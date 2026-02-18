Mad TV News 18.02.2026

Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» μιλούν στο Talk To MAD

Οι Μελισσάνθη Μαυρίδου και Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου μιλούν για τη δεύτερη σεζόν του «Ένα Κουκλόσπιτο» στη Σκηνή Μπέκετ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τις ηθοποιούς Μελισσάνθη Μαυρίδου και Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου, πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» του Ίψεν, που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη δημιουργία της παράστασης, τους ρόλους των ηθοποιών, την ερμηνεία των χαρακτήρων και τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν στο κοινό.

Η Μελισσάνθη Μαυρίδου για την παράσταση ανέφερε: «Το “Ένα Κουκλόσπιτο” ασχολείται με την ενηλικίωση και την εσωτερική αφύπνιση των χαρακτήρων. Η ιστορία δείχνει πώς οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τον εαυτό τους μέσα από τις δυσκολίες και τις κοινωνικές πιέσεις. Στη σκηνή προσπαθούμε να φέρουμε αυτή την ένταση και την αναζήτηση στην επιφάνεια με αληθινές και συγκινητικές στιγμές».

Διάβασε επίσης: Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD

Η Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου, που ενσαρκώνει έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες, εξήγησε: «Ο ρόλος μου εξελίσσεται συνεχώς μέσα στην παράσταση. Κάθε σκηνή φέρνει νέες προκλήσεις και πρέπει να αντιδράς φυσικά, όπως θα έκανες στη ζωή. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους ηθοποιούς και η ροή που δημιουργεί η ίδια η ιστορία».

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν επίσης για τη συνεργασία τους και τη διαδικασία των πρόβων: «Οι πρόβες κράτησαν περίπου τρεις μήνες και ήταν γεμάτες διασκέδαση και εξερεύνηση», σημείωσε η Μαρίζα. «Η χημεία μεταξύ μας και η αίσθηση του σπιτιού στη σκηνή κάνουν κάθε παράσταση μοναδική», πρόσθεσε η Μελισσάνθη.

Σχετικά με τη σκηνοθεσία, η ομάδα Loxodox και ο Αλκίνοος Δωρής κατάφεραν να δώσουν στην παράσταση μοντέρνα αισθητική χωρίς να χάνεται η ουσία του κλασικού έργου. Η σκηνή και τα κοστούμια υποστηρίζουν την αφήγηση και αναδεικνύουν το ταξίδι των χαρακτήρων προς την αυτογνωσία.

Όπως τόνισαν οι ηθοποιοί: «Η παράσταση συνδυάζει τη δραματικότητα με την αλήθεια των συναισθημάτων, επιτρέποντας στο κοινό να συνδεθεί με τους χαρακτήρες και τις ανατροπές της ιστορίας».

Η Μελισσάνθη και η Μαρίζα κατέληξαν: «Κάθε πρόβα και κάθε σκηνή μας φέρνει πιο κοντά στους χαρακτήρες και μας επιτρέπει να ζήσουμε αυθεντικές στιγμές πάνω στη σκηνή. Το “Ένα Κουκλόσπιτο” είναι ένα έργο που σε καλεί να αφεθείς στην ιστορία και να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μέσα από αυτή».

Η παράσταση «Ένα Κουκλόσπιτο» παρουσιάζεται στη Σκηνή Μπέκετ, με εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com, συνεχίζοντας να συναρπάζει το θεατρικό κοινό για δεύτερη σεζόν.

Διάβασε επίσης: O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου Μελισσάνθη Μαυρίδου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ILIA επιστρέφει με το νέο single «Ατσαλένιες Πεταλούδες»

Η ILIA επιστρέφει με το νέο single «Ατσαλένιες Πεταλούδες»

18.02.2026
Επόμενο
Αυτές είναι οι ελληνικές παραλίες που βρίσκονται σε κορυφαία θέση στη λίστα του Tripadvisor

Αυτές είναι οι ελληνικές παραλίες που βρίσκονται σε κορυφαία θέση στη λίστα του Tripadvisor

18.02.2026

Δες επίσης

Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O’ Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»
Mad TV News

Ο Μάνος Ζερβεδάς στο Fitness O’ Clock: «Όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνεις να ζεις με το άγχος»

17.02.2026
Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project
Mad TV News

Ο Ηλίας Βρεττός μιλά στο OK! για τα νέα του μουσικά του project

17.02.2026
Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει
Mad TV News

Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

16.02.2026
Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD
Mad TV News

Η Κάτια Νεκταρίου και η Αριστέα Αλεξανδράκη μιλούν στο Talk to MAD

16.02.2026
Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project
Mad TV News

Η Demy μιλά στο OK! για την υποκριτική και το νέο της μουσικό project

16.02.2026
O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»
Mad TV News

O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»

16.02.2026
Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»
Mad TV News

Η Παναγιώτα Δόση στο Fitness O’ Clock: «Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που κάνω στον εαυτό μου»

16.02.2026
Διαmadάκια: Οι περαστικοί αποκαλύπτουν τα μηνύματα που δεν έστειλαν ποτέ
Mad TV News

Διαmadάκια: Οι περαστικοί αποκαλύπτουν τα μηνύματα που δεν έστειλαν ποτέ

16.02.2026
Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στο Spill the Tea: «Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή»
Mad TV News

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στο Spill the Tea: «Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή»

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ