο οποίο εγώ είμαι ηγούμαι των αποφάσεων», εξήγησε, προσθέτοντας πως η συνεχής συζήτηση και η συμβουλή του Σάκη, λόγω της εμπειρίας του, είναι πολύτιμες, ακόμα και αν ο τελικός λόγος ανήκει στον υπεύθυνο του εκάστοτε τομέα. Αυτός ο διαχωρισμός βοηθά να μην «θολώνουν» τα όρια και να παραμένει η λειτουργία τους αποδοτική και αρμονική.

Η στρατηγική για την προσωπική ευεξία

Παρά το φορτωμένο της πρόγραμμα, η Χριστίνα παραμένει πιστή στη γυμναστική της, αποκαλύπτοντας την έξυπνη στρατηγική που ακολουθεί για να μην παραμελεί τον εαυτό της. «Το κόλπο που κάνω ως μαμά που έχει δύο εταιρείες, είναι ότι μέσα στην εβδομάδα μου υπάρχει ένα πρωινό slot αφού φύγουν τα παιδιά για το σχολείο. Υπάρχει η παραδοχή μέσα μου ότι συμβαίνει η ζωή και κάποια στιγμή αυτό το 7 στα 7 θα γίνει 4. Αλλά όταν υπάρχει αυτός ο χρόνος εκεί να κάθεται, θα έχεις γυμναστεί και πάλι τέσσερις φορές μέσα στην εβδομάδα», ανέφερε γελώντας. Παράλληλα, τόνισε ότι η διατροφή της δεν διέπεται πλέον από εμμονές ή εξαντλητικές δίαιτες, αλλά από την επιθυμία να προσφέρει θρεπτικά γεύματα στα παιδιά της, κάνοντας τη σωστή διατροφή έναν φυσικό τρόπο ζωής για όλο το σπίτι. Όσον αφορά τα social media, η Χριστίνα διατηρεί την ωριμότητα να μην παρασύρεται από λανθασμένα πρότυπα, εστιάζοντας στην ανάγκη να θωρακίσει την αυτοπεποίθηση των παιδιών της απέναντι σε όσα προβάλλονται διαδικτυακά.

Τι μας περιμένει στις 6 και 7 Ιουνίου

Κλείνοντας, η Χριστίνα Μπόμπα απηύθυνε μια ανοιχτή πρόσκληση για το τρίτο BeWell Festival στο ΟΑΚΑ. Υποσχέθηκε μια εμπειρία που ξεπερνά τα καθιερωμένα, με νέες τάσεις στο fitness που εισάγονται πρώτη φορά στην Ελλάδα, recovery areas με σάουνες και ice baths, αλλά και ένα γιγαντιαίο kid zone για τους μικρούς επισκέπτες. Με το μότο «sky is the limit», η Χριστίνα δήλωσε πως η επαφή με τον κόσμο μέσα από τα podcast και το Running Club είναι αυτό που την τρέφει, ενώ ήδη υπάρχουν σκέψεις για επέκταση του φεστιβάλ και εκτός συνόρων. «Σας περιμένουμε όλους, θα περάσουμε φανταστικά, θα είμαστε όλοι μαζί και θα γιορτάσουμε το wellness και το fitness», κατέληξε, αφήνοντας υποσχέσεις ότι φέτος το φεστιβάλ θα αποτελέσει το απόλυτο σημείο αναφοράς για όποιον επιθυμεί να γίνει «κυρίαρχος του εαυτού του».

 

