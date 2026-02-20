Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο Talk to MAD: «Το να συνεργάζομαι μουσικά με τον πατέρα μου το θεωρώ ευλογία»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκαλύπτει τα νέα του projects, τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και στιγμές από τη ζωή του στο στούντιο και τη σκηνή

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, με αφορμή το νέο του single «Σβήσε και κατέβα», αλλά και για να μιλήσει για την πορεία του, τη σχέση με τον πατέρα του Γιώργο Μαργαρίτη και τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε για το νέο του τραγούδι: «Με το που άκουσα τον τίτλο “Σβήσε και κατέβα”, είπα κατευθείαν “εδώ είμαστε”. Το άκουσα πρώτη φορά μέσω FaceTime από τον Νίκο Σαρρή και το ερωτεύτηκα αμέσως. Είναι ένα κομμάτι με ένταση και ρυθμό, που σε ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα».

Σχετικά με τα γυρίσματα του video clip, σημείωσε: «Πετύχαμε την πιο κρύα μέρα του χειμώνα, με αέρα και χιονόνερο. Φορούσα ένα πουκαμισάκι και έκανα τον ωραίο μέσα σε κάμπριο. Ήταν δύσκολο, αλλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε».

Αναφερόμενος στη μουσική του πορεία, δήλωσε: «Η μουσική υπήρχε πάντα στη ζωή μου, αλλά δεν ήταν δεδομένο ότι θα την ακολουθήσω επαγγελματικά. Σπούδασα μαθηματικά και υπηρέτησα στον στρατό. Όταν όμως ανέβηκα για πρώτη φορά στη σκηνή και ένιωσα την ενέργεια του κόσμου, κατάλαβα ότι αυτό θέλω να κάνω».

Για τη συνεργασία με τον πατέρα του, εξήγησε: «Το να τραγουδάω δίπλα του είναι ευλογία. Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτόν τον ήχο, αλλά προσπαθώ να βρω και τη δική μου ταυτότητα. Θέλω να χτίσω τη δική μου διαδρομή, με σεβασμό σε όσα έχω πάρει».

Σχετικά με τη συμμετοχή του στο J2US, τόνισε: «Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Μου έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμάσω πράγματα που δεν θα έκανα εύκολα στο πρόγραμμά μου. Με βοήθησε να εξελιχθώ και να ανακαλύψω νέες πλευρές του εαυτού μου».

Όσον αφορά τις συνεργασίες που θα ήθελε να κάνει, ανέφερε: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μου αρέσει η αισθητική του και ο τρόπος που στήνει τα live του. Είναι κάτι που το λέω και το… manifestάρω».

Μιλώντας για το στούντιο και τη δημιουργική διαδικασία, δήλωσε: «Η μουσική για μένα είναι συναίσθημα. Αν δεν νιώσω κάτι πραγματικό, δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Θέλω τα τραγούδια να έχουν αλήθεια και να αγγίζουν τον κόσμο».

Κλείνοντας, μοιράστηκε: «Η μουσική είναι το αποτύπωμά μας στον χρόνο. Θέλω, όταν κάποιος ακούει ένα τραγούδι μου, να νιώθει κάτι δυνατό. Αυτό είναι που μένει στο τέλος».

