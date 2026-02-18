Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» μιλούν στο Talk To MAD

Οι Μελισσάνθη Μαυρίδου και Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου μιλούν για τη δεύτερη σεζόν του «Ένα Κουκλόσπιτο» στη Σκηνή Μπέκετ

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τις ηθοποιούς Μελισσάνθη Μαυρίδου και Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου, πρωταγωνίστριες της παράστασης «Ένα Κουκλόσπιτο» του Ίψεν, που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στη Σκηνή Μπέκετ μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη δημιουργία της παράστασης, τους ρόλους των ηθοποιών, την ερμηνεία των χαρακτήρων και τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν στο κοινό.

Η Μελισσάνθη Μαυρίδου για την παράσταση ανέφερε: «Το “Ένα Κουκλόσπιτο” ασχολείται με την ενηλικίωση και την εσωτερική αφύπνιση των χαρακτήρων. Η ιστορία δείχνει πώς οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τον εαυτό τους μέσα από τις δυσκολίες και τις κοινωνικές πιέσεις. Στη σκηνή προσπαθούμε να φέρουμε αυτή την ένταση και την αναζήτηση στην επιφάνεια με αληθινές και συγκινητικές στιγμές».

Η Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου, που ενσαρκώνει έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες, εξήγησε: «Ο ρόλος μου εξελίσσεται συνεχώς μέσα στην παράσταση. Κάθε σκηνή φέρνει νέες προκλήσεις και πρέπει να αντιδράς φυσικά, όπως θα έκανες στη ζωή. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους ηθοποιούς και η ροή που δημιουργεί η ίδια η ιστορία».

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν επίσης για τη συνεργασία τους και τη διαδικασία των πρόβων: «Οι πρόβες κράτησαν περίπου τρεις μήνες και ήταν γεμάτες διασκέδαση και εξερεύνηση», σημείωσε η Μαρίζα. «Η χημεία μεταξύ μας και η αίσθηση του σπιτιού στη σκηνή κάνουν κάθε παράσταση μοναδική», πρόσθεσε η Μελισσάνθη.

Σχετικά με τη σκηνοθεσία, η ομάδα Loxodox και ο Αλκίνοος Δωρής κατάφεραν να δώσουν στην παράσταση μοντέρνα αισθητική χωρίς να χάνεται η ουσία του κλασικού έργου. Η σκηνή και τα κοστούμια υποστηρίζουν την αφήγηση και αναδεικνύουν το ταξίδι των χαρακτήρων προς την αυτογνωσία.

Όπως τόνισαν οι ηθοποιοί: «Η παράσταση συνδυάζει τη δραματικότητα με την αλήθεια των συναισθημάτων, επιτρέποντας στο κοινό να συνδεθεί με τους χαρακτήρες και τις ανατροπές της ιστορίας».

Η Μελισσάνθη και η Μαρίζα κατέληξαν: «Κάθε πρόβα και κάθε σκηνή μας φέρνει πιο κοντά στους χαρακτήρες και μας επιτρέπει να ζήσουμε αυθεντικές στιγμές πάνω στη σκηνή. Το “Ένα Κουκλόσπιτο” είναι ένα έργο που σε καλεί να αφεθείς στην ιστορία και να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μέσα από αυτή».

Η παράσταση «Ένα Κουκλόσπιτο» παρουσιάζεται στη Σκηνή Μπέκετ, με εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com, συνεχίζοντας να συναρπάζει το θεατρικό κοινό για δεύτερη σεζόν.

