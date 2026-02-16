O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»

Ο Clady μιλά για τη Eurovision, την επιτυχία του «Jalla» και το νέο του project «Rebella», αποκαλύπτοντας πώς δημιουργεί viral hits

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Claydee , μουσικό παραγωγό πίσω από πολλές επιτυχίες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, ο οποίος μίλησε για την πορεία του, τις συνεργασίες του, αλλά και τα νέα του projects, μεταξύ των οποίων το «Rebella» και η συμμετοχή του στη Eurovision με το τραγούδι «Jalla».

Συγκεκριμένα, ανέφερε σχετικά με το νέο του project: «Το “Rebella” είναι ένα φρέσκο πρότζεκτ με νέους καλλιτέχνες. Όλα τα τραγούδια έχουν έναν εικονικό χαρακτήρα και ελληνικό στίχο, αλλά κυρίως θέλουμε να ξυπνήσουμε συναισθήματα και να συνδεθούμε με τον κόσμο. Η δημιουργία δεν είναι δουλειά, είναι έκφραση. Όταν υπάρχει αλήθεια, μπορείς να πεις περισσότερα πράγματα και η μουσική να ταξιδέψει».

Σχετικά με τα φετινά του projects και τη συνεργασία του με τη Minos EMI, σημείωσε: «Φέτος δουλεύουμε με νέους καλλιτέχνες και δημιουργούμε project από την αρχή. Κάθε τραγούδι έχει διαφορετική ταυτότητα και vibe, όπως τα παιδιά σε μια οικογένεια. Μου αρέσει να βλέπω τα νέα ταλέντα να βρίσκουν τον δρόμο τους και να συμμετέχουν σε κάτι που έχει νόημα».

Σχετικά με τη μουσική του πορεία, δήλωσε: «Η μουσική ήρθε φυσικά στη ζωή μου. Από πολύ μικρός ήμουν μέσα σε στούντιο, έβλεπα τη διαδικασία της δημιουργίας και σιγά-σιγά συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν ο δρόμος μου. Με εμπνέει η καθημερινότητα και οι άνθρωποι γύρω μου, αλλά και η αλληλεπίδραση με νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες».

Για τη διαδικασία δημιουργίας, τόνισε: «Δεν έχω συγκεκριμένο πλάνο όταν γράφω μουσική. Μπαίνω στο στούντιο και γράφω επιτόπου. Κάθε κομμάτι γεννιέται από συναίσθημα και επικοινωνία. Υπάρχουν τραγούδια που δεν θα ακουστούν ποτέ, αν δεν νιώσω ότι είναι σωστά. Όταν όμως βγαίνουν, θέλω να ταξιδεύουν και να αγγίζουν τον κόσμο».

Σχετικά με το τραγούδι «Jalla» της Eurovision που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, εξήγησε: «Η Αντιγόνη είχε πολύ πάθος και αποφασιστικότητα. Το τραγούδι γράφτηκε μέσα από συνεργασία και πολλές αλλαγές στο στούντιο. Η Eurovision δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι η εμφάνιση, η ενέργεια, η ομάδα πίσω από τον καλλιτέχνη. Μέχρι να εμφανιστεί στο stage, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα πάει. Μπορεί να γίνει νούμερο ένα ή να μην έχει την αναμενόμενη απήχηση. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα και ο καλλιτέχνης είναι πλήρως προσηλωμένοι και έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους».

Όσον αφορά τις συνεργασίες του, σημείωσε: «Μου αρέσει να δουλεύω τόσο με νέους καλλιτέχνες, που αναζητούν τον δρόμο τους, όσο και με καταξιωμένους όπως η Ελένη Φουρέιρα. Με αυτούς υπάρχει μια οικογενειακή σχέση, που δίνει ασφάλεια και ελευθερία στη δημιουργία».

Ο Claydee αναφέρθηκε σε στιγμές που τα τραγούδια του έγιναν διεθνείς επιτυχίες: «Το “Utopia” με τους Bangla Desh γράφτηκε σε ένα στούντιο στην Αθήνα και κατέληξε στο LA, σε ταινία και με εκατομμύρια streams. Είναι συγκλονιστικό να ακούς μουσική που ξεκίνησε τοπικά να ταξιδεύει στον κόσμο».

Σχετικά με τη δουλειά του στο στούντιο, δήλωσε: «Υπάρχουν στιγμές που η έμπνευση δεν έρχεται. Αλλά αν κάθεσαι και δουλεύεις, κάτι πάντα θα προκύψει. Η διαδικασία είναι αυθόρμητη και βασίζεται στο συναίσθημα, όχι σε υποχρέωση».

Όσον αφορά τις μελλοντικές φιλοδοξίες του, ανέφερε: «Θέλω η μουσική μου να ταξιδεύει όσο πιο μακριά γίνεται και να φτάνει σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Θέλω να αφήσω πίσω μου τραγούδια που θα μείνουν και θα λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άφησε κάτι».

Κλείνοντας, μοιράστηκε: «Η μουσική είναι μια συνεχής διαδικασία, απαιτεί αφοσίωση, συνεργασία και θετική ενέργεια. Αν είσαι ειλικρινής και προσηλωμένος, όλα μπορούν να συμβούν».

