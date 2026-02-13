Sing for Greece 2026: To συναισθηματικό ταξίδι της Mikay μέσα από το «Labyrinth»

Η Mikay ξεχώρισε στον Β’ Ημιτελικό του «Sing for Greece» με το «Labyrinth», προσφέροντας μια ατμοσφαιρική και βαθιά προσωπική εμφάνιση και διεκδικεί μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς συνεχίζεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece». Ο Α’ Ημιτελικός ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με 14 συμμετοχές να διεκδικούν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό. Από αυτές, 7 τραγούδια κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σειρά έχει ο Β’ Ημιτελικός, όπου άλλα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν για τις υπόλοιπες επτά θέσεις που οδηγούν στον τελικό. Στον Μεγάλο Τελικό, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς, για να αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η εμφάνιση της Mikay στον Β’ Ημιτελικό ήταν ατμοσφαιρική και βαθιά προσωπική, αφήνοντας έντονη εντύπωση στο κοινό και τους κριτές. Από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, η μουσική και η παρουσία της δημιούργησαν ένα ταξίδι συναισθημάτων, όπου η ένταση και η ευαισθησία συνδυάστηκαν με έναν τρόπο που σπάνια βλέπουμε στον εθνικό διαγωνισμό.

Το τραγούδι της, «Labyrinth», με συμβολικό τίτλο που παραπέμπει σε προσωπική αναζήτηση και απελευθέρωση, μετατράπηκε σε μια εμπειρία όπου το φως αναδύεται μέσα από το σκοτάδι. Η Mikay κατάφερε να αποδώσει μέσα από τη φωνή, τις κινήσεις και την ενέργειά της την πορεία ενός ατόμου που ξεπερνά τα εμπόδια και βρίσκει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, κάνοντας το «Labyrinth» όχι μόνο να ακουστεί, αλλά και να νιώσει βαθιά.

Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ήταν ταυτόχρονα έντονη και τρυφερή, προσωπική και καθολική. Η σκηνική σύνθεση, η μουσική και η ίδια η ερμηνεία της απέδωσαν με τρόπο καθαρό και συγκινητικό το μήνυμα του τραγουδιού, κάνοντάς το να ξεχωρίσει ανάμεσα στις συμμετοχές του ημιτελικού.

Το αποτέλεσμα ήταν μια performance που φαινόταν να μιλάει σε κάθε θεατή ξεχωριστά, προσφέροντας μια αίσθηση δύναμης και έμπνευσης.

Δες την πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού:

