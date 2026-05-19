Talk 2 MAD: Η Τώνια Ράλλη μιλά για την παράσταση «Αι Γυμνισταί»

Στον καναπέ της εκπομπής Talk 2 MAD με την Αθηνά Κλήμη βρέθηκε η σκηνοθέτιδα Τώνια Ράλλη, σε μια άκρως καλοκαιρινή και γεμάτη θεατρικές ειδήσεις συζήτηση. Με αφορμή την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της παράστασης «Αι Γυμνισταί» στο θέατρο Rabbit Hole, η δημιουργός μοιράστηκε το όραμά της για το έργο, αποκάλυψε το παρασκήνιο των προβών και εξήγησε γιατί η κωμωδία είναι απαραίτητη στην εποχή μας.

Η παράσταση, που επιστρέφει για έναν περιορισμένο κύκλο 9 παραστάσεων πριν ξεκινήσει την καλοκαιρινή της περιοδεία, είχε ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία κατά τον πρώτο, χειμερινό της κύκλο. Όπως σημείωσε με χιούμορ, ο κόσμος φάνηκε να αγαπά τις αντιθέσεις: «Ήταν πολύ όμορφο το ότι καταφέραμε, μέσα στο καταχείμωνο που παίζαμε, να έχει πάντα καλοκαίρι στο θέατρο. Θέλαμε να μεταφέρουμε αυτή την ανεμελιά, κόντρα στα σημάδια των καιρών».

Η πλοκή του έργου, το οποίο έχει γράψει ο Γιώργος Σίμωνας, περιστρέφεται γύρω από δύο ηλικιωμένες κυρίες που γνωρίζουν 2 μεσήλικες άντρες γυμνιστές σε μια παραλία. Όταν οι άντρες τους ζητούν ραντεβού για το ίδιο απόγευμα σε ένα κοντινό beach bar, ξεκινά ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, χιούμορ και αποκαλύψεων. Η σκηνοθέτιδα μάλιστα έδωσε και ένα μικρό spoiler, αποκαλύπτοντας ότι η μία από τις δύο κυρίες κάνει κρυφά γυμνισμό, γεγονός που φέρνει επιπλέον «τσαχπινιά» στο έργο.

Στην ερώτηση για το αν ο γυμνισμός λειτουργεί ως σύμβολο μέσα στην παράσταση, η σκηνοθέτιδα ήταν ξεκάθαρη, δανειζόμενη μια φράση από το ίδιο το έργο: «Το να είσαι γυμνός είναι στάση ζωής. Είναι μια επανάσταση απέναντι στο σύστημα που σε θέλει ντυμένο. Η εικόνα αυτή έχει πολλές προεκτάσεις και προσπαθεί να ανοίξει τους ανθρώπους προς μια εσωτερική απελευθέρωση, ό,τι σημαίνει για τον καθένα αυτό».

Παράλληλα, το έργο πραγματεύεται τον έρωτα και το φλερτ σε μεγαλύτερες ηλικίες, κάτι που σπάνια βλέπουμε στο θέατρο ή το σινεμά. «Με έλκυε πολύ το να μιλήσουμε για το ότι μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Η ηλικία δεν είναι εμπόδιο. Υπάρχει ένα πραγματικό διακύβευμα μέσα στον παραλογισμό και το χιούμορ όλης της κατάστασης», εξήγησε η Τώνια Ράλλη.

Αν και «Αι Γυμνισταί» είναι μια καθαρόαιμη κωμωδία με γρήγορους ρυθμούς, η ανταπόκριση του κοινού στον πρώτο κύκλο έκρυβε εκπλήξεις. Η σκηνοθέτιδα εξομολογήθηκε ότι δεν περίμενε να δει θεατές να συγκινούνται: «Είναι ένα πολύ κομικό κείμενο, αλλά περνάει έντονα μηνύματα. Στο θέατρο είναι μαγικό το πώς μπορείς να περάσεις μέσα σε μια στιγμή από το γέλιο στο κλάμα».

Όσο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τη θέση της σκηνοθέτιδας, τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η διαχείριση του χρόνου και η ανάγκη να απομονώσει τους ηθοποιούς από τους περισπασμούς της καθημερινότητας και των κινητών τηλεφώνων. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει ένα «ζωντανό» περιβάλλον που αναπνέει και επηρεάζεται από το κοινό, αποφεύγοντας τις σκηνοθετικές καρικατούρες. Μάλιστα, στο έργο υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι οι 2 βασικοί ηθοποιοί (ο Γιώργος Σίμωνας και ο Γιώργος Τζαβάρος) μεταμορφώνονται και παίζουν και τους τέσσερις χαρακτήρες της παράστασης, κάνοντας ένα διαρκές παιχνίδι ρόλων (role-playing).

Κλείνοντας, η Τώνια Ράλλη αναφέρθηκε στη γενικότερη στροφή του κοινού, και ειδικά των νέων ανθρώπων, προς το θέατρο μετά την πανδημία: «Το ζωντανό θέαμα έχει κάτι το αναντικατάστατο. Είναι ανάγκη μας ως άνθρωποι να εκτεθούμε, να εκφραστούμε και να πειραχτούμε. Και η κωμωδία είναι πάντα απαραίτητη. Με το χιούμορ μπορούμε κάπως να αντιμετωπίσουμε τη σκληρότητα της ζωής, γι’ αυτό και το επιδιώκω πάντα, τόσο στη δουλειά όσο και στην προσωπική μου ζωή».

Η παράσταση «Αι Γυμνισταί» παρουσιάζεται στο θέατρο Rabbit Hole κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:15 και κάθε Κυριακή στις 19:15, με την προπώληση των εισιτηρίων να γίνεται μέσω του more.com.

