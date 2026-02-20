Mad TV News 20.02.2026

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο Talk to MAD: «Το να συνεργάζομαι μουσικά με τον πατέρα μου το θεωρώ ευλογία»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκαλύπτει τα νέα του projects, τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και στιγμές από τη ζωή του στο στούντιο και τη σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, με αφορμή το νέο του single «Σβήσε και κατέβα», αλλά και για να μιλήσει για την πορεία του, τη σχέση με τον πατέρα του Γιώργο Μαργαρίτη και τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε για το νέο του τραγούδι: «Με το που άκουσα τον τίτλο “Σβήσε και κατέβα”, είπα κατευθείαν “εδώ είμαστε”. Το άκουσα πρώτη φορά μέσω FaceTime από τον Νίκο Σαρρή και το ερωτεύτηκα αμέσως. Είναι ένα κομμάτι με ένταση και ρυθμό, που σε ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα».

Διάβασε επίσης: Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» μιλούν στο Talk To MAD

Σχετικά με τα γυρίσματα του video clip, σημείωσε: «Πετύχαμε την πιο κρύα μέρα του χειμώνα, με αέρα και χιονόνερο. Φορούσα ένα πουκαμισάκι και έκανα τον ωραίο μέσα σε κάμπριο. Ήταν δύσκολο, αλλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε».

Αναφερόμενος στη μουσική του πορεία, δήλωσε: «Η μουσική υπήρχε πάντα στη ζωή μου, αλλά δεν ήταν δεδομένο ότι θα την ακολουθήσω επαγγελματικά. Σπούδασα μαθηματικά και υπηρέτησα στον στρατό. Όταν όμως ανέβηκα για πρώτη φορά στη σκηνή και ένιωσα την ενέργεια του κόσμου, κατάλαβα ότι αυτό θέλω να κάνω».

Για τη συνεργασία με τον πατέρα του, εξήγησε: «Το να τραγουδάω δίπλα του είναι ευλογία. Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτόν τον ήχο, αλλά προσπαθώ να βρω και τη δική μου ταυτότητα. Θέλω να χτίσω τη δική μου διαδρομή, με σεβασμό σε όσα έχω πάρει».

Σχετικά με τη συμμετοχή του στο J2US, τόνισε: «Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Μου έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμάσω πράγματα που δεν θα έκανα εύκολα στο πρόγραμμά μου. Με βοήθησε να εξελιχθώ και να ανακαλύψω νέες πλευρές του εαυτού μου».

Όσον αφορά τις συνεργασίες που θα ήθελε να κάνει, ανέφερε: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μου αρέσει η αισθητική του και ο τρόπος που στήνει τα live του. Είναι κάτι που το λέω και το… manifestάρω».

Μιλώντας για το στούντιο και τη δημιουργική διαδικασία, δήλωσε: «Η μουσική για μένα είναι συναίσθημα. Αν δεν νιώσω κάτι πραγματικό, δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Θέλω τα τραγούδια να έχουν αλήθεια και να αγγίζουν τον κόσμο».

Κλείνοντας, μοιράστηκε: «Η μουσική είναι το αποτύπωμά μας στον χρόνο. Θέλω, όταν κάποιος ακούει ένα τραγούδι μου, να νιώθει κάτι δυνατό. Αυτό είναι που μένει στο τέλος».

Διάβασε επίσης: Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad Κωνσταντίνος Μαργαρίτης μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ryan Reynolds στον πιο απρόσμενο ρόλο… διαβάζει παραμύθια

Ο Ryan Reynolds στον πιο απρόσμενο ρόλο… διαβάζει παραμύθια

20.02.2026

Δες επίσης

Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα»
Mad TV News

Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα»

20.02.2026
Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» μιλούν στο Talk To MAD
Mad TV News

Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» μιλούν στο Talk To MAD

18.02.2026
Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O’ Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»
Mad TV News

Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O’ Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»

17.02.2026
Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project
Mad TV News

Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project

17.02.2026
Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει
Mad TV News

Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

16.02.2026
Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD
Mad TV News

Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD

16.02.2026
Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project
Mad TV News

Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project

16.02.2026
O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»
Mad TV News

O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»

16.02.2026
Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»
Mad TV News

Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη