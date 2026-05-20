Talk To Mad 20.05.2026

Talk 2 MAD: Όλα όσα μάθαμε για το διεθνές φεστιβάλ Panathēnea 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με καλεσμένες τις Εύη Κουρουνάκου και Λιλένα Μαρίνου, η Αθηνά Κλήμη μας βάζει στο κλίμα των «Panathēnea 2026»
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα «καλά» της και να μετατραπεί σε ένα διεθνές hub δημιουργικότητας. Με αφορμή την επικείμενη διοργάνωση, οι δύο συνιδρύτριες των «Panathēnea 2026», Εύη Κουρουνάκου και Λιλένα Μαρίνου, βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή Talk 2 MAD και την Αθηνά Κλήμη, δίνοντας μια αναλυτική γεύση για το φεστιβάλ που επιστρέφει δυναμικά από τις 27 έως τις 29 Μαΐου στο ιστορικό Ζάππειο.

Screenshot 2026-05-20 171600

Στη συζήτησή τους με την Αθηνά Κλήμη, οι διοργανώτριες ανέφεραν πως το όλο εγχείρημα γεννήθηκε από μια ομάδα φοιτητών με πάθος για τα events. Μέσα σε πέντε μήνες, κατάφεραν να στήσουν ένα φεστιβάλ που αγκάλιασε ολόκληρο το οικοσύστημα της χώρας, με την υποστήριξη κορυφαίων προσωπικοτήτων, όπως ο Lars Rasmussen, ο συνιδρυτής του Google Maps. Όπως τόνισαν στην εκπομπή, είναι ένα φεστιβάλ για τον κόσμο που απλώς φιλοξενείται στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη μας αποτελεί πλέον έναν hot προορισμό για καλλιτέχνες και founders από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι οποίοι επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν εδώ.

Ο Νίκος Κοψιδάς μιλά στο Talk To MAD για το πάνελ «TikTok, Νέοι και Πολιτική» του Mad Forum 2026

Στο Talk 2 MAD αποκαλύφθηκε πως η φετινή διοργάνωση στοχεύει σε 10.000 συμμετέχοντες, μετατρέποντας το Ζάππειο σε ένα πραγματικό χωριό καινοτομίας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, για το οποίο μίλησε η Λιλένα Μαρίνου, περιλαμβάνει μοναδικές εμπειρίες, όπως masterclass από τον οσκαρικό σκηνοθέτη Barry Jenkins και τη Lulu Wang, round tables με τις κορυφαίες Ελληνίδες σκηνοθέτιδες, αλλά και live performance από την Τάμτα. Παράλληλα, ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες του φεστιβάλ είναι το Startup Pitching Competition, όπου οι πέντε φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους στη σκηνή, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο 25.000 ευρώ και εφόδια από τη Microsoft. Επιπλέον, το φεστιβάλ λειτουργεί ως γέφυρα, φέρνοντας νέους φοιτητές και αποφοίτους σε επαφή με δισκογραφικές, εταιρείες παραγωγής και επενδυτές, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες για δικτύωση.

Όπως εξήγησαν στην Αθηνά Κλήμη, το φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στο Ζάππειο, καθώς περιλαμβάνει πάνω από 80 παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την Αθήνα, από προβολές ταινιών μέχρι νυχτερινά runs και πάρτι στις ταράτσες της πόλης. Το μεγάλο κλείσιμο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου με ένα εντυπωσιακό πάρτι στο Ζάππειο, όπου οι Agents of Time θα αναλάβουν τα decks, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας διοργάνωσης που στοχεύει να αλλάξει το mindset της νέας γενιάς για τις προοπτικές στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής νεολαίας.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Είναι τα παιχνίδια στα online καζίνο πράγματι τυχαία;

Είναι τα παιχνίδια στα online καζίνο πράγματι τυχαία;

20.05.2026

Δες επίσης

O Dr. Chris στο OK!: «Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα για τα MAD VMA 2026»
Mad TV News

O Dr. Chris στο OK!: «Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα για τα MAD VMA 2026»

20.05.2026
Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Unplugged Stories: «Το κεφάλαιο Eurovision δεν έχει κλείσει για μένα»
Mad TV News

Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Unplugged Stories: «Το κεφάλαιο Eurovision δεν έχει κλείσει για μένα»

19.05.2026
Talk 2 MAD: Η Τώνια Ράλλη μιλά για την παράσταση «Αι Γυμνισταί»
Mad TV News

Talk 2 MAD: Η Τώνια Ράλλη μιλά για την παράσταση «Αι Γυμνισταί»

19.05.2026
Η Κατερίνα Ζαρίφη στο OK!: «Η υποκριτική μού έγινε ανάγκη, το θέατρο είναι μια συναισθηματική αποκάλυψη»
Mad TV News

Η Κατερίνα Ζαρίφη στο OK!: «Η υποκριτική μού έγινε ανάγκη, το θέατρο είναι μια συναισθηματική αποκάλυψη»

19.05.2026
Ο Γιώργος Πορφύρης στο Spill The Tea: «Δεν απόλαυσα ούτε μισή μέρα στο Master Chef»
Mad TV News

Ο Γιώργος Πορφύρης στο Spill The Tea: «Δεν απόλαυσα ούτε μισή μέρα στο Master Chef»

18.05.2026
Η Δήμητρα Δερζέκου στο Talk To MAD: «Η Αλίκη με βοήθησε να μιλήσω για τη δική μου γενιά μέσα από κάτι σύγχρονο»
Mad TV News

Η Δήμητρα Δερζέκου στο Talk To MAD: «Η Αλίκη με βοήθησε να μιλήσω για τη δική μου γενιά μέσα από κάτι σύγχρονο»

14.05.2026
H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»
Mad TV News

H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»

14.05.2026
Talk To MAD: Όλα όσα είπαν οι δημιουργοί του Fuse Fest για το μεγάλο event στο Λαύριο
Mad TV News

Talk To MAD: Όλα όσα είπαν οι δημιουργοί του Fuse Fest για το μεγάλο event στο Λαύριο

13.05.2026
Ακύλας και Μαρίνα Σάττι; Τα Διαmadάκια κάνουν το απόλυτο Eurovision casting στους δρόμους
Diamadakia

Ακύλας και Μαρίνα Σάττι; Τα Διαmadάκια κάνουν το απόλυτο Eurovision casting στους δρόμους

12.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη