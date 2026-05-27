Talk 2 MAD: Οι curators του TEDxPanteionUniversity μας μυούν στον κόσμο του φοιτητικού εθελοντισμού

Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την εμπειρία του εθελοντισμού, τις προκλήσεις της φοιτητικής οργάνωσης και τις αιτήσεις για τη νέα χρονιά

Στο πλατό του Talk 2 MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Θάνο και την Αλεξάνδρα, τους curators που ηγήθηκαν της φετινής διοργάνωσης του TEDxPanteionUniversity. Με αφορμή το επιτυχημένο event που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη στις 23 Μαΐου, οι δύο φοιτητές μοιράστηκαν την εμπειρία τους, τις προκλήσεις της εθελοντικής οργάνωσης και το πάθος που κρύβεται πίσω από μια «παράκρουση» μηνών.

Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συζήτησης ήταν η αναφορά στο κλείσιμο του event. Για τους οργανωτές, η ολοκλήρωση των 6 μηνών εντατικής δουλειάς δεν συνοδεύεται μόνο από ανακούφιση, αλλά από μια «γλυκιά στεναχώρια» και μια έντονη αίσθηση περηφάνιας. Όπως εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα: «Υπάρχει στεναχώρια από την άποψη ότι τελειώνει κάτι, αλλά το μεγαλύτερο συναίσθημα είναι η περηφάνια, ότι είμαστε όλοι φοιτητές και καταφέραμε κάτι τόσο μεγάλο». Ο Θάνος συμπλήρωσε πως το bonding της ομάδας είναι αυτό που τελικά μένει, καθώς οι αμέτρητες ώρες συναντήσεων δημιουργούν δεσμούς που ξεπερνούν τα όρια της διοργάνωσης.

Η Φρόσω Τρούσα αποκαλύπτει τι φέρνει το φετινό Arc Dance Festival στο Talk 2 MAD

Οι δύο curators θυμήθηκαν τα πρώτα τους βήματα, όταν ακόμη ως πρωτοετείς έψαχναν τρόπους να ενταχθούν στη φοιτητική κοινότητα. Για την Αλεξάνδρα, το TEDx ήταν ο τρόπος να γνωρίσει την Αθήνα και να συνδεθεί με το πανεπιστήμιό της, ενώ για τον Θάνο, η διαδρομή ξεκίνησε από τον εθελοντισμό σε άλλα TEDx events, οδηγώντας τον τελικά στην ηγετική θέση του curator. Παρά την έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας, και οι δύο συμφωνούν ότι η μάθηση γίνεται στην πράξη: «Κανείς μας δεν είχε εμπειρία, όλοι εκεί μάθαμε, είμαστε όλη ομάδα φοιτητές και μαθαίνουμε μαζί», τονίζουν, αποδεικνύοντας ότι το πάθος υπερνικά κάθε δισταγμό.

Πέρα από το οργανωτικό κομμάτι, οι καλεσμένοι αποκάλυψαν μια πλευρά που συνδυάζει την αφοσίωση με την κοινωνική προσφορά. Για αυτούς, το TEDxPanteionUniversity δεν είναι απλώς ένα event, αλλά ένα «σχολείο» διαχείρισης καταστάσεων και χαρακτήρα. Όσον αφορά το μέλλον, το όραμά τους είναι ξεκάθαρο: θέλουν ο θεσμός να συνεχίσει να εξελίσσεται. Με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων φέτος, η ευχή τους είναι η προσπάθεια να «εκατοστήσει», δίνοντας την ευκαιρία σε νέους φοιτητές με όρεξη και καινούργιες ιδέες να προσφέρουν στην κοινότητα.

Στην ερώτηση για το τι θα έλεγαν σε έναν φοιτητή που διστάζει να κάνει αίτηση για την επόμενη χρονιά, οι curators ήταν ξεκάθαροι: «Απλά κάντε αίτηση παιδιά!». Ανακοινώνοντας ότι οι αιτήσεις για την επόμενη οργανωτική ομάδα θα ανοίξουν τον Οκτώβριο του 2026, έστειλαν ένα μήνυμα ενθάρρυνσης: το TEDx είναι μια μοναδική εμπειρία που διαμορφώνει το άτομο και προσφέρει αξία που μένει για πάντα.