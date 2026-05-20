Talk 2 MAD: Όλα όσα μάθαμε για το διεθνές φεστιβάλ Panathēnea 2026

Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα «καλά» της και να μετατραπεί σε ένα διεθνές hub δημιουργικότητας. Με αφορμή την επικείμενη διοργάνωση, οι δύο συνιδρύτριες των «Panathēnea 2026», Εύη Κουρουνάκου και Λιλένα Μαρίνου, βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή Talk 2 MAD και την Αθηνά Κλήμη, δίνοντας μια αναλυτική γεύση για το φεστιβάλ που επιστρέφει δυναμικά από τις 27 έως τις 29 Μαΐου στο ιστορικό Ζάππειο.

Στη συζήτησή τους με την Αθηνά Κλήμη, οι διοργανώτριες ανέφεραν πως το όλο εγχείρημα γεννήθηκε από μια ομάδα φοιτητών με πάθος για τα events. Μέσα σε πέντε μήνες, κατάφεραν να στήσουν ένα φεστιβάλ που αγκάλιασε ολόκληρο το οικοσύστημα της χώρας, με την υποστήριξη κορυφαίων προσωπικοτήτων, όπως ο Lars Rasmussen, ο συνιδρυτής του Google Maps. Όπως τόνισαν στην εκπομπή, είναι ένα φεστιβάλ για τον κόσμο που απλώς φιλοξενείται στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη μας αποτελεί πλέον έναν hot προορισμό για καλλιτέχνες και founders από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι οποίοι επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν εδώ.

Στο Talk 2 MAD αποκαλύφθηκε πως η φετινή διοργάνωση στοχεύει σε 10.000 συμμετέχοντες, μετατρέποντας το Ζάππειο σε ένα πραγματικό χωριό καινοτομίας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, για το οποίο μίλησε η Λιλένα Μαρίνου, περιλαμβάνει μοναδικές εμπειρίες, όπως masterclass από τον οσκαρικό σκηνοθέτη Barry Jenkins και τη Lulu Wang, round tables με τις κορυφαίες Ελληνίδες σκηνοθέτιδες, αλλά και live performance από την Τάμτα. Παράλληλα, ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες του φεστιβάλ είναι το Startup Pitching Competition, όπου οι πέντε φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους στη σκηνή, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο 25.000 ευρώ και εφόδια από τη Microsoft. Επιπλέον, το φεστιβάλ λειτουργεί ως γέφυρα, φέρνοντας νέους φοιτητές και αποφοίτους σε επαφή με δισκογραφικές, εταιρείες παραγωγής και επενδυτές, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες για δικτύωση.

Όπως εξήγησαν στην Αθηνά Κλήμη, το φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στο Ζάππειο, καθώς περιλαμβάνει πάνω από 80 παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την Αθήνα, από προβολές ταινιών μέχρι νυχτερινά runs και πάρτι στις ταράτσες της πόλης. Το μεγάλο κλείσιμο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου με ένα εντυπωσιακό πάρτι στο Ζάππειο, όπου οι Agents of Time θα αναλάβουν τα decks, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας διοργάνωσης που στοχεύει να αλλάξει το mindset της νέας γενιάς για τις προοπτικές στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής νεολαίας.