24.02.2026

Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»

Η Δήμητρα Κολλά μοιράζεται τη δύναμη της Μπουμπού και τη σημασία του θεάτρου να εμπνέει και να μεταμορφώνει
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τη Δήμητρα Κολλά, πρωταγωνίστρια της παράστασης «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, που ανεβαίνει στο Θέατρο Έν Aθήναις κάθε Σάββατο στις 18:15. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την παράσταση, την προσωπική εμπειρία της ηθοποιού στον μονόλογο, τους χαρακτήρες και τα μηνύματα που θέλει να περάσει στο κοινό.

Η Δήμητρα Κολλά για την παράσταση ανέφερε: «Η ‘Μπουμπού’ είναι μια γυναίκα που γεννήθηκε το ’46 μέσα στον Εμφύλιο και έχει ζήσει δύσκολες καταστάσεις, αλλά πάντα ψάχνει τη φωτεινή πλευρά. Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να πάρει ο θεατής είναι να κοιτάζει τους φόβους του στα μάτια μέχρι που θα κατεβάσουν εκείνοι το βλέμμα και να προχωρά μπροστά, έχοντας τις αναμνήσεις ως εφόδιο».

Η ίδια πρόσθεσε για τον μονόλογο: «Είναι ένας φόβος που κέρδισα. Είχα μεγάλο φόβο να κάνω μονόλογο στη ζωή μου. Όταν είσαι μόνος σου επί ογδόντα λεπτά και πρέπει να κρατήσεις το κοινό μαζί σου, δεν είναι εύκολο. Η ιστορία όμως που διηγούμαι είναι αληθινή και η γυναίκα που ενσαρκώνω ήρθε στην πρεμιέρα για να με στηρίξει».

Η Δήμητρα μίλησε και για τη δύναμη του θεάτρου: «Έπαιξα τη Μπουμπού σε φυλακές τοξικομανών στη Θήβα. Ήταν ρίσκο, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν δει ποτέ θέατρο και θα το θυμούνται για πάντα. Ένας μου είπε: “Κατάλαβα καλύτερα τη γιαγιά μου”. Αυτή η εμπειρία δείχνει τη δύναμη του θεάτρου να ανοίγει νέες οπτικές».

Σχετικά με την ισορροπία πάνω στη σκηνή και τον μονόλογο, σημείωσε: «Πριν βγω στη σκηνή κάνω τον σταυρό μου. Δεν έχω φόβους, προσπαθώ να μη φοβάμαι. Ίσως να έχω ανησυχίες για τους αγαπημένους μου, αλλά δεν αφήνω τον φόβο να με κρατά πίσω. Το θέατρο είναι η ανάσα μου και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω».

Όπως τόνισε η ηθοποιός: «Η Μπουμπού δεν μένει στο σκοτάδι, παίρνει τα δύσκολα της ζωής και τα κρύβει σε ένα μικρό ντουλαπάκι, συνεχίζοντας με χαμόγελο. Θέλω οι θεατές να πάρουν δύναμη από αυτό και να δουν ότι οι μνήμες μπορούν να είναι εφόδιο».

Η Δήμητρα κατέληξε: «Κάθε πρόβα και κάθε σκηνή με φέρνει πιο κοντά στον χαρακτήρα της Μπουμπού και μου επιτρέπει να ζήσω αυθεντικές στιγμές πάνω στη σκηνή. Η παράσταση σε καλεί να αφεθείς στην ιστορία και να νιώσεις τη ζωή της μέσα από τα μάτια της».

Talk To Mad Δήμητρα Κολλά ΘΕΑΤΡΟ
