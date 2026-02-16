Νέες κυκλοφορίες 16.02.2026

Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο

mikay
Μετά την άκρως προσωπική και ατμοσαιρική ερμηνεία της στον διαγωνισμό του Sing for Greece 2026, η Mikay κυκλοφορεί το Labyrinth
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Mikay ξεχώρισε με την συμμετοχή της στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 και το Labyrinth με το οποίο διαγωνίστηκε αν και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη κέρδισε τις εντυπώσεις.

mikay
https://www.instagram.com/mikayvou/?hl=el

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Το Labyrinth της Mikay καθήλωσε με ένταση και συναίσθημα

Τη μουσική υπογράφει ο Foti, τους στίχους η Mikay, και πλέον κυκλοφορεί επίσημα από τα Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

@mikayvou #03 Αύριο 15/2 είναι η μεγάλη μέρα Στις 21:00 ξεκινάει ο Εθνικός Τελικός και θα μπορείτε να ψηφήσετε έως και 10 φορές από την αρχή της εκπομπής με SMS 03 στο 54222 από αριθμό και online στο sfg.vote από οπουδήποτε στον κόσμο WE DID ITTTTT WE’RE IN THE NATIONAL FINAAAL!!! A huge thank you to each and every one of you!’n without you none of this would have been possible Tomorrow, 15/2, is the big day At 21:00 GR time, the National Final starts and you’ll be able to vote from the start of the show online at sfg.vote from anywhere in the world, I am #03 and you can vote up to 10 times Η ΟΜΑΔΑΡΑ πίσω από το φόρεμα το styling και το μακιγιάζ ✨ Custom made dress @The Blue Neighbour Full styling and direction @Ðemī Full glam and all over glitter @Itsjustmemikasan Eyelashes and brows @Aristea’s beauty bar Nail art @Nailmekorydallos✨ Special thanks to @monicavou @Greg Xes ♬ original sound – Mikay


Η Mikay αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ερμηνευτική της ικανότητα σε ένα άκρως απαιτητικό τραγούδι! Μια έκρηξη συναισθημάτων που χτίζεται σιγά-σιγά μέχρι να αγγίξει την κορύφωση.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: To συναισθηματικό ταξίδι της Mikay μέσα από το «Labyrinth»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 mikay ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βlurred lips: Ο απόλυτος οδηγός για να πετύχεις το viral beauty trend

Βlurred lips: Ο απόλυτος οδηγός για να πετύχεις το viral beauty trend

16.02.2026
Επόμενο
Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

16.02.2026

Δες επίσης

Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!
Μουσικά Νέα

Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!

16.02.2026
Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!
Μουσική

Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

16.02.2026
Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece

16.02.2026
Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»
Μουσικά Νέα

Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

16.02.2026
Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026
TV

Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026
TV

Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

16.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ