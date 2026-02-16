Βlurred lips: Ο απόλυτος οδηγός για να πετύχεις το viral beauty trend

Tο trend στα χείλη που χαρίζει φυσικό όγκο, ζουμερό αποτέλεσμα και effortless κομψότητα σε κάθε look από το πρωί έως το βράδυ

Τα blurred lips έχουν κερδίσει φανατικό κοινό στο μακιγιάζ και κατακλύζουν τα social media, τα editorial και τα αγαπημένα μας Instagram accounts. Η τεχνική αυτή, εμπνευσμένη από την iconic προσέγγιση της makeup artist των celebrities, Nina Park, δίνει στα χείλη έναν διακριτικό όγκο, απαλή περίμετρο και ένα ανεπιτήδευτο, φυσικό αποτέλεσμα που μοιάζει effortless.

Αν έχετε κουραστεί από τα αυστηρά περίγραμμα και τα απόλυτα ματ τελειώματα, τα blurred lips έρχονται να υπενθυμίσουν ότι η σύγχρονη αισθητική θέλει φυσικότητα, φωτεινότητα και ένα μικρό παιχνίδι με το φως.

Διάβασε επίσης: Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά

Τι είναι τα blurred lips

Η τεχνική εστιάζει στις απαλές άκρες και στο πιο φωτεινό κέντρο των χειλιών, αφήνοντας πίσω τα έντονα περιγράμματα. Το αποτέλεσμα: χείλη που φαίνονται πιο γεμάτα, ζουμερά και φυσικά, χωρίς να δείχνουν υπερβολικά βαμμένα. Το μυστικό κρύβεται στο σωστό σβήσιμο του προϊόντος και στη δημιουργία διακριτικών σκιών γύρω από το περίγραμμα.

Βήμα-βήμα για το ιδανικό blurred look

1. Προετοιμασία

Ξεκινήστε με lip balm και, αν χρειάζεται, ήπια απολέπιση για λεία επιφάνεια.

2. Σκιά περιμετρικά

Με ένα κρεμώδες προϊόν σε ουδέτερη ή ελαφρώς μπρονζέ απόχρωση, δημιούργησε απαλή σκιά γύρω από τα χείλη και σβήσε την καλά με πινέλο.

3. Μολύβι σε ψυχρό τόνο

Περάσε απαλά ένα μολύβι λίγο πιο σκούρο από το φυσικό χρώμα των χειλιών και σβήστε για ένα φυσικό περίγραμμα.

4. Χρώμα στο κέντρο

Τοποθέτησε κραγιόν ή lip tint κοντά στο φυσικό χρώμα των χειλιών στο κέντρο και σβήστε προς τα έξω, αφήνοντας ένταση μόνο στο κέντρο για πιο γεμάτο αποτέλεσμα.

5. Επιπλέον blur

Αν χρειάζεται, δούλεψε ξανά τα όρια με πινέλο ή δάχτυλο για ομοιομορφία και απαλή μετάβαση.

6. Ένταση και φωτεινότητα

Πρόσθεσε λίγο πιο σκούρο μολύβι στο εσωτερικό κοντά στο περίγραμμα για βάθος και highlighter στο τόξο του άνω χείλους για τρισδιάστατο αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Έτσι θα φτιάξεις την αρωματική πούδρα που είναι viral στο TikTok

Δες κι αυτό…