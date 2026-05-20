H Spheyiaa στο Talk 2 MAD: «Το τραγούδι για το Sing for Greece το γράψαμε μέσα σε 24 ώρες»

Η Spheyiaa, το νέο πρόσωπο που έχει έρθει να ταράξει τα νερά της ελληνικής μουσικής, βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό του Talk 2 MAD και την Αθηνά Κλήμη, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση. Με αφορμή τις νέες της κυκλοφορίες, η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε την ιδιαίτερη πορεία της, από τα πρώτα της βήματα μέχρι τη συμμετοχή της στο Sing for Greece και το όραμά της για το μέλλον.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήταν η αναφορά στο τραγούδι Sing for Greece. Η Spheyiaa εξομολογήθηκε στην Αθηνά Κλήμη ότι το κομμάτι προέκυψε μόλις 9 μέρες πριν από την τελική φάση του διαγωνισμού. Παρά την αρχική της επιφύλαξη λόγω του περιορισμένου χρόνου, το «μαγικό» 24ωρο στο στούντιο λειτούργησε ως καταλύτης. Με πειραματισμούς, ενσωμάτωση παραδοσιακών στοιχείων και ατελείωτη δουλειά, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα μέσα σε πίεση. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Μη γυρνάς πλάτη σε αυτά που έρχονται για κάποιο λόγο. Αρπάζουμε τις ευκαιρίες. Αρχίζουμε και γράφουμε στίχους, μελωδίες, του αλλάζουμε τα φώτα… μέσα σε 7 μέρες βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα».

Η Spheyiaa, όντας μόλις 22 ετών, δεν δίστασε να μιλήσει για την έλλειψη προηγούμενης σκηνικής εμπειρίας πριν από την εμπλοκή της με τη Eurovision. Παραδέχτηκε ότι ένιωθε «μαγκωμένη» στην αρχή, αλλά η εντατική δουλειά ήταν το αντίδοτο στο άγχος. Για το απρόοπτο πρόβλημα backstage που την άφησε για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς τη σκηνική παρουσία που είχε σχεδιάσει, σχολίασε: «Αν δεν ήταν αυτό το mindset και η δουλειά με αυτό που συνέβη, ότι δεν βγήκα στη σκηνή και βρέθηκα στο κενό, θα τα είχε παίξει κάποιος. Μέσα από αυτό το αγάπησα. Θα το ξαναέκανα, απλά όταν έρθει ο κατάλληλος τρόπος, το timing, η διάθεση.»

Πέρα από το μικρόφωνο, η Spheyiaa αποκαλύπτει μια πλευρά της που συνδυάζει την τέχνη με την κοινωνική ευαισθησία. Ως φοιτήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, θεωρεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταπιάνεται με διαφορετικά πράγματα για να παίρνει πληροφορίες. Όσον αφορά το μουσικό της μέλλον, το όραμά της είναι ξεκάθαρο: θέλει οι εμφανίσεις της να έχουν θεατρικότητα και αλληλεπίδραση. «Με φαντάζομαι πάνω σε σίδερα και όχι πάνω σε γαρίφαλα. Θέλω να έχω περισσότερο το touch… να παίρνω την ενέργεια από τον κόσμο. Το επάγγελμα θέλω να είναι αυτό το οποίο θα μου δίνει ενέργεια, θα μου δίνει ζωή.»

Στην ερώτηση για το πώς φαντάζεται τον εαυτό της σε πέντε χρόνια και με ποιους θα ήθελε να συνεργαστεί, η Spheyiaa έθεσε ψηλά τον πήχη. Αναγνωρίζοντας την Έλενα Παπαρίζου ως «σχολείο» και τον Apon ως έναν καλλιτέχνη που την ενθουσιάζει, ονειρεύεται συνεργασίες που θα αποτελούν έναν ιδιαίτερο πειραματισμό: «Μάνιφεστο είναι η Έλενα Παπαρίζου και ο Apon, γιατί θα ήταν πολύ ιδιαίτερος ο συνδυασμός. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πειραματισμός. Με φαντάζομαι να έχω εξελιχθεί, να είμαι δραστήρια και να έχω την ίδια ζωντάνια επειδή το αγαπάω».