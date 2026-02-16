Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο

Μετά την άκρως προσωπική και ατμοσαιρική ερμηνεία της στον διαγωνισμό του Sing for Greece 2026, η Mikay κυκλοφορεί το Labyrinth

Η Mikay ξεχώρισε με την συμμετοχή της στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 και το Labyrinth με το οποίο διαγωνίστηκε αν και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη κέρδισε τις εντυπώσεις.

Τη μουσική υπογράφει ο Foti, τους στίχους η Mikay, και πλέον κυκλοφορεί επίσημα από τα Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Custom made dress @The Blue Neighbour Full styling and direction @Ðemī Full glam and all over glitter @Itsjustmemikasan Eyelashes and brows @Aristea's beauty bar Nail art @Nailmekorydallos✨ Special thanks to @monicavou @Greg Xes



Η Mikay αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ερμηνευτική της ικανότητα σε ένα άκρως απαιτητικό τραγούδι! Μια έκρηξη συναισθημάτων που χτίζεται σιγά-σιγά μέχρι να αγγίξει την κορύφωση.

